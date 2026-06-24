W poprzednich odcinkach (411-415) Catalina odkryła prawdę o nielegalnych interesach Pelaya i przemycie broni, co doprowadziło do kryzysu w ich związku. Cavendish chciał zabić hrabiego de Anil, lecz Catalina zdołała mu pomóc. Doktor Abel Bueno wyznał Manuelowi i jego rodzicom, że ciąża Jimeny była oszustwem. Wstrząśnięty Manuel rozpoczął starania o unieważnienie małżeństwa, a Abel ostrzegał, że Jimena wciąż może być groźna. Kobieta próbowała przekupić lekarza, by zachował milczenie, jednocześnie usiłując odkryć, kogo naprawdę kocha jej mąż. Jana nie potrafiła wybaczyć Ablowi udziału w intrydze. Do La Promesy przyjechali rodzice Jimeny, by rozmawiać o przyszłości jej małżeństwa. Margarita coraz bardziej zbliżała się do hrabiego de Ayala, budząc niepokój Cruz i sprzeciw Martiny. Tymczasem Virtudes, zmagająca się z problemami zdrowotnymi, rozważała odejście z pałacu. Na koniec Jimena odnalazła w hangarze Manuela tajemnicze fotografie.

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„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 416

Jimena znajduje w hangarze kompromitujące zdjęcia. Manuel wierzy, że ma realną szansę na unieważnienie małżeństwa. Pelayo przyznaje się Catalinie, że zaczął handlować bronią po śmierci rodziców. Rómulo postanawia zatrudnić nowego szefa służby. Abel ujawnia publicznie, że ciąża Jimeny była kłamstwem.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 417

Jimena ma żal do bliskich, którzy nigdy nie liczyli się z jej zdaniem. Po kłótni, w desperacji, próbuje odebrać sobie życie. Catalina oficjalnie zrywa zaręczyny z Pelayo. Lope odkrywa, że torba pełna pieniędzy należała do Very. Do La Promesy przyjeżdża Ricardo Pellicer, który obejmuje stanowisko nowego szefa służby.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 418

Jimena pozostaje nieprzytomna po upadku. Catalina przyznaje się ojcu, że konflikt z Pelayem był powiązany z Cavendishem. Rómulo przedstawia służbie Ricarda Pellicera, który przejmuje część jego obowiązków. Jimena umiera, a jej rodzice obwiniają rodzinę Lujn o doprowadzenie do tragedii. Wywołuje to kolejne napięcia między rodzinami.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 419

Mercedes postanawia zabrać ciało córki do rodzinnego pałacu. Wyjścia Píi z La Promesy zaczynają niepokoić nowego szefa służby. Manuel ma żal do Abla, że ukrył przed nim prawdę. Virtudes wraca z Martos i oznajmia matce, że pogodziła się z bratem. Vera opowiada Lope o swoim ojcu.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 420

Virtudes zwierza się matce i Candeli z przebiegu wizyty u brata. Candela namawia przyjaciółkę, żeby rozmówiła się z synem. Po śmierci Jimeny Manuela dręczą wyrzuty sumienia, a w Teresie odżywa ból po stracie Feliciana. Don Ricardo ma pretensje do Pii, że często wychodzi. Ta wyznaje przełożonemu, że odwiedza syna. Rodzice Jimeny nie życzą sobie, żeby rodzina de Lujan uczestniczyła w pogrzebie. Manuel odprawia Abla.

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„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejna seria odcinków zostanie wyemitowana w dniach od 22 do 26 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 416 - poniedziałek, 22 czerwca

- poniedziałek, 22 czerwca Odcinek 417 - wtorek, 23 czerwca

- wtorek, 23 czerwca Odcinek 418 - środa, 24 czerwca

- środa, 24 czerwca Odcinek 419 - czwartek, 25 czerwca

- czwartek, 25 czerwca Odcinek 420 - piątek, 26 czerwca

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"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)