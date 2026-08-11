Hotel Paradise 13. Są pierwsi uczestnicy! Oni zamieszkają w Rajskiej Willi - ZDJĘCIA

Hotel Paradise 13. Oni zamieszkają w rajskiej willi

Produkcja odsłoniła pierwszą część obsady 13. edycji „Hotelu Paradise”. Widzowie poznali już nie tylko nazwiska, ale także twarze nowych mieszkańców rajskiej willi. Wśród potwierdzonych uczestników znaleźli się Soraya Misiak, Jakub Szypuła i Oliwia Jężak. Każde z nich ma inną historię, charakter i pomysł na udział w programie. Kim są osoby, które już wkrótce zobaczymy w „Hotelu Paradise 13”?

Hotel Paradise 13. Uczestnicy

Soraja Misiak ma 25 lat i pochodzi z Gdyni. Na co dzień zajmuje się stylizacją rzęs i brwi. Nie jest jednak typową przedstawicielką branży beauty. Uwielbia aktywność fizyczną, chodzi na siłownię, tańczy i jest wielką miłośniczką zwierząt. Szczególnie interesują ją astrologia i znaki zodiaku. Soraya określa siebie jako „zodiakarę”, a jednym z jej sposobów na szukanie odpowiedzi jest tarot. W „Hotelu Paradise” może więc nie zabraknąć sytuacji, w których karty podpowiedzą jej, komu zaufać.

Kolejnym potwierdzonym uczestnikiem jest 27-letni Jakub Szypuła z Rzeszowa. Na co dzień pracuje jako barber, choć nie wyklucza zawodowej zmiany. Jak sam przyznaje, ma mnóstwo pomysłów i nie lubi stać w miejscu. Kuba interesuje się motoryzacją, motocrossem i treningami. Jest jednak coś, co daje mu szczególną frajdę – rave'y. To właśnie podczas całonocnych imprez pod sceną DJ-a czuje się najbardziej wolny. W relacjach ma jedną bardzo ważną zasadę. Nie toleruje kłamstwa ani manipulacji. Jeśli ktoś straci jego zaufanie, Kuba nie zamierza długo zastanawiać się nad zakończeniem znajomości.

Wśród pierwszych uczestniczek nowej edycji znalazła się również 25-letnia Oliwia Jężak z Gdańska. Na co dzień pracuje jako hostessa, ale jej aktywności zdecydowanie na tym się nie kończą. Oliwia pojawia się w teledyskach, rozwija się w fotomodelingu, gra w squasha, chodzi na siłownię i basen, a dodatkowo studiuje prawo w biznesie. Jak widać, zdecydowanie nie należy do osób, które lubią się nudzić. Dziś szuka nowych doświadczeń i ludzi, z którymi będzie mogła stworzyć szczere relacje. Ma duży dystans do siebie, lubi rozmawiać i szybko nawiązuje kontakty. W rajskiej willi może więc bardzo szybko znaleźć się w centrum zainteresowania.

Hotel Paradise 13. Kiedy premiera?

Na premierę nie trzeba będzie długo czekać. Pierwsze dwa odcinki „Hotelu Paradise 13” zostaną pokazane w sobotę 29 sierpnia i niedzielę 30 sierpnia o godz. 20:55. Co wyjątkowe, oba premierowe epizody będzie można oglądać jednocześnie na antenach TVN i TVN7. Od kolejnego tygodnia program będzie już emitowany od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00 w TVN7.