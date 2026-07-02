Na dobre i na złe po wakacjach. Lekarka żąda sprawiedliwości! Oskarżony szykuje okrutny plan, a jego żona dołącza do walki w 998 odcinku

Szpitalne korytarze będą żyć tylko jedną sprawą – atakiem na Marię, co szybko podzieli załogę na dwa wrogie obozy. Najważniejsze decyzje zapadną jednak z dala od Leśnej Góry, w gabinecie prokuratora Greca. To tam poszkodowana lekarka szczegółowo opowie o wyrządzonej jej krzywdzie, otwierając tym samym drogę do ukarania Jakuba Dobrego. W tych dramatycznych chwilach Maria otrzyma bezwarunkowe wsparcie swojego partnera Michała, który nie opuści jej na krok, a także wiernych przyjaciół z pracy, dla których kłamstwa oskarżonego będą zupełnie niewiarygodne.

Plan Jakuba Dobrego. Co ukryje dyrektor Beger?

Sprawca napaści wyjątkowo szybko wróci do formy po wypadku na schodach. Nie wykaże jednak cienia skruchy i zacznie budować wizerunek ofiary bezlitosnych pomówień. Ta bezczelna strategia znajdzie zwolenników na najwyższych szczeblach – dyrektor Beger, drżąc o reputację kliniki, spróbuje za wszelką cenę zatuszować sprawę. Pojawi się nawet pomysł finansowego uciszenia pokrzywdzonej. Takie działania wywołają jednak stanowczy sprzeciw części personelu, która otwarcie zaprotestuje przeciwko ukrywaniu prawdy przed wymiarem sprawiedliwości.

Żona Jakuba dołącza do walki w Leśnej Górze

Mimo szczerych chęci prokuratora Greca i jego ekipy, zebranie twardych dowodów okaże się wyjątkowo trudnym zadaniem. Sytuacja w Leśnej Górze mocno się zaogni, gdy na horyzoncie pojawi się żona Jakuba, Dorota, w asyście wybitnego prawnika. Zdeterminowana małżonka, w obawie przed skandalem i wyrokiem skazującym, zdecyduje się na ostre starcie z Marią. Emocjonalna i brutalna wymiana zdań udowodni, że Dorota nie cofnie się przed niczym, byle tylko oczyścić ukochanego męża z zarzutów.

Na dobre i na złe. Tajemniczy ślub w nowym sezonie. Nikt nie spodziewa się, kto zostanie parą młodą

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