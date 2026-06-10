"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 414

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-10 8:06

W 414. odcinku serialu "La Promesa - pałac tajemnic" Jimena zaczyna wykazywać coraz większe zainteresowanie sprawami sercowymi swojego męża. Kobieta postanawia przeprowadzić własne dochodzenie wśród pracowników pałacu, co stawia służbę w bardzo niezręcznym położeniu. Jednocześnie między niektórymi mieszkańcami posiadłości narastają konflikty, których nie udaje się już załagodzić zwykłą rozmową.

Wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły ostatnio sporo zamieszania, a pracownicy pałacu starali się za wszelką cenę rozbawić Virtudes, by łatwiej odnalazła się w pałacu. Spokój w rezydencji zakłóciła jednak ostra sprzeczka, jaka wybuchła między don Rómulem a Salvadorem, podczas gdy Lorenzo próbował przekonać Catalinę o swojej niewinności w sprawie przemytu broni i obiecał jej wsparcie w rodzinnym interesie. Do posiadłości przyjechali też rodzice Jimeny, co skłoniło Cruz do prośby o czas na przemówienie synowi do rozsądku w kwestii przyszłości ich małżeństwa. Sytuacji nie ułatwiała Martina, która nie kryła żalu do matki za jej flirtowanie z hrabią de Ayalą. Wszystko to domknęła kolejna nieuczciwa propozycja, którą Jimena zdecydowała się przedstawić Ablowi. Czas pokaże, jak te wszystkie zdarzenia wpłyną na dalsze życie w tej pełnej sekretów rezydencji.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 414 - streszczenie

Manuel próbuje wpłynąć na Abla, by ten przyjął ofertę Jimeny, co ma ochronić sekret dotyczący intryg kobiety i jej rzekomej ciąży. Jana nie zamierza jednak ułatwiać lekarzowi sytuacji i wprost oznajmia mu, że nie wybaczyła mu wcześniejszego zachowania. W tym samym czasie Salvador reflektuje się po ostrej wymianie zdań i przeprasza don Rómula za swój podniesiony głos oraz zbyt wygórowane oczekiwania. Catalina czuje się mocno rozczarowana postawą Pelaya, dlatego zwierza się ze swoich wątpliwości Simonie i rezygnuje ze wspólnego spotkania z księdzem. Z kolei Jimena nie ustaje w wysiłkach, by odkryć prawdę o uczuciach Manuela, dlatego zaczyna wypytywać Marię o to, w kim kocha się jej mąż.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 414 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla osób regularnie śledzących losy mieszkańców hiszpańskiej posiadłości, każda nowa odsłona serii jest okazją do poznania kolejnych sekretów rodu Luján. Serial jest stałym punktem programu w ramówce Telewizji Polskiej, co pozwala na bieżąco obserwować skomplikowane relacje między arystokracją a ich pracownikami. Produkcja ta cieszy się dużą popularnością ze względu na swój kostiumowy charakter i dbałość o detale historyczne. Najnowszy epizod pojawi się na ekranach już 18 czerwca 2026. Emisję zaplanowano w TVP2 o godzinie 15:05.

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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela to prawdziwa gratka dla fanów opowieści, w których zemsta przeplata się z niespodziewanym uczuciem. Główna bohaterka, Jana, pojawia się w pałacu z konkretnym planem odnalezienia winnych tragedii sprzed lat, jednak życie w arystokratycznej rezydencji szybko weryfikuje jej zamierzenia. Każdy pokój w posiadłości La Promesa skrywa inną tajemnicę, a walka o majątek i pozycję społeczną jest tu na porządku dziennym. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi klimatyczne dramaty osadzone w realiach początku dwudziestego wieku. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
La Promesa - pałac tajemnic: streszczenie odcinka 414
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic