"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 409

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły wiele napięć między mieszkańcami rezydencji, zwłaszcza w obliczu trudnych decyzji i skrywanych sekretów. Curro mocno przeżywał zachowanie Martiny, którego nie potrafił w żaden sposób zaakceptować. W tym samym czasie zdesperowana Jimena postraszyła Abla zniszczeniem mu życia i kariery, jeśli lekarz wyjawi prawdę o jej ciąży, a jej rodzice zaproponowali wspólny wyjazd córki i Manuela do Madrytu. Salvador musiał po raz kolejny zmierzyć się z surową reprymendą ze strony Rómula, co tylko pogorszyło jego i tak już niepewną sytuację. Niepokój zapanował także w kuchni, gdzie Simona zaczęła przeczuwać, że Virtudes wkrótce zostanie zmuszona do opuszczenia murów posiadłości. Zawirowania te dobitnie pokazały, że spokój w pałacu był w tamtym momencie jedynie ułudą.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 409 - streszczenie

W najnowszym odcinku Ayala postanawia wręczyć Margaricie upominek, co staje się istotnym punktem ich wzajemnej relacji. Jana nie potrafi zaznać spokoju, ponieważ nieustannie obawia się, że Jimena odkryje jej potajemne spotkania z Manuelem. Wśród personelu również dochodzi do spięć, gdyż Salvador ma coraz mniej cierpliwości do uwag kierowanych pod jego adresem przez Rómula. Mężczyzna zaczyna na poważnie rozważać porzucenie pracy w posiadłości, nie widząc szansy na poprawę stosunków z przełożonym. Równolegle Abel wywiera silną presję na Jimenie, domagając się od niej wyznania prawdy dotyczącej jej ciąży. Sam Manuel traci nadzieję na lepszą przyszłość i jest przekonany, że nawet wspólny wyjazd do Madrytu nie zdoła uratować jego małżeństwa.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 409 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy hiszpańskich produkcji kostiumowych z pewnością nie będą chcieli pominąć nadchodzących wydarzeń w rezydencji rodu Luján. Serial cieszy się dużą popularnością i regularnie przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane opowieściami o wielkich romansach oraz pałacowych intrygach. Aby być na bieżąco z losami Jany i Manuela, warto zarezerwować sobie czas w czwartkowe popołudnie. Produkcja jest emitowana w regularnych odstępach czasu na antenie telewizji publicznej. Odcinek 409 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 11 czerwca 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie opowieści, w których wielkie uczucia mieszają się z mrocznymi rodzinnymi sekretami, to ta telenowela z pewnością przypadnie Wam do gustu. Historia skupia się na losach młodej dziewczyny, która zatrudnia się u arystokratów, by wyjaśnić tragedię z przeszłości, ale po drodze trafia w sam środek zakazanej miłości. W tle obserwujemy nieustanne tarcia między bogatymi właścicielami majątku a ich liczną służbą, co tworzy barwny obraz dawnej Hiszpanii. Każdy epizod to nowa porcja skandali, zdrad i walki o wysoką pozycję społeczną. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)