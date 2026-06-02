La promesa, odcinki 406-410: Szokujące odkrycie Jany! Jedna z służących jest córką księcia?!

Joanna Dembek
2026-06-02 10:07

W pałacu dojdzie do potężnych zawirowań, gdy Jana i Maria Fernandez rozpoczną sekretne poszukiwania ukrytej walizki z fortuną, co doprowadzi do wyjawienia głęboko skrywanej tajemnicy. W tym samym czasie zdesperowana Jimena, czując narastającą pętlę wokół swoich kłamstw, zacznie bezwzględnie szantażować doktora Abla, a jej rodzice wysuną zaskakującą propozycję przeprowadzki małżonków do Madrytu. Czy doktor Abel w końcu pęknie i wyjawi rodzinie Lujan prawdę o fałszywej ciąży Jimeny oraz czy jedna z pokojówek rzeczywiście okaże się być córką księcia? Śledźcie losy bohaterów od poniedziałku do piątku. Epizody 406-410 zostaną wyemitowane w dniach 8-12 czerwca.

W poprzednich odcinkach (402-405) mieszkańcy La Promesy żyli śmiercią Jeronima. Lorenzo podejrzewał o zabójstwo Cavendisha, a Pelayo namawiał Catalinę do zerwania współpracy z Anglikiem. Cruz obawiała się strażników prawa, a w tym samym czasie narastał konflikt między Verą a Marią, która oskarżyła rywalkę o kradzież pieniędzy. Hrabia Ayala zaczął uwodzić Margaritę, co wywołało wściekłość Martiny. Salvador, pod presją narzeczonej, poprosił don Romulo o awans na pierwszego lokaja i otrzymał na to szansę. Doktor Abel wyznał Manuelowi, że ma żonę, co zszokowało Janę, którą wcześniej prosił o rękę. Z kolei Virtudes zmagała się z atakami duszności i wyznała bliskim prawdę o swojej chorobie. Największe emocje wywołały jednak losy Manuela i Jimeny. Mężczyzna stanowczo odrzucił powrót do wspólnego życia i nie chciał ciągnąć małżeńskiej farsy. W obecności całej rodziny publicznie wypomniał żonie kłamstwa oraz manipulacje związane z rzekomą ciążą, po czym ogłosił, że nie zamierza dłużej mieszkać z nią pod jednym dachem.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 406

Cruz próbuje zmusić Manuela do wyznania, kim jest wybranka jego serca. Virtudes samowolnie opuszcza pałac, czym budzi niepokój matki i Teresy. Znajduje ją seor Baeza. Przełożeni dają dziewczynie reprymendę. Salvador stawia pierwsze kroki na stanowisku głównego lokaja. Jana i Maria postanawiają przeszukać pałac, żeby znaleźć zaginioną walizkę z pieniędzmi.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 407

Manuel wyznaje żonie, że jej nie kocha, a ich małżeństwa nie da się uratować. Jimena jest przekonana, że Manuel ma romans z Blanką Palomar. María jest zmuszona przyznać się, że znalazła na strychu torbę pełną pieniędzy. Virtudes coraz gorzej znosi pracę w pałacu. Lorenzo szantażuje Pelaya i domaga się części pieniędzy zarobionych na handlu bronią.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 408

Curro nie umie pogodzić się z zachowaniem Martiny. Jimena grozi Ablowi, że zniszczy mu życie i karierę, jeśli wyzna prawdę o jej ciąży. Salvador dostaje kolejną reprymendę od don Rómula. Rodzice Jimeny proponują, by ich córka i Manuel zamieszkali w Madrycie. Simona obawia się, że Virtudes będzie musiała odejść z La Promesy.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 409

Ayala daje Margaricie prezent. Jana obawia się, że Jimena odkryje jej romans z Manuelem. Salvador ma dość krytyki ze strony Rómula i zaczyna myśleć o odejściu z La Promesy. Abel żąda od Jimeny, by wyznała prawdę o ciąży. Manuel doskonale wie, że wyjazd do Madrytu nie uratuje jego małżeństwa.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 410

Lorenzo i Cavendish przygotowują transport broni. Rómulo rezygnuje z ukarania Marii. Pía, w rozmowie z Virtudes odkrywa, że dziewczyna nie radzi sobie psychicznie z pracą w pałacu. Abel postanawia powiedzieć rodzinie Lujan prawdę o ciąży Jimeny. Mercedes zauważa uderzające podobieństwo Very do córki książąt de Carril.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejna seria odcinków 406-410 zostanie wyemitowana w dniach od 8 do 12 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

  • Odcinek 406 - poniedziałek, 8 czerwca
  • Odcinek 407 - wtorek, 9  czerwca
  • Odcinek 408 - środa, 10 czerwca
  • Odcinek 409 - czwartek, 11 czerwca
  • Odcinek 410 - piątek, 12 czerwca

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
