Spis treści
W poprzednim odcinku (403) Cruz panikowała, gdy stróże prawa mieli pojawić się w pałacu, a miała ku temu poważne powody. Z kolei Ayala zaprosił Margaritę do kina, co rozwścieczyło Martinę. Lope i Salvador badali konflikt służących, Maria namawiała narzeczonego na awans, a Manuel odrzucił Jimenę.
„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 404
Nienawiść w części dla personelu gwałtownie przybiera na sile, gdy zdesperowana Maria Fernandez otwarcie oskarża Verę o to, że ta bezczelnie zabrała jej prywatne pieniądze ukryte w sypialni, co doprowadza do potężnego i destrukcyjnego zaostrzenia ich konfliktu.
W tym samym czasie Salvador ulega silnej presji ze strony swojej narzeczonej i ostatecznie decyduje się poprosić surowego szefa służby o upragnioną posadę pierwszego lokaja, która gwarantuje wyższe zarobki, choć jego szanse drastycznie maleją przez fakt, że w przeszłości kompletnie nie sprawdził się w tej odpowiedzialnej roli.
U Virtudes również nie najlepiej. Gwałtowny atak duszności zmusza ją do szczerego wyznania. Z płaczem wyznaje swojej matce, że jest poważnie chora.
Na salonach sytuacja staje się krytyczna, gdy Martina wyjątkowo nerwowo i agresywnie reaguje na kolejne zaloty hrabiego de Ayala wobec Margarity, za co natychmiast spotyka się z ostrą i bezwzględną krytyką ze strony Curro, który nie zamierza tolerować jej humorów.
Prawdziwy szok przeżywa jednak Manuel, gdy doktor Abel Bueno z rozbrajającą szczerością wyznaje mu, że w rzeczywistości jest już żonaty. Ta informacja kompletnie druzgoce Janę, która za nic nie potrafi pojąć, jak lekarz mógł bezczelnie prosić ją wcześniej o rękę, będąc mężem innej kobiety.
Na koniec dochodzi do spektakularnej awantury, podczas której Manuel w obecności zgromadzonej rodziny głośno wypomina Jimenie wszystkie jej perfidne małżeńskie kłamstwa oraz manipulacje i oficjalnie ogłasza, że nie zamierza dłużej dzielić z nią jednego dachu.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 403. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)