Laboratorium narkotyków na Dolnym Śląsku. Policja przejęła towar za 3 mln złotych

Likwidacja nielegalnej fabryki narkotyków

Policjanci z CBZC zweryfikowali wcześniej zebrane informacje dotyczące możliwej produkcji substancji psychotropowych na jednej z posesji w województwie dolnośląskim. Podczas przeszukania domu jednorodzinnego oraz przylegającego do niego garażu mundurowi odkryli profesjonalne laboratorium przystosowane do wytwarzania narkotyków syntetycznych. W trakcie działań prowadzonych przy wsparciu funkcjonariuszy SPKP we Wrocławiu zatrzymano 31-letniego mężczyznę, a jednocześnie na terenie Wrocławia zatrzymano 28-letnią kobietę. Oboje zatrzymani to obywatele Ukrainy, którzy brali udział w nielegalnym procederze.

Specjalistyczny sprzęt laboratoryjny i odpady chemiczne

Nielegalna wytwórnia zajmowała kilka pomieszczeń w budynku mieszkalnym oraz w garażu, a jej wyposażenie obejmowało zaawansowane urządzenia laboratoryjne. Funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi reaktor z osprzętem, elektryczne mieszadła, system wentylacyjny, lodówki oraz maski przeciwgazowe. Na miejscu znajdowały się również liczne beczki i kanistry wypełnione substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w produkcji. Policjanci ujawnili także zbiornik o pojemności około 7 tys. litrów, w którym znajdowały się płynne odpady poprodukcyjne.

Przejęcie 56 kilogramów gotowego mefedronu

W toku przeprowadzonych czynności zabezpieczono łącznie około 56 kilogramów substancji, z których część znajdowała się w fazie krystalizacji. Pozostała partia stanowiła gotowy do wprowadzenia na rynek narkotyk w postaci mefedronu o wartości rynkowej blisko 3 mln zł. W zabezpieczaniu dowodów pomagali biegli z Laboratorium Kryminalistycznego oraz funkcjonariusze Wydziału Techniki Kryminalistycznej we Wrocławiu. Wsparcia udzielili również strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego JRG 3 we Wrocławiu, którzy monitorowali bezpieczeństwo substancji chemicznych.

Zarzuty dla podejrzanych i rozwój śledztwa

Zatrzymany 31-letni mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków psychotropowych. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany, natomiast 28-letniej kobiecie przedstawiono zarzut prania pieniędzy. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zlikwidowane laboratorium stanowiło część większego mechanizmu przestępczego nastawionego na masową produkcję narkotyków. W całej sprawie występuje obecnie 22 podejrzanych, z których 8 przebywa w areszcie, a policja zaznacza, że postępowanie ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl