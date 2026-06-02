La promesa, odcinki 406-410: Szokujące odkrycie Jany! Jedna z służących jest córką księcia?!

W poprzednich odcinkach (402-405) mieszkańcy La Promesy żyli śmiercią Jeronima. Lorenzo podejrzewał o zabójstwo Cavendisha, a Pelayo namawiał Catalinę do zerwania współpracy z Anglikiem. Cruz obawiała się strażników prawa, a w tym samym czasie narastał konflikt między Verą a Marią, która oskarżyła rywalkę o kradzież pieniędzy. Hrabia Ayala zaczął uwodzić Margaritę, co wywołało wściekłość Martiny. Salvador, pod presją narzeczonej, poprosił don Romulo o awans na pierwszego lokaja i otrzymał na to szansę. Doktor Abel wyznał Manuelowi, że ma żonę, co zszokowało Janę, którą wcześniej prosił o rękę. Z kolei Virtudes zmagała się z atakami duszności i wyznała bliskim prawdę o swojej chorobie. Największe emocje wywołały jednak losy Manuela i Jimeny. Mężczyzna stanowczo odrzucił powrót do wspólnego życia i nie chciał ciągnąć małżeńskiej farsy. W obecności całej rodziny publicznie wypomniał żonie kłamstwa oraz manipulacje związane z rzekomą ciążą, po czym ogłosił, że nie zamierza dłużej mieszkać z nią pod jednym dachem.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 406

Cruz próbuje zmusić Manuela do wyznania, kim jest wybranka jego serca. Virtudes samowolnie opuszcza pałac, czym budzi niepokój matki i Teresy. Znajduje ją seor Baeza. Przełożeni dają dziewczynie reprymendę. Salvador stawia pierwsze kroki na stanowisku głównego lokaja. Jana i Maria postanawiają przeszukać pałac, żeby znaleźć zaginioną walizkę z pieniędzmi.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 407

Manuel wyznaje żonie, że jej nie kocha, a ich małżeństwa nie da się uratować. Jimena jest przekonana, że Manuel ma romans z Blanką Palomar. María jest zmuszona przyznać się, że znalazła na strychu torbę pełną pieniędzy. Virtudes coraz gorzej znosi pracę w pałacu. Lorenzo szantażuje Pelaya i domaga się części pieniędzy zarobionych na handlu bronią.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 408

Curro nie umie pogodzić się z zachowaniem Martiny. Jimena grozi Ablowi, że zniszczy mu życie i karierę, jeśli wyzna prawdę o jej ciąży. Salvador dostaje kolejną reprymendę od don Rómula. Rodzice Jimeny proponują, by ich córka i Manuel zamieszkali w Madrycie. Simona obawia się, że Virtudes będzie musiała odejść z La Promesy.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 409

Ayala daje Margaricie prezent. Jana obawia się, że Jimena odkryje jej romans z Manuelem. Salvador ma dość krytyki ze strony Rómula i zaczyna myśleć o odejściu z La Promesy. Abel żąda od Jimeny, by wyznała prawdę o ciąży. Manuel doskonale wie, że wyjazd do Madrytu nie uratuje jego małżeństwa.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 410

Lorenzo i Cavendish przygotowują transport broni. Rómulo rezygnuje z ukarania Marii. Pía, w rozmowie z Virtudes odkrywa, że dziewczyna nie radzi sobie psychicznie z pracą w pałacu. Abel postanawia powiedzieć rodzinie Lujan prawdę o ciąży Jimeny. Mercedes zauważa uderzające podobieństwo Very do córki książąt de Carril.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejna seria odcinków 406-410 zostanie wyemitowana w dniach od 8 do 12 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 406 - poniedziałek, 8 czerwca

- poniedziałek, 8 czerwca Odcinek 407 - wtorek, 9 czerwca

- wtorek, 9 czerwca Odcinek 408 - środa, 10 czerwca

- środa, 10 czerwca Odcinek 409 - czwartek, 11 czerwca

- czwartek, 11 czerwca Odcinek 410 - piątek, 12 czerwca

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)