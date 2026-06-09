"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 413

Ostatnie dni w hiszpańskiej posiadłości upłynęły pod znakiem bolesnych odkryć, a serial "La Promesa - pałac tajemnic" pokazał przede wszystkim konfrontację Cataliny z prawdą o nieuczciwych interesach Pelaya. Mężczyzna desperacko błagał narzeczoną o wybaczenie, podczas gdy Maria prosiła Pię, aby wstawiła się u Baezy w sprawie Salvadora. W pałacowych wnętrzach doszło również do starcia z Ablem, któremu Jana i Manuel zarzucili współudział w oszustwach Jimeny, choć lekarz zdążył ich jeszcze ostrzec przed zagrożeniem ze strony kobiety. Z kolei Simona mocno przeżyła decyzję Virtudes, która postanowiła na dobre opuścić mury rezydencji. Zdeterminowany Manuel wykonał natomiast ważny krok w stronę wolności i skonsultował się z prawnikiem w kwestii unieważnienia swojego małżeństwa. Pora więc przekonać się, jakie fakty wyjdą na jaw w najbliższym czasie.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 413 - streszczenie

Personel posiadłości podejmuje starania, by umilić czas Virtudes i pomóc jej w lepszym zaaklimatyzowaniu się w nowym otoczeniu. Atmosfera gęstnieje jednak między don Rómulem a Salvadorem, którzy wdają się w bardzo ostry spór. Tymczasem Lorenzo próbuje odzyskać zaufanie Cataliny, przekonując ją o swojej niewiedzy w sprawie przemytu broni i deklarując chęć pomocy w prowadzeniu rodzinnego interesu. Do La Promesy docierają rodzice Jimeny, zaniepokojeni przyszłością jej związku z Manuelem. Cruz stara się zyskać na czasie, obiecując gościom, że spróbuje wpłynąć na postępowanie syna i przemówić mu do rozsądku. Dodatkowo Martina ma duży żal do matki o jej flirt z hrabią de Ayalą, a Jimena po raz kolejny próbuje wciągnąć doktora Abla w nieuczciwy układ.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 413 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie losów mieszkańców hiszpańskiej posiadłości wymaga regularnego zasiadania przed telewizorem, ponieważ akcja nabiera tempa z każdym dniem. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia rodziny Luján i ich służby, warto zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce. Najnowsza odsłona tej kostiumowej opowieści zostanie udostępniona polskim odbiorcom w połowie czerwca. Premierowa emisja odcinka 413 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zaplanowana jest na 17 czerwca 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ten hiszpański hit to idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o wielkiej miłości przemieszanej z mrocznymi sekretami z przeszłości. Wszystko zaczęło się od przybycia Jany, która pod przykrywką pracy służącej próbuje dowiedzieć się, co spotkało jej zamordowaną matkę i zaginionego brata. Szybko jednak okazuje się, że życie w luksusowej rezydencji to nie tylko walka o prawdę, ale też skomplikowane relacje i zakazane uczucia dzielące arystokrację oraz personel. Produkcja jest barwną mieszanką dramatu i kryminału, w której walka o wpływy miesza się z osobistymi dramatami. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)