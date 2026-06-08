"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 890

W ostatnim czasie w serialu "Akacjowa 38" doszło do kilku gwałtownych zdarzeń, które mocno skomplikowały losy bohaterów. Blanca zdecydowała się na ryzykowny krok i uciekła z domu Diega, po czym włamała się do mieszkania Ursuli, gdyż wierzyła, że matka ukrywała tam jej syna. W tym samym czasie Rosina postawiła na zmiany kadrowe i zatrudniła Jacinta jako ogrodnika, który miał towarzyszyć Casildzie. Prawdziwe zdumienie wzbudziło jednak pojawienie się w lokalu La Deliciosa prawdziwego Inigo, niosącego ze sobą worek mąki. Mężczyzna zachowywał się bardzo dziwnie, ponieważ zdawał się zupełnie nie pamiętać o tym, że to on był właścicielem tej kawiarni. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 890 - streszczenie

Leonor podejmuje decyzję o zorganizowaniu przyjęcia dla Blanki, chcąc w ten sposób pomóc jej przetrwać trudne chwile. Pomysł ten nie przypada jednak do gustu Ursuli, która czuje się urażona faktem, że nie otrzymała zaproszenia na to wydarzenie. W odpowiedzi na lekceważenie kobieta zaczyna planować zemstę wymierzoną w mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38. Tymczasem Rosina stara się pozbyć Jacinta, ale jej starania blokuje Casilda. Służąca ucieka się do szantażu, grożąc, że przestanie przygotowywać dla swojej pani ulubione potrawy, jeśli ta nie zmieni zdania. Z kolei Inigo i Flora odbywają poważną rozmowę z prawdziwym Inigiem. Mężczyzna wyjaśnia im, że w wyniku napadu całkowicie stracił pamięć i obecnie nie ma pojęcia, kim tak naprawdę jest.

"Akacjowa 38" odc. 890 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy lokatorów madryckiej kamienicy cieszą się w naszym kraju niesłabnącą popularnością, a każda kolejna odsłona serii przyciąga przed ekrany tysiące osób. Aby dowiedzieć się, jak rozwiną się nowe wątki, warto sprawdzić plan emisji w telewizji publicznej. Produkcja ta jest stałym punktem ramówki, oferując codzienną dawkę historii z początku XX wieku. Odcinek numer 890 zostanie zaprezentowany 15 czerwca 2026 roku. Emisja odbędzie się na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska opowieść zabiera nas do Madrytu z minionej epoki, gdzie w jednej kamienicy splatają się losy zamożnych rodzin i ich służby. Każdy z bohaterów ma swoje mroczne sekrety oraz ukryte pragnienia, które często prowadzą do niespodziewanych zwrotów akcji. Serial zdobył serca polskiej publiczności dzięki dopracowanym kostiumom i świetnie oddanemu klimatowi dawnej Hiszpanii. To doskonała propozycja dla osób, które lubią śledzić wielowarstwowe historie o miłości, ambicji i rodzinnych dramatach. W obsadzie tego serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler )

(jako ) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe )

(jako ) Inma Perez (jako Fabiana )

(jako ) Juanma Navas (jako Ramon Palacios )

(jako ) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso )

(jako ) Roger Berruezo (jako German )

(jako ) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio )

(jako ) Sara Miquel (jako Cayetana )

(jako ) Sheyla Farina (jako Manuela)