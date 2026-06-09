"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 944

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-09 7:50

W nadchodzącym 944. odcinku serialu "Dziedzictwo" walka o życie jednej z bohaterek stanie się priorytetem dla jej najbliższych. Poyraz desperacko próbuje odnaleźć ratunek, stawiając czoła niebezpiecznym ludziom ze świata przestępczego. Mężczyzna nie opuszcza chorej na krok, co prowadzi do przełomowej szczerości w ich relacji. Tymczasem inne postacie szukają sposobu, by uniknąć odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości.

W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a wydarzenia z ostatniego odcinka mocno skomplikowały sytuację wielu osób. Ferit postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i potajemnie założył podsłuch u Deryi, aby ochronić Ayse, jednak kobieta błyskawicznie odkryła jego podstęp i zrozumiała, że mężczyzna ją podejrzewa. Równolegle Sinan próbował pozbierać się po bolesnym rozstaniu z Aynur, a ich niespodziewane spotkanie w parku zmusiło ich do wspólnej opieki nad starszym panem Fehmim, który omyłkowo wziął bohatera za swojego syna. Największy dramat rozegrał się jednak wokół Nany, która po nawiązaniu kontaktu z Poyrazem została znaleziona przez Truciznę i otrzymała zastrzyk ze śmiertelną substancją. Chociaż Poyraz zdołał dotrzeć na miejsce na czas i wyeliminować napastnika, ranna kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie lekarze rozpoczęli dramatyczną walkę o jej życie. Czego zatem można spodziewać się w nadchodzącym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 944 - streszczenie

W 944. odcinku serialu trwa dramatyczna walka o życie Nany, której stan jest niezwykle poważny. Poyraz robi wszystko, co w jego mocy, aby zdobyć niezbędne antidotum i ratować ukochaną. Jego ryzykowne poszukiwania prowadzą go bezpośrednio do ludzi związanych z niebezpiecznym Trucizną. Choć Nana zostaje uratowana w ostatniej możliwej chwili, jej stan zdrowia wciąż pozostaje krytyczny. Przez cały ten czas Poyraz czuwa przy jej łóżku, wspominając wspólnie spędzone chwile i w przypływie szczerości wyznaje jej miłość. W tym samym czasie Derya, korzystając z pomocy Utku, opracowuje skomplikowany plan ucieczki w przebraniu, aby skutecznie zmylić policję.

"Dziedzictwo" odc. 944 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fanów tureckich produkcji z pewnością ucieszy fakt, że kolejna odsłona tej opowieści pojawi się w ramówce już niebawem. Warto zarezerwować sobie wolny czas po południu, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów. Telewizja Polska dba o regularną emisję, dzięki czemu losy Nany i Poyraza można śledzić bez zbędnych przerw. Premiera 944. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się 10 czerwca 2026 o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja to prawdziwa gratka dla osób, które lubią opowieści o skomplikowanych uczuciach i rodzinnych tajemnicach. Choć początkowo fabuła skupiała się na losach Seher i Yamana, to z czasem historia ewoluowała, wprowadzając zupełnie nowe postacie i wątki. Obecnie uwaga skupia się na relacji Nany i Poyraza, których losy są pełne nieoczekiwanych zwrotów i trudnych wyborów. Produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki dynamicznym zmianom w życiu bohaterów i ich wewnętrznym przemianom. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
Dziedzictwo: streszczenie odcinka 944
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