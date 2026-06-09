"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 413

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Ostatnie dni w hiszpańskiej posiadłości upłynęły pod znakiem bolesnych odkryć, a serial "La Promesa - pałac tajemnic" pokazał przede wszystkim konfrontację Cataliny z prawdą o nieuczciwych interesach Pelaya. Mężczyzna desperacko błagał narzeczoną o wybaczenie, podczas gdy Maria prosiła Pię, aby wstawiła się u Baezy w sprawie Salvadora. W pałacowych wnętrzach doszło również do starcia z Ablem, któremu Jana i Manuel zarzucili współudział w oszustwach Jimeny, choć lekarz zdążył ich jeszcze ostrzec przed zagrożeniem ze strony kobiety. Z kolei Simona mocno przeżyła decyzję Virtudes, która postanowiła na dobre opuścić mury rezydencji. Zdeterminowany Manuel wykonał natomiast ważny krok w stronę wolności i skonsultował się z prawnikiem w kwestii unieważnienia swojego małżeństwa. Pora więc przekonać się, jakie fakty wyjdą na jaw w najbliższym czasie.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 413 - streszczenie
Personel posiadłości podejmuje starania, by umilić czas Virtudes i pomóc jej w lepszym zaaklimatyzowaniu się w nowym otoczeniu. Atmosfera gęstnieje jednak między don Rómulem a Salvadorem, którzy wdają się w bardzo ostry spór. Tymczasem Lorenzo próbuje odzyskać zaufanie Cataliny, przekonując ją o swojej niewiedzy w sprawie przemytu broni i deklarując chęć pomocy w prowadzeniu rodzinnego interesu. Do La Promesy docierają rodzice Jimeny, zaniepokojeni przyszłością jej związku z Manuelem. Cruz stara się zyskać na czasie, obiecując gościom, że spróbuje wpłynąć na postępowanie syna i przemówić mu do rozsądku. Dodatkowo Martina ma duży żal do matki o jej flirt z hrabią de Ayalą, a Jimena po raz kolejny próbuje wciągnąć doktora Abla w nieuczciwy układ.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 413 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Śledzenie losów mieszkańców hiszpańskiej posiadłości wymaga regularnego zasiadania przed telewizorem, ponieważ akcja nabiera tempa z każdym dniem. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia rodziny Luján i ich służby, warto zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce. Najnowsza odsłona tej kostiumowej opowieści zostanie udostępniona polskim odbiorcom w połowie czerwca. Premierowa emisja odcinka 413 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zaplanowana jest na 17 czerwca 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Ten hiszpański hit to idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o wielkiej miłości przemieszanej z mrocznymi sekretami z przeszłości. Wszystko zaczęło się od przybycia Jany, która pod przykrywką pracy służącej próbuje dowiedzieć się, co spotkało jej zamordowaną matkę i zaginionego brata. Szybko jednak okazuje się, że życie w luksusowej rezydencji to nie tylko walka o prawdę, ale też skomplikowane relacje i zakazane uczucia dzielące arystokrację oraz personel. Produkcja jest barwną mieszanką dramatu i kryminału, w której walka o wpływy miesza się z osobistymi dramatami. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)