Pierwsza miłość. Koszmar z Kolumbii wraca do Wrocławia. Paweł ma nierozliczone rachunki

Powrót Pawła do "Pierwszej miłości". Przeszłość z więzienia to nie koniec kłopotów

Po kilkunastu latach nieobecności w kraju Paweł ponownie zawitał do serialu. To Janek (Maciej Mikołajczyk) wyciągnął go z więzienia w Kolumbii, gdzie Krzyżanowski odsiadywał wyrok. Dzięki wsparciu Artura (Łukasz Płoszajski) udało się sprowadzić go do kraju, jednak mężczyzna z amerykańskiego aresztu wrócił zupełnie odmieniony. Od momentu pojawienia się w Polsce, jego dawne losy zaczęły komplikować życie Marysi i jej bliskich. Krzyżanowskiemu najbardziej zależało na nawiązaniu kontaktu z córką. Julka przez wiele lat sądziła, że jej ojciec nie żyje, więc prawda okazała się dla niej ogromnym szokiem. Nagły powrót ex-partnera zburzył również spokój w związku Marysi i Kacpra, wywołując u obecnego męża narastającą zazdrość i obawy.

Nowe odcinki "Pierwszej miłości". Ktoś z Kolumbii szuka Pawła we Wrocławiu

Okazuje się, że rodzinne zawirowania to zaledwie wierzchołek góry lodowej. W nadchodzących epizodach "Pierwszej miłości" we Wrocławiu pojawi się tajemnicza osoba ściśle powiązana z kolumbijskim etapem życia Krzyżanowskiego. Sytuacja jasno pokazuje, że Paweł nie zdołał ostatecznie zamknąć spraw z Ameryki Południowej. Dawne długi i niewyjaśnione historie szybko o sobie przypomną, sugerując, że mężczyzna ukrył przed Marysią znacznie więcej sekretów. Co gorsza, tym razem mroczne sekrety z przeszłości mogą bezpośrednio zagrozić bezpieczeństwu osób, które są dla niego najważniejsze.

Paweł zawalczy o Marysię i Julkę w cieniu kolumbijskiego konfliktu

W zbliżających się odcinkach Krzyżanowski za wszelką cenę spróbuje odbudować więź z córką i odzyskać choć cień zaufania dawnej miłości. To jednak karkołomne zadanie, ponieważ Marysia ułożyła sobie życie u boku Kacpra, a powrót byłego partnera to dla niej bolesne rozdrapywanie starych ran. Na horyzoncie pojawi się dodatkowe niebezpieczeństwo, ściśle powiązane z samym Pawłem. Bohater będzie zmuszony stanąć twarzą w twarz z konsekwencjami swoich czynów w Kolumbii, ryzykując wciągnięcie całej rodziny w środek poważnej awantury.

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