W poprzednim odcinku (403) Cruz panikowała, gdy stróże prawa mieli pojawić się w pałacu, a miała ku temu poważne powody. Z kolei Ayala zaprosił Margaritę do kina, co rozwścieczyło Martinę. Lope i Salvador badali konflikt służących, Maria namawiała narzeczonego na awans, a Manuel odrzucił Jimenę.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 404

Nienawiść w części dla personelu gwałtownie przybiera na sile, gdy zdesperowana Maria Fernandez otwarcie oskarża Verę o to, że ta bezczelnie zabrała jej prywatne pieniądze ukryte w sypialni, co doprowadza do potężnego i destrukcyjnego zaostrzenia ich konfliktu.

W tym samym czasie Salvador ulega silnej presji ze strony swojej narzeczonej i ostatecznie decyduje się poprosić surowego szefa służby o upragnioną posadę pierwszego lokaja, która gwarantuje wyższe zarobki, choć jego szanse drastycznie maleją przez fakt, że w przeszłości kompletnie nie sprawdził się w tej odpowiedzialnej roli.

U Virtudes również nie najlepiej. Gwałtowny atak duszności zmusza ją do szczerego wyznania. Z płaczem wyznaje swojej matce, że jest poważnie chora.

Na salonach sytuacja staje się krytyczna, gdy Martina wyjątkowo nerwowo i agresywnie reaguje na kolejne zaloty hrabiego de Ayala wobec Margarity, za co natychmiast spotyka się z ostrą i bezwzględną krytyką ze strony Curro, który nie zamierza tolerować jej humorów.

Prawdziwy szok przeżywa jednak Manuel, gdy doktor Abel Bueno z rozbrajającą szczerością wyznaje mu, że w rzeczywistości jest już żonaty. Ta informacja kompletnie druzgoce Janę, która za nic nie potrafi pojąć, jak lekarz mógł bezczelnie prosić ją wcześniej o rękę, będąc mężem innej kobiety.

Na koniec dochodzi do spektakularnej awantury, podczas której Manuel w obecności zgromadzonej rodziny głośno wypomina Jimenie wszystkie jej perfidne małżeńskie kłamstwa oraz manipulacje i oficjalnie ogłasza, że nie zamierza dłużej dzielić z nią jednego dachu.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 403. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)