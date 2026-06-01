W poprzednim odcinku (404) Maria oskarżyła Verę o kradzież gotówki, a Salvador poprosił don Romulo o posadę pierwszego lokaja. Abel wyznał Manuelowi, że ma żonę, co zszokowało Janę, a Virtudes przyznała się matce do choroby. Na koniec Manuel publicznie potępił manipulacje Jimeny i nakazał jej się wyprowadzić.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 405

Cała arystokracja oraz przerażony personel z ogromnym przejęciem i nieskrywaną ekscytacją komentują niedawną, niezwykle burzliwą kłótnię pomiędzy Jimeną a Manuelem, która bezpowrotnie zniszczyła ich i tak kruche relacje małżeńskie.

Tymczasem w części dla służby panują zgoła odmienne nastroje, ponieważ uradowany Salvador natychmiast chwali się swojej ukochanej narzeczonej, że surowy don Romulo ostatecznie zgodził się przymknąć oko na przeszłość i postanowił dać mu oficjalną szansę na upragniony awans zawodowy, co daje młodym nadzieję na lepszą przyszłość.

Sytuacja w kuchni staje się niezwykle dramatyczna, gdy osłabiona Virtudes decyduje się na absolutną szczerość i wyjawia zaniepokojonej Simonie oraz współczującej Candeli prawdziwą, głęboko skrywaną przyczynę swojego fatalnego samopoczucia i nawracających ataków.

W tym samym czasie w cieniu tych wydarzeń Maria Fernandez postanawia w końcu przerwać milczenie i z pełnym zaufaniem zdradza Janie, co jest prawdziwym i niezwykle bolesnym powodem jej zaciekłego zatargu z Verą, licząc na wsparcie przyjaciółki.

Jednocześnie Pelayo nie potrafi uporać się z narastającym lękiem o bezpieczeństwo ukochanej i po raz kolejny gorąco prosi Catalinę, aby ta za wszelką cenę miała się na baczności i bezwzględnie uważała na każdy swój krok w obecności niebezpiecznego pana Cavendisha.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 405. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

