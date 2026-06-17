W poprzednim odcinku (412) Pelayo błagał Catalinę o wybaczenie, a Maria prosiła Pię o pomoc dla Salvadora. Jana i Manuel ostro zaatakowali doktora Abla, który ostrzegł ich przed Jimeną, a Manuel skonsultował się z prawnikiem w sprawie rozwodu.

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„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Próba pocieszenia Virtudes

Cała służba pałacowa jednoczy siły, by poprawić nastrój przygnębionej Virtudes. Współpracownicy robią wszystko, aby dziewczyna poczuła się w La Promesie lepiej i ostatecznie porzuciła myśl o odejściu z pałacu. Ich starania mają pomóc jej odzyskać spokój i wiarę w to, że nadal ma swoje miejsce wśród mieszkańców posiadłości.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Ostra kłótnia don Rómula i Salvadora

W tym samym czasie wśród służby dochodzi do kolejnego poważnego konfliktu. Między wymagającym don Rómulem a porywczym Salvadorem wybucha wyjątkowo gwałtowna sprzeczka dotycząca obowiązków zawodowych. Napięcie między mężczyznami stale rośnie, a ich relacje stają się coraz bardziej napięte.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Lorenzo próbuje wybielić swoje działania

Kapitan Lorenzo podejmuje próbę przekonania załamanej Cataliny, że nie miał żadnej wiedzy o nielegalnym procederze przemytu broni. Jednocześnie zapewnia ją o swoim wsparciu i deklaruje gotowość do pomocy w dalszym prowadzeniu rodzinnego biznesu związanego z produkcją dżemów. Jego słowa budzą jednak poważne wątpliwości co do szczerości intencji.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Wizyta rodziców Jimeny i presja na małżeństwo

Do La Promesy niespodziewanie przybywają rodzice Jimeny, zdecydowani porozmawiać o przyszłości jej kryzysowego małżeństwa. Sytuację stara się opanować markiza Cruz, która prosi gości o więcej czasu. Liczy bowiem, że uda jej się przemówić synowi do rozsądku i zapobiec dalszej eskalacji rodzinnego konfliktu.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Martina nie wybacza matce

Martina nadal nie potrafi pogodzić się z zachowaniem swojej matki. Młoda kobieta otwarcie okazuje rozczarowanie i gniew z powodu jej relacji z bogatym hrabią de Ayalą. Jej żal nie słabnie, a napięcie między matką a córką pozostaje wyraźnie widoczne.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Niebezpieczna propozycja Jimeny

Czując, że sytuacja wymyka się spod kontroli, zdesperowana Jimena decyduje się na kolejny ryzykowny krok. Kobieta zwraca się do doktora Abla z nową propozycją współpracy, która budzi poważne zastrzeżenia natury moralnej. Jej działania pokazują, że jest gotowa posunąć się bardzo daleko, aby osiągnąć swój cel.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 413. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 17 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)