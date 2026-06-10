"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 414

Spis treści
Wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły ostatnio sporo zamieszania, a pracownicy pałacu starali się za wszelką cenę rozbawić Virtudes, by łatwiej odnalazła się w pałacu. Spokój w rezydencji zakłóciła jednak ostra sprzeczka, jaka wybuchła między don Rómulem a Salvadorem, podczas gdy Lorenzo próbował przekonać Catalinę o swojej niewinności w sprawie przemytu broni i obiecał jej wsparcie w rodzinnym interesie. Do posiadłości przyjechali też rodzice Jimeny, co skłoniło Cruz do prośby o czas na przemówienie synowi do rozsądku w kwestii przyszłości ich małżeństwa. Sytuacji nie ułatwiała Martina, która nie kryła żalu do matki za jej flirtowanie z hrabią de Ayalą. Wszystko to domknęła kolejna nieuczciwa propozycja, którą Jimena zdecydowała się przedstawić Ablowi. Czas pokaże, jak te wszystkie zdarzenia wpłyną na dalsze życie w tej pełnej sekretów rezydencji.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 414 - streszczenie
Manuel próbuje wpłynąć na Abla, by ten przyjął ofertę Jimeny, co ma ochronić sekret dotyczący intryg kobiety i jej rzekomej ciąży. Jana nie zamierza jednak ułatwiać lekarzowi sytuacji i wprost oznajmia mu, że nie wybaczyła mu wcześniejszego zachowania. W tym samym czasie Salvador reflektuje się po ostrej wymianie zdań i przeprasza don Rómula za swój podniesiony głos oraz zbyt wygórowane oczekiwania. Catalina czuje się mocno rozczarowana postawą Pelaya, dlatego zwierza się ze swoich wątpliwości Simonie i rezygnuje ze wspólnego spotkania z księdzem. Z kolei Jimena nie ustaje w wysiłkach, by odkryć prawdę o uczuciach Manuela, dlatego zaczyna wypytywać Marię o to, w kim kocha się jej mąż.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 414 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Dla osób regularnie śledzących losy mieszkańców hiszpańskiej posiadłości, każda nowa odsłona serii jest okazją do poznania kolejnych sekretów rodu Luján. Serial jest stałym punktem programu w ramówce Telewizji Polskiej, co pozwala na bieżąco obserwować skomplikowane relacje między arystokracją a ich pracownikami. Produkcja ta cieszy się dużą popularnością ze względu na swój kostiumowy charakter i dbałość o detale historyczne. Najnowszy epizod pojawi się na ekranach już 18 czerwca 2026. Emisję zaplanowano w TVP2 o godzinie 15:05.
Polecany artykuł:
"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Ta hiszpańska telenowela to prawdziwa gratka dla fanów opowieści, w których zemsta przeplata się z niespodziewanym uczuciem. Główna bohaterka, Jana, pojawia się w pałacu z konkretnym planem odnalezienia winnych tragedii sprzed lat, jednak życie w arystokratycznej rezydencji szybko weryfikuje jej zamierzenia. Każdy pokój w posiadłości La Promesa skrywa inną tajemnicę, a walka o majątek i pozycję społeczną jest tu na porządku dziennym. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi klimatyczne dramaty osadzone w realiach początku dwudziestego wieku. Obsada tego serialu to m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)