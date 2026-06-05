"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 410

W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" wydarzyło się naprawdę wiele, a dotychczas skrywane tajemnice zaczęły kłaść się cieniem na życiu mieszkańców. Ayala wręczył Margaricie prezent, lecz w pozostałych częściach rezydencji panowała znacznie gorsza atmosfera. Jana żyła w ciągłym napięciu, gdyż bała się, że Jimena wkrótce odkryje jej potajemny romans z Manuelem. Abel mocno naciskał na żonę dziedzica i domagał się, by ta w końcu wyznała prawdę o swojej ciąży, podczas gdy sam Manuel stracił wiarę w to, że nawet wspólny wyjazd do Madrytu zdołałby uratować ich małżeństwo. Tymczasem Salvador miał już serdecznie dość krytyki ze strony Rómula i na poważnie rozważał odejście z pracy. Co zatem wydarzy się w następnej kolejności w tej pełnej intryg posiadłości?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 410 - streszczenie

W 410. odcinku "La Promesa - pałac tajemnic" Lorenzo i Cavendish zajmują się logistyką i przygotowują kolejny transport broni. Tymczasem Rómulo zmienia swoje nastawienie wobec Maríi i niespodziewanie wycofuje się z decyzji o ukaraniu dziewczyny. Virtudes decyduje się na szczerość w rozmowie z Píą i przyznaje jej otwarcie, że praca w pałacu bardzo ją przytłacza i nie radzi sobie z nią psychicznie. Z kolei doktor Abel dochodzi do wniosku, że nie może dłużej milczeć i postanawia wyjawić rodzinie Lujanów prawdę dotyczącą stanu Jimeny. Sytuacja komplikuje się również wokół Very, gdy Mercedes dostrzega jej niezwykłe podobieństwo do córki książąt de Carril.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 410 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców hiszpańskiej posiadłości można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej, gdzie emitowane są kolejne epizody tej wciągającej opowieści. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych perypetii Jany oraz rodziny Luján, warto zarezerwować sobie czas w połowie tygodnia. Produkcja cieszy się stałym zainteresowaniem, a każdy nowy odcinek odkrywa przed nami kolejne elementy skomplikowanej układanki. Opisywany odcinek zostanie wyemitowany 12 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie klimatyczne produkcje kostiumowe, w których luksusowe życie arystokracji miesza się z trudną codziennością służby, to ten serial jest dla was idealny. Główna bohaterka, Jana, pojawia się w pałacu z jasnym planem odkrycia prawdy o swojej przeszłości, jednak jej serce zaczyna bić mocniej do Manuela, co komplikuje pierwotne zamierzenia. To klasyczna telenowela pełna zakazanych uczuć, walki o majątek i rodzinnych sekretów, które po latach wychodzą na jaw. W posiadłości La Promesa nigdy nie jest nudno, bo każda postać skrywa jakąś tajemnicę lub prowadzi własną grę o pozycję i wpływy. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)