Spis treści
- „La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Próba pocieszenia Virtudes
- „La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Ostra kłótnia don Rómula i Salvadora
- „La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Lorenzo próbuje wybielić swoje działania
- „La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Wizyta rodziców Jimeny i presja na małżeństwo
- „La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Martina nie wybacza matce
- „La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Niebezpieczna propozycja Jimeny
- „La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
- "La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W poprzednim odcinku (412) Pelayo błagał Catalinę o wybaczenie, a Maria prosiła Pię o pomoc dla Salvadora. Jana i Manuel ostro zaatakowali doktora Abla, który ostrzegł ich przed Jimeną, a Manuel skonsultował się z prawnikiem w sprawie rozwodu.
„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Próba pocieszenia Virtudes
Cała służba pałacowa jednoczy siły, by poprawić nastrój przygnębionej Virtudes. Współpracownicy robią wszystko, aby dziewczyna poczuła się w La Promesie lepiej i ostatecznie porzuciła myśl o odejściu z pałacu. Ich starania mają pomóc jej odzyskać spokój i wiarę w to, że nadal ma swoje miejsce wśród mieszkańców posiadłości.
„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Ostra kłótnia don Rómula i Salvadora
W tym samym czasie wśród służby dochodzi do kolejnego poważnego konfliktu. Między wymagającym don Rómulem a porywczym Salvadorem wybucha wyjątkowo gwałtowna sprzeczka dotycząca obowiązków zawodowych. Napięcie między mężczyznami stale rośnie, a ich relacje stają się coraz bardziej napięte.
„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Lorenzo próbuje wybielić swoje działania
Kapitan Lorenzo podejmuje próbę przekonania załamanej Cataliny, że nie miał żadnej wiedzy o nielegalnym procederze przemytu broni. Jednocześnie zapewnia ją o swoim wsparciu i deklaruje gotowość do pomocy w dalszym prowadzeniu rodzinnego biznesu związanego z produkcją dżemów. Jego słowa budzą jednak poważne wątpliwości co do szczerości intencji.
„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Wizyta rodziców Jimeny i presja na małżeństwo
Do La Promesy niespodziewanie przybywają rodzice Jimeny, zdecydowani porozmawiać o przyszłości jej kryzysowego małżeństwa. Sytuację stara się opanować markiza Cruz, która prosi gości o więcej czasu. Liczy bowiem, że uda jej się przemówić synowi do rozsądku i zapobiec dalszej eskalacji rodzinnego konfliktu.
„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Martina nie wybacza matce
Martina nadal nie potrafi pogodzić się z zachowaniem swojej matki. Młoda kobieta otwarcie okazuje rozczarowanie i gniew z powodu jej relacji z bogatym hrabią de Ayalą. Jej żal nie słabnie, a napięcie między matką a córką pozostaje wyraźnie widoczne.
„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 413: Niebezpieczna propozycja Jimeny
Czując, że sytuacja wymyka się spod kontroli, zdesperowana Jimena decyduje się na kolejny ryzykowny krok. Kobieta zwraca się do doktora Abla z nową propozycją współpracy, która budzi poważne zastrzeżenia natury moralnej. Jej działania pokazują, że jest gotowa posunąć się bardzo daleko, aby osiągnąć swój cel.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 413. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 17 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)