"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 889

Ostatnie dni w serialu "Akacjowa 38" upłynęły pod znakiem trudnych pożegnań oraz skomplikowanych intryg, które całkowicie zmieniły sytuację mieszkańców dzielnicy. Choć Blanca uparcie wierzyła, że jej syn wciąż żyje, Diego ostatecznie zorganizował pogrzeb córki, próbując pogodzić się z bolesną stratą. Tymczasem targany zazdrością Arturo kupił stół bilardowy, aby zwabić szefa urzędu repatriacyjnego do wspólnej gry i w ten sposób wkupić się w łaski Silvii oraz pomóc Estebanowi. Spore zamieszanie wywołało też niespodziewane spotkanie Iniga z prawdziwym Cerverą, co tak bardzo przeraziło mężczyznę, że postanowił on odłożyć w czasie planowaną podróż z Leonor. Na domiar wszystkiego Felipe wywalczył dla Diega oficjalne ułaskawienie, co pozwoliło mu w końcu udać się wraz z Blancą prosto do rezydencji. Warto zatem sprawdzić, co przyniesie kolejny odcinek tej historii.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

"Akacjowa 38" odc. 889 - streszczenie

Blanca decyduje się na ucieczkę z domu Diega i udaje się bezpośrednio do mieszkania Ursuli. Bohaterka jest przekonana, że to właśnie tam matka ukrywa jej zaginionego syna, dlatego postanawia włamać się do środka. W tym samym czasie Rosina podejmuje decyzję o zatrudnieniu Jacinta na stanowisku ogrodnika. Jej głównym celem jest zapewnienie towarzystwa Casildzie w codziennych obowiązkach. Z kolei w La Deliciosa dochodzi do zaskakującej wizyty prawdziwego Inigo, który przynosi ze sobą worek mąki. Mężczyzna zachowuje się tak, jakby zupełnie nie pamiętał lub nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest właścicielem lokalu.

"Akacjowa 38" odc. 889 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej hiszpańskiej produkcji z niecierpliwością czekają na każdy kolejny tydzień, by poznać nowe fakty z życia mieszkańców madryckiej kamienicy. Serial jest nadawany regularnie na antenie pierwszego programu telewizji publicznej, co ułatwia śledzenie losów poszczególnych rodów. Aby sprawdzić, co tym razem spotka Blankę oraz jak zakończy się wizyta w cukierni, warto zasiąść przed telewizorem w godzinach popołudniowych. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca 2026 roku, na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie klimatyczne opowieści osadzone w dawnych czasach, to ten tytuł z pewnością przypadnie Wam do gustu. Produkcja zabiera nas prosto do Madrytu z początku XX wieku, gdzie w luksusowej kamienicy przecinają się ścieżki ludzi z różnych warstw społecznych. To idealna propozycja dla osób szukających historii o wielkich namiętnościach, rodzinnych sekretach i trudnych wyborach życiowych. Całość dopełniają piękne kostiumy oraz scenografie, które świetnie oddają atmosferę minionej epoki. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)