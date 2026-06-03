"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 409

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Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły wiele napięć między mieszkańcami rezydencji, zwłaszcza w obliczu trudnych decyzji i skrywanych sekretów. Curro mocno przeżywał zachowanie Martiny, którego nie potrafił w żaden sposób zaakceptować. W tym samym czasie zdesperowana Jimena postraszyła Abla zniszczeniem mu życia i kariery, jeśli lekarz wyjawi prawdę o jej ciąży, a jej rodzice zaproponowali wspólny wyjazd córki i Manuela do Madrytu. Salvador musiał po raz kolejny zmierzyć się z surową reprymendą ze strony Rómula, co tylko pogorszyło jego i tak już niepewną sytuację. Niepokój zapanował także w kuchni, gdzie Simona zaczęła przeczuwać, że Virtudes wkrótce zostanie zmuszona do opuszczenia murów posiadłości. Zawirowania te dobitnie pokazały, że spokój w pałacu był w tamtym momencie jedynie ułudą.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 409 - streszczenie
W najnowszym odcinku Ayala postanawia wręczyć Margaricie upominek, co staje się istotnym punktem ich wzajemnej relacji. Jana nie potrafi zaznać spokoju, ponieważ nieustannie obawia się, że Jimena odkryje jej potajemne spotkania z Manuelem. Wśród personelu również dochodzi do spięć, gdyż Salvador ma coraz mniej cierpliwości do uwag kierowanych pod jego adresem przez Rómula. Mężczyzna zaczyna na poważnie rozważać porzucenie pracy w posiadłości, nie widząc szansy na poprawę stosunków z przełożonym. Równolegle Abel wywiera silną presję na Jimenie, domagając się od niej wyznania prawdy dotyczącej jej ciąży. Sam Manuel traci nadzieję na lepszą przyszłość i jest przekonany, że nawet wspólny wyjazd do Madrytu nie zdoła uratować jego małżeństwa.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 409 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Miłośnicy hiszpańskich produkcji kostiumowych z pewnością nie będą chcieli pominąć nadchodzących wydarzeń w rezydencji rodu Luján. Serial cieszy się dużą popularnością i regularnie przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane opowieściami o wielkich romansach oraz pałacowych intrygach. Aby być na bieżąco z losami Jany i Manuela, warto zarezerwować sobie czas w czwartkowe popołudnie. Produkcja jest emitowana w regularnych odstępach czasu na antenie telewizji publicznej. Odcinek 409 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 11 czerwca 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Jeśli lubicie opowieści, w których wielkie uczucia mieszają się z mrocznymi rodzinnymi sekretami, to ta telenowela z pewnością przypadnie Wam do gustu. Historia skupia się na losach młodej dziewczyny, która zatrudnia się u arystokratów, by wyjaśnić tragedię z przeszłości, ale po drodze trafia w sam środek zakazanej miłości. W tle obserwujemy nieustanne tarcia między bogatymi właścicielami majątku a ich liczną służbą, co tworzy barwny obraz dawnej Hiszpanii. Każdy epizod to nowa porcja skandali, zdrad i walki o wysoką pozycję społeczną. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)