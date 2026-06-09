"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 944

W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a wydarzenia z ostatniego odcinka mocno skomplikowały sytuację wielu osób. Ferit postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i potajemnie założył podsłuch u Deryi, aby ochronić Ayse, jednak kobieta błyskawicznie odkryła jego podstęp i zrozumiała, że mężczyzna ją podejrzewa. Równolegle Sinan próbował pozbierać się po bolesnym rozstaniu z Aynur, a ich niespodziewane spotkanie w parku zmusiło ich do wspólnej opieki nad starszym panem Fehmim, który omyłkowo wziął bohatera za swojego syna. Największy dramat rozegrał się jednak wokół Nany, która po nawiązaniu kontaktu z Poyrazem została znaleziona przez Truciznę i otrzymała zastrzyk ze śmiertelną substancją. Chociaż Poyraz zdołał dotrzeć na miejsce na czas i wyeliminować napastnika, ranna kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie lekarze rozpoczęli dramatyczną walkę o jej życie. Czego zatem można spodziewać się w nadchodzącym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 944 - streszczenie

W 944. odcinku serialu trwa dramatyczna walka o życie Nany, której stan jest niezwykle poważny. Poyraz robi wszystko, co w jego mocy, aby zdobyć niezbędne antidotum i ratować ukochaną. Jego ryzykowne poszukiwania prowadzą go bezpośrednio do ludzi związanych z niebezpiecznym Trucizną. Choć Nana zostaje uratowana w ostatniej możliwej chwili, jej stan zdrowia wciąż pozostaje krytyczny. Przez cały ten czas Poyraz czuwa przy jej łóżku, wspominając wspólnie spędzone chwile i w przypływie szczerości wyznaje jej miłość. W tym samym czasie Derya, korzystając z pomocy Utku, opracowuje skomplikowany plan ucieczki w przebraniu, aby skutecznie zmylić policję.

"Dziedzictwo" odc. 944 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fanów tureckich produkcji z pewnością ucieszy fakt, że kolejna odsłona tej opowieści pojawi się w ramówce już niebawem. Warto zarezerwować sobie wolny czas po południu, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów. Telewizja Polska dba o regularną emisję, dzięki czemu losy Nany i Poyraza można śledzić bez zbędnych przerw. Premiera 944. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się 10 czerwca 2026 o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja to prawdziwa gratka dla osób, które lubią opowieści o skomplikowanych uczuciach i rodzinnych tajemnicach. Choć początkowo fabuła skupiała się na losach Seher i Yamana, to z czasem historia ewoluowała, wprowadzając zupełnie nowe postacie i wątki. Obecnie uwaga skupia się na relacji Nany i Poyraza, których losy są pełne nieoczekiwanych zwrotów i trudnych wyborów. Produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki dynamicznym zmianom w życiu bohaterów i ich wewnętrznym przemianom. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)