"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 888

Wydarzenia przedstawione w ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38" po raz kolejny mocno namieszały w relacjach między mieszkańcami kamienicy. Paquito zaczął szantażować Florę w sprawie przemytu szampana, chociaż ostatecznie obiecał złapać kawiarnianego złodzieja w zamian za pomoc w zdobyciu specjalnych papierosów na astmę. Tymczasem Diego wymknął się ze szpitala, aby dowiedzieć się od Blanki, że ich syn przebywa u Ursuli, lecz dzięki interwencji Felipe otrzymał on szansę na wolność za sprawą aktu ułaskawienia. Wątek patriotyczny powrócił wraz z pojawieniem się Estebana, który poprosił Silvię oraz Artura o wsparcie w sprowadzeniu do kraju żołnierza z odległych Filipin. Na koniec Jacinto wywołał falę wzruszenia, recytując przy wsparciu sąsiadów piękny poemat o wielkim uczuciu łączącym Casildę z Martinem. Zatem pora przekonać się, jakie będą konsekwencje tych wszystkich zdarzeń.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Akacjowa 38" odc. 888 - streszczenie

Diego przygotowuje się do pochówku swojej córki, mimo że Blanca pozostaje nieugięta w przekonaniu, że ich syn w rzeczywistości nadal żyje. W tym samym czasie Arturo zmaga się z ogromną zazdrością o Silvię oraz towarzyszącego jej przystojnego Estebana. Aby poprawić swoje notowania i zyskać przychylność kobiety, pułkownik decyduje się na zakup stołu bilardowego, licząc na wspólną grę z szefem urzędu repatriacyjnego, Felicianem Ochoą. Liczy on, że w ten sposób skłoni urzędnika do pomocy Estebanowi, co ostatecznie postawi go w dobrym świetle. Tymczasem Inigo przeżywa szok po spotkaniu z prawdziwym Cerverą, co zmusza go do natychmiastowego przełożenia planowanej podróży z Leonor. Na szczęście Felipe odnosi sukces prawny i zdobywa ułaskawienie dla Diega, dzięki czemu ten może oficjalnie i bez przeszkód udać się z Blancą do rezydencji.

"Akacjowa 38" odc. 888 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców madryckiej kamienicy przyciągają przed ekrany rzesze osób, które z zapartym tchem czekają na każdą nową scenę z życia swoich ulubieńców. Warto zaplanować popołudnie tak, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń, ponieważ w najbliższym czasie sytuacja bohaterów będzie zmieniać się dynamicznie. Produkcja jest regularnie emitowana na antenie telewizji publicznej w dni powszednie. Premiera 888. odcinka została zaplanowana na 11 czerwca 2026 roku. Epizod będzie można obejrzeć na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to klimatyczna opowieść kostiumowa, która pozwala nam przenieść się do tętniącego życiem Madrytu z początków XX wieku. W tej eleganckiej kamienicy ścierają się interesy różnych grup społecznych, a za zamkniętymi drzwiami mieszkańcy skrywają sekrety, które nie zawsze powinny ujrzeć światło dzienne. Serial stał się w Polsce prawdziwym przebojem, zachwycając nie tylko scenariuszem, ale też dbałością o historyczne detale i piękną scenografią. Jeśli lubicie produkcje pełne niespodziewanych zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, ten tytuł z pewnością przypadnie Wam do gustu. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)