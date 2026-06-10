"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 893

Ostatnia wizyta w świecie serialu "Akacjowa 38" przyniosła wiele nieoczekiwanych zwrotów w codziennym życiu mieszkańców tej słynnej ulicy. Jacinto uczył Liberta trudnej sztuki układania pasjansów, a Flora zdecydowała się zatrudnić Iniga Cerverę w kawiarni, aby uchronić go przed pobytem w więzieniu. Długie godziny spędzane przez Silvię z Estebanem wywołały spięcie o telefon, co pchnęło zazdrosnego Artura do zainstalowania własnego aparatu w domu. Tymczasem Blanca usłyszała nocą dzwoneczek od Diega, nie mając pojęcia, że jej matka i Samuel spiskowali, by doprowadzić ją do szaleństwa oraz ubezwłasnowolnić. Ta mroczna intryga doprowadziła do dramatycznej sceny na ulicy, gdzie zdezorientowana kobieta wyrwała niemowlę z rąk zupełnie obcej osoby. Pozostaje zatem pytanie, co przyniosą kolejne dni po tak wstrząsających wydarzeniach.

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"Akacjowa 38" odc. 893 - streszczenie

Arturo prosi Silvię, aby ta raz jeszcze zastanowiła się nad swoją decyzją dotyczącą planowanego zamążpójścia. Zdezorientowana kobieta postanawia zasięgnąć rady u swoich sąsiadek oraz u Agustiny, która sugeruje, że pułkownik może sobie nie poradzić w codziennym życiu bez jej obecności. W tym samym czasie Diego rozmawia z Blanką o pomyśle przeprowadzki do Szwajcarii, co miałoby ułatwić im funkcjonowanie w bliskim sąsiedztwie jej ojca. Tymczasem w kawiarni La Deliciosa, gdzie ma się odbyć promocja książki Leonor poświęconej ojcu Inigo, pracę w charakterze kelnera rozpoczyna prawdziwy Inigo Cervera. Dodatkowo Flora próbuje zorganizować miejsce noclegowe dla El Peny na strychu, jednak jej propozycja spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony Fabiany.

"Akacjowa 38" odc. 893 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Telewizyjne losy mieszkańców madryckiej kamienicy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a każda nowa odsłona historii przyciąga przed ekrany stałe grono odbiorców. Warto zarezerwować sobie czas w popołudniowym paśmie, aby nie przegapić najnowszych zwrotów akcji w tej kostiumowej opowieści. Stacja telewizyjna dba o regularną emisję, dzięki czemu fani mogą na bieżąco śledzić skomplikowane relacje swoich ulubieńców. Odcinek numer 893 zostanie wyemitowany 18 czerwca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela, która pozwala nam przenieść się na ulice Madrytu z początku XX wieku i poczuć klimat tamtej epoki. Produkcja skupia się na losach kilku rodzin, których życie toczy się w cieniu eleganckiej kamienicy, pełnej sekretów i niespełnionych pragnień. Serial jest uwielbiany za dbałość o szczegóły historyczne, piękne kostiumy oraz dynamiczną fabułę, która nie pozwala się nudzić. W Polsce tytuł ten zdobył dużą popularność, stając się stałym punktem dnia dla wielu osób szukających w telewizji angażujących opowieści. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)