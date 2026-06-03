"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 888

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Wydarzenia przedstawione w ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38" po raz kolejny mocno namieszały w relacjach między mieszkańcami kamienicy. Paquito zaczął szantażować Florę w sprawie przemytu szampana, chociaż ostatecznie obiecał złapać kawiarnianego złodzieja w zamian za pomoc w zdobyciu specjalnych papierosów na astmę. Tymczasem Diego wymknął się ze szpitala, aby dowiedzieć się od Blanki, że ich syn przebywa u Ursuli, lecz dzięki interwencji Felipe otrzymał on szansę na wolność za sprawą aktu ułaskawienia. Wątek patriotyczny powrócił wraz z pojawieniem się Estebana, który poprosił Silvię oraz Artura o wsparcie w sprowadzeniu do kraju żołnierza z odległych Filipin. Na koniec Jacinto wywołał falę wzruszenia, recytując przy wsparciu sąsiadów piękny poemat o wielkim uczuciu łączącym Casildę z Martinem. Zatem pora przekonać się, jakie będą konsekwencje tych wszystkich zdarzeń.
"Akacjowa 38" odc. 888 - streszczenie
Diego przygotowuje się do pochówku swojej córki, mimo że Blanca pozostaje nieugięta w przekonaniu, że ich syn w rzeczywistości nadal żyje. W tym samym czasie Arturo zmaga się z ogromną zazdrością o Silvię oraz towarzyszącego jej przystojnego Estebana. Aby poprawić swoje notowania i zyskać przychylność kobiety, pułkownik decyduje się na zakup stołu bilardowego, licząc na wspólną grę z szefem urzędu repatriacyjnego, Felicianem Ochoą. Liczy on, że w ten sposób skłoni urzędnika do pomocy Estebanowi, co ostatecznie postawi go w dobrym świetle. Tymczasem Inigo przeżywa szok po spotkaniu z prawdziwym Cerverą, co zmusza go do natychmiastowego przełożenia planowanej podróży z Leonor. Na szczęście Felipe odnosi sukces prawny i zdobywa ułaskawienie dla Diega, dzięki czemu ten może oficjalnie i bez przeszkód udać się z Blancą do rezydencji.
"Akacjowa 38" odc. 888 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców madryckiej kamienicy przyciągają przed ekrany rzesze osób, które z zapartym tchem czekają na każdą nową scenę z życia swoich ulubieńców. Warto zaplanować popołudnie tak, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń, ponieważ w najbliższym czasie sytuacja bohaterów będzie zmieniać się dynamicznie. Produkcja jest regularnie emitowana na antenie telewizji publicznej w dni powszednie. Premiera 888. odcinka została zaplanowana na 11 czerwca 2026 roku. Epizod będzie można obejrzeć na kanale TVP1 o godzinie 18:25.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to klimatyczna opowieść kostiumowa, która pozwala nam przenieść się do tętniącego życiem Madrytu z początków XX wieku. W tej eleganckiej kamienicy ścierają się interesy różnych grup społecznych, a za zamkniętymi drzwiami mieszkańcy skrywają sekrety, które nie zawsze powinny ujrzeć światło dzienne. Serial stał się w Polsce prawdziwym przebojem, zachwycając nie tylko scenariuszem, ale też dbałością o historyczne detale i piękną scenografią. Jeśli lubicie produkcje pełne niespodziewanych zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, ten tytuł z pewnością przypadnie Wam do gustu. Obsada tego serialu to m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)