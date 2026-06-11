"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 894

Ostatnie dni na słynnej hiszpańskiej ulicy upłynęły pod znakiem trudnych życiowych wyborów, co doskonale pokazał serial "Akacjowa 38". Arturo niespodziewanie poprosił Silvię, aby ta raz jeszcze zastanowiła się nad sensem ich wspólnego ślubu. Zdezorientowana kobieta zasięgnęła rady u sąsiadek oraz Agustiny, która otwarcie przyznała, że pułkownik zupełnie nie poradzi sobie bez opieki swojej wybranki. W międzyczasie Diego zaproponował Blance przeprowadzkę do Szwajcarii, widząc w tym szansę na lepszą przyszłość blisko jej ojca. W kawiarni La Deliciosa prawdziwy Inigo Cervera zaczął pracować jako kelner przy promocji książki Leonor, a Flora przegrała spór z Fabianą o ulokowanie El Peny na strychu. Czas przekonać się, jakie nowe wątki rozwiną się w tej opowieści.

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"Akacjowa 38" odc. 894 - streszczenie

Blanca postanawia przystać na propozycję Diega i wyjechać z nim na stałe do Szwajcarii. Ta wiadomość uderza w Ursulę, która nie kryje przerażenia takim obrotem spraw i skutkami tej decyzji. Silvia decyduje się nie odchodzić od Artura, o ile ten nauczy się panować nad swoimi napadami zazdrości wobec niej. W lokalnej gazecie pojawia się obszerny tekst opisujący prezentację nowej książki autorstwa Leonor, co wzbudza spore zainteresowanie. Z kolei prawdziwy Inigo Cervera radzi sobie coraz lepiej w branży cukierniczej, zdobywając uznanie jako zdolny ciastkarz.

"Akacjowa 38" odc. 894 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe perypetie mieszkańców hiszpańskiej kamienicy można śledzić regularnie w telewizji o stałych porach, co pozwala na bieżąco orientować się w skomplikowanych układach między postaciami. Warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, by móc w spokoju prześledzić losy Blanki oraz pozostałych osób zamieszkujących popularną dzielnicę. Produkcja jest dostępna na ogólnopolskim kanale, który zapewnia dostęp do najświeższych epizodów tej opowieści. Premierowa emisja 894. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się 19 czerwca 2026 roku o godzinie 18:25 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to barwna podróż do Madrytu z przełomu wieków, gdzie wielkie marzenia mieszają się z codziennymi troskami osób z różnych sfer. To historia, która wciąga dzięki dbałości o detale historyczne i nieprzewidywalnym relacjom między postaciami z kamienicy. Serial ten zyskał w naszym kraju ogromną rzeszę odbiorców, którzy doceniają kunszt aktorski i bogatą scenografię oddającą klimat dawnej Hiszpanii. Jeśli szukacie klasycznej telenoweli z wyrazistym tłem społecznym i licznymi sekretami, ten tytuł z pewnością przypadnie wam do gustu. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)