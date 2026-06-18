La Promesa, odcinek 414: Pelayo straci ukochaną, a Manuel i Abel zastawią pułapkę na Jimenę  [ZDJĘCIA]

W poprzednim odcinku (413) służba pocieszała Virtudes, a don Romulo pokłócił się z Salvadorem. Lorenzo okłamywał Catalinę, do pałacu przybyli rodzice Jimeny, Martina była wściekła na Margaritę, a Jimena złożyła Ablowi niecną ofertę.

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„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 414

Sprytny Manuel potajemnie radzi doktorowi Ablowi, żeby ten dla pozoru natychmiast przystał na nową propozycję Jimeny, by podejrzliwa kobieta nie domyśliła się, że medyk wyznał już przyjacielowi całą prawdę o jej perfidnych oszustwach. Tymczasem dumna Jana daje lekarzowi jasno i bezkompromisowo do zrozumienia, że po tym wszystkim, co zrobił, absolutnie nie może w przyszłości liczyć na jej łaskawe przebaczenie.

W tym samym czasie zdesperowana Jimena zaczyna natarczywie i bezczelnie wypytywać zdezorientowaną Marię Fernandez, starając się za wszelką cenę wyciągnąć od niej informację, którą to z kobiet z pałacu tak naprawdę darzy gorącym uczuciem jej mąż Manuel.

W innej części pałacu skruszony Salvador oficjalnie przeprasza don Romula za swój wcześniejszy, zbyt gwałtowny ton w rozmowie o wygórowanych wymaganiach przełożonego, starając się za wszelką cenę naprawić nadszarpnięte relacje.

Oszukana Catalina szczerze zwierza się Simonie z potwornego zawodu, jaki sprawił jej ukochany Pelayo, i pod wpływem tych emocji postanawia kategorycznie nie iść z narzeczonym na umówione spotkanie z księdzem w sprawie planowanego ślubu.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 414. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)