La promesa, odcinek 425: Bezlitosny plan Cruz. Alonso będzie próbował zmusić Catalinę do oddania firmy Lorenzowi [ZDJĘCIA]

Ukryty handel bronią i długi

Catalina przez długi czas ufała Pelayo, nie mając pojęcia, że jej partner prowadzi podwójne życie. Prawda okazała się porażająca – Pelayo uwikłał się w nielegalny handel bronią z Cavendishem, a produkcja dżemów służyła mu jedynie jako doskonała przykrywka do przestępczej działalności.

W całą intrygę od początku zamieszany był również kapitan Lorenzo, który traktował Catalinę jak finansowego pionka. Gdy biznes zaczął generować gigantyczne problemy, Lorenzo zaczął brutalnie naciskać na Pelayo, domagając się zdobycia pieniędzy na spłatę długów wobec dostawców broni. Dla kapitana stało się jasne, że aby w pełni kontrolować sytuację i zyski, musi całkowicie odsunąć nieświadomą niczego Catalinę od rodzinnego interesu.

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W odcinku 425. Cruz opracuje bezlitosny plan wobec Cataliny

W 425. odcinku do gry z pełną siłą wkroczy markiza Cruz. Kobieta od dawna szukała sposobu, by uderzyć w pasierbicę, a problemy finansowe manufaktury dżemów okażą się dla niej idealną okazją. Cruz uknuje bezlitosny plan i zacznie sączyć jad w uszy swojego męża. Ulegając namowom i manipulacjom żony, Alonso podejmie radykalną decyzję. Odbędzie z córką niezwykle trudną i bolesną rozmowę - zacznie wywierać presję na Catalinę i spróbuje zmusić ją, aby dobrowolnie oddała prowadzenie całego interesu w ręce Lorenzo. Dla dziewczyny będzie to potężny cios – rodzony ojciec, zamiast okazać jej wsparcie, stanie po stronie człowieka, który od początku życzył jej źle.

Catalina walczy o przetrwanie. Czy nowy klient uratuje biznes?

Mimo ogromnego nacisku ze strony ojca i triumfującej w tle Cruz, Catalina nie podda się bez walki. Świadoma, że oddanie firmy Lorenzowi oznacza utratę wszystkiego, na co tak ciężko pracowała, postanowi grać na zwłokę. Dziewczyna zacznie błagać Alonso o jeszcze jedną szansę. Poprosi go o trochę czasu, wierząc, że jest w stanie samodzielnie wyjść na prostą i uratować przedsiębiorstwo przed bankructwem.

Aby udowodnić swoją niezależność i biznesową intuicję, Catalina natychmiast przejdzie do działania. Zorganizuje specjalne spotkanie i zaprosi na degustację nowego, potencjalnego klienta, który mógłby zainwestować w jej dżemy duże pieniądze. Czy ten desperacki krok wystarczy, by powstrzymać chciwe dłonie Lorenzo i nienawiść Cruz? Odpowiedź już w najbliższym odcinku.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 425. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)