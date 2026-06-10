"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 414

Wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły ostatnio sporo zamieszania, a pracownicy pałacu starali się za wszelką cenę rozbawić Virtudes, by łatwiej odnalazła się w pałacu. Spokój w rezydencji zakłóciła jednak ostra sprzeczka, jaka wybuchła między don Rómulem a Salvadorem, podczas gdy Lorenzo próbował przekonać Catalinę o swojej niewinności w sprawie przemytu broni i obiecał jej wsparcie w rodzinnym interesie. Do posiadłości przyjechali też rodzice Jimeny, co skłoniło Cruz do prośby o czas na przemówienie synowi do rozsądku w kwestii przyszłości ich małżeństwa. Sytuacji nie ułatwiała Martina, która nie kryła żalu do matki za jej flirtowanie z hrabią de Ayalą. Wszystko to domknęła kolejna nieuczciwa propozycja, którą Jimena zdecydowała się przedstawić Ablowi. Czas pokaże, jak te wszystkie zdarzenia wpłyną na dalsze życie w tej pełnej sekretów rezydencji.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 414 - streszczenie

Manuel próbuje wpłynąć na Abla, by ten przyjął ofertę Jimeny, co ma ochronić sekret dotyczący intryg kobiety i jej rzekomej ciąży. Jana nie zamierza jednak ułatwiać lekarzowi sytuacji i wprost oznajmia mu, że nie wybaczyła mu wcześniejszego zachowania. W tym samym czasie Salvador reflektuje się po ostrej wymianie zdań i przeprasza don Rómula za swój podniesiony głos oraz zbyt wygórowane oczekiwania. Catalina czuje się mocno rozczarowana postawą Pelaya, dlatego zwierza się ze swoich wątpliwości Simonie i rezygnuje ze wspólnego spotkania z księdzem. Z kolei Jimena nie ustaje w wysiłkach, by odkryć prawdę o uczuciach Manuela, dlatego zaczyna wypytywać Marię o to, w kim kocha się jej mąż.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 414 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla osób regularnie śledzących losy mieszkańców hiszpańskiej posiadłości, każda nowa odsłona serii jest okazją do poznania kolejnych sekretów rodu Luján. Serial jest stałym punktem programu w ramówce Telewizji Polskiej, co pozwala na bieżąco obserwować skomplikowane relacje między arystokracją a ich pracownikami. Produkcja ta cieszy się dużą popularnością ze względu na swój kostiumowy charakter i dbałość o detale historyczne. Najnowszy epizod pojawi się na ekranach już 18 czerwca 2026. Emisję zaplanowano w TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela to prawdziwa gratka dla fanów opowieści, w których zemsta przeplata się z niespodziewanym uczuciem. Główna bohaterka, Jana, pojawia się w pałacu z konkretnym planem odnalezienia winnych tragedii sprzed lat, jednak życie w arystokratycznej rezydencji szybko weryfikuje jej zamierzenia. Każdy pokój w posiadłości La Promesa skrywa inną tajemnicę, a walka o majątek i pozycję społeczną jest tu na porządku dziennym. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi klimatyczne dramaty osadzone w realiach początku dwudziestego wieku. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)