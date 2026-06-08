"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 412

W ostatnim odcinku serialu "La Promesa - pałac tajemnic" atmosfera w posiadłości stała się wyjątkowo gęsta, a skrywane tajemnice w końcu ujrzały światło dzienne. Doktor Abel Bueno wywołał prawdziwy wstrząs, gdy wyznał Manuelowi i jego rodzicom, że ciąża Jimeny była jedynie sprytną mistyfikacją, co doprowadziło do natychmiastowej decyzji oburzonej markizy o usunięciu lekarza z rezydencji. Nie mniej działo się podczas przejęcia nielegalnego transportu broni, kiedy to Catalina w ostatniej chwili uratowała hrabiego de Anila przed śmiercią z rąk Cavendisha. W międzyczasie księżna de los Infantes dostrzegła uderzające podobieństwo Very do córki arystokratów, a schorowana córka Simony podjęła ostateczną decyzję o odejściu z posiadłości. Całość dopełniły niepokoje markizy związane z zażyłością Margarity i hrabiego de Ayala oraz sensacyjne wieści, jakimi Jana podzieliła się z Marią Fernandez. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 412 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Catalina w końcu odkrywa, że Pelayo prowadził nieuczciwe interesy za jej plecami. Mężczyzna, przyciśnięty do muru, zaczyna się tłumaczyć i gorąco błagać swoją narzeczoną o wybaczenie. W tym samym czasie Maria próbuje pomóc Salvadorowi i prosi Pię o wstawiennictwo u Baezy. Jana oraz Manuel decydują się na konfrontację z Ablem, zarzucając mu, że pomagał Jimenie w jej oszustwach. Lekarz nie zaprzecza tym oskarżeniom, ale jednocześnie ostrzega parę, że kobieta wciąż może stanowić dla nich realne zagrożenie. Tymczasem Simona bardzo ciężko przeżywa decyzję Virtudes, która postanowiła na zawsze opuścić progi La Promesy. Z kolei Manuel, chcąc raz na zawsze uregulować swoją sytuację, zasięga porady u prawnika w sprawie unieważnienia swojego małżeństwa.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 412 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie, którzy chcą śledzić dalsze losy bohaterów tej hiszpańskiej opowieści, powinni zarezerwować sobie czas w połowie czerwca. Produkcja jest regularnie emitowana na antenie telewizji publicznej, przyciągając przed ekrany osoby lubiące historie osadzone w dawnych epokach. Każdy nowy epizod przynosi odpowiedzi na pytania dotyczące skomplikowanych relacji między państwem a ich pracownikami. Najnowszy odcinek serialu "La Promesa - pałac tajemnic" o numerze 412 zostanie wyemitowany 16 czerwca 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ten hiszpański serial to propozycja dla każdego, kto lubi klimatyczne opowieści o wielkiej arystokracji i skrywanych przez lata tajemnicach. Fabuła skupia się na losach Jany, która zatrudnia się w wielkiej posiadłości, by odkryć prawdę o swojej tragicznej przeszłości i odnaleźć brata. Na miejscu jednak jej plany komplikuje niespodziewane uczucie do syna markiza, co stawia ją w trudnej sytuacji między pragnieniem zemsty a miłością. Historia pełna jest nagłych zwrotów akcji, rodzinnych waśni oraz codziennych dramatów rozgrywających się w kuchniach i na salonach. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)