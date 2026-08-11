Koniec uwielbianej postaci w "Ranczu". Elżbieta Romanowska wyjaśnia dlaczego nie zagra już Joli

Brak Joli w "Ranczu". Elżbieta Romanowska nie wróci w 11 sezonie

Nowy sezon zatytułowany "Zemsta wiedźm" przyniesie spore zmiany w obsadzie. W produkcji pojawi się aż 9 nowych aktorek wcielających się w tytułowe wiedźmy. Zmieni się również odtwórczyni roli Dorotki – Karolina Ludwiniak zastąpi dotychczasową aktorkę grającą córkę Lucy i Kusego. Na słynnej ławeczce w Wilkowyjach zobaczymy z kolei Ignacego Japycza, granego przez Daniela Olbrychskiego, kuzyna zmarłego Stacha (w tej roli nieodżałowany Franciszek Pieczka), który przyjedzie z Australii.

Niestety, z obsadą żegna się postać, która od wiosny 2008 roku budziła wielką sympatię widzów. Jola, wykreowana przez Elżbietę Romanowską, była niepodrabialnym elementem wilkowyjskiej społeczności.

Jej serialowa droga była niezwykle barwna. Z początku Jola jawiła się jako niepewna siebie dziewczyna, zatrudniona przez Krystynę Więcławską (Dorota Chotecka-Pazura) jako pomoc w sklepie. Z biegiem lat awansowała na stanowisko kierowniczki, a w okolicach piątego sezonu wzięła ślub z Patrykiem Pietrkiem i urodziła mu synów-bliźniaków.

Elżbieta Romanowska wprost przyznaje, że to nie ona zrezygnowała z roli. Twórcy nowych odcinków po prostu nie zaoferowali jej angażu.

– Nie było żadnego telefonu. Nie musiałam odmawiać. Poza tym jakby był taki telefon, to jak odmówić powrotu Joli do swojego Pietrka? Po prostu takiej propozycji nie było, ale ja trzymam mocno kciuki za moich kolegów, bo powrót po dziesięciu latach na pewno nie będzie łatwy, ale to są tak znakomici aktorzy, cudowny reżyser, że na pewno wszyscy będą zadowoleni...

– zaznaczyła Romanowska w rozmowie z serwisem telemagazyn.pl.

Co dalej z Pietrkiem w 11 sezonie "Rancza" bez Joli?

Brak Joli w obsadzie oznacza, że Pietrek (w tej roli Piotr Pręgowski) pojawi się na ekranie bez żony. Czy scenarzyści zdecydują się na rozwód tej lubianej pary? A może po prostu wtrącą wzmiankę o losach Joli? Elżbieta Romanowska przyznaje, że nie zna planów twórców, jednak pewne jest, że Piotr Pręgowski wystąpi w najnowszej serii. Sama produkcja milczy w kwestii usunięcia postaci Joli z nadchodzących odcinków.

W 10. sezonie "Rancza" postać Joli została nieco odsunięta na boczny tor, skupiając się głównie na obowiązkach domowych. Kiedy w sklepie Więcławskiej usłyszała skargi Weronki na konieczność zamykania biznesu w celu odbioru towaru – co irytowało klientów z ławeczki – wpadła na pomysł otwarcia hurtowni na zapleczu. Kobiety otrzymały zgodę szefowej i zawiązały trzyosobową spółkę. Ostatni raz Jola pojawiła się na ekranie w ujęciach z pasterki w miejscowym kościele.

Kiedy nowe odcinki "Rancza"? Zmiana daty emisji w TVP

Fani formatu będą musieli wykazać się dużą cierpliwością. Dyrektor generalny TVP, Tomasz Sygut, poinformował, że sześć premierowych odcinków ujrzy światło dzienne dopiero w grudniu 2026 roku. Pierwotne plany zakładały start emisji wczesną jesienią, wraz z ramówką telewizyjną.