La promesa, odcinek 403: Strach i chaos po śmierci Jeronima! Cruz boi się, że trafi do więzienia [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-28 11:41

Po tajemniczym morderstwie Jeronima, markiza Cruz umiera z przerażenia przed wizytą policji, która mogłaby węszyć wokół ich interesów. Na salonach hrabia Ayala coraz mocniej osacza Margaritę, co doprowadza Martinę do szewskiej pasji. Z kolei Manuel ostatecznie odrzuca Jimenę, a doktor Abel postanawia wyjawić przyjacielowi pilnie strzeżoną tajemnicę. Oglądajcie we wtorek, 2 czerwca. Zapraszamy również do czytania streszczeń, by być na bieżąco ze wszystkimi wątkami.

W poprzednim odcinku (402) mieszkańcy komentowali śmierć Jeronima, a Lorenzo oskarżył o to Cavendisha. Pelayo błagał Catalinę o zerwanie współpracy z Anglikiem, z kolei don Romulo ogłosił poszukiwania pierwszego lokaja. Abel naciskał na Jimenę, a Manuel oświadczył żonie, że to koniec ich małżeńskiej farsy.

Aktorzy, którzy zostali brutalnie zamordowani | To Się Kręci #30

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 403

Po brutalnym zabójstwie kamerdynera Jeronima w pałacu panuje nerwowa atmosfera, a przerażona Cruz nie potrafi ukryć lęku przed niespodziewanym przybyciem stróżów prawa, bojąc się, że policyjne śledztwo odsłoni niewygodne fakty.

Tymczasem bezwzględny hrabia Ayala kontynuuje swoją misję uwodzenia i wręcza Margaricie kolejny kosztowny upominek, po czym zaprasza ją na romantyczny wieczór do kinematografu, co wywołuje potężną furię u Martiny, która nie jest w stanie znieść zachowania matki ostentacyjnie lekceważącej żałobę po zmarłym mężu. Widząc cierpienie dziewczyny, Curro desperacko próbuje ją pocieszyć i podnieść na duchu, jednak jego dobre chęci obracają się przeciwko niemu i cała sytuacja kończy się kolejną, gwałtowną kłótnią między młodymi.

W podziemiach pałacu Lope oraz Salvador wciąż łączą siły, starając się za wszelką cenę dociec, co jest prawdziwą i głęboką przyczyną tak ogromnej, wzajemnej niechęci oraz agresji pomiędzy Verą a Marią Fernandez. Sama Maria postanawia skupić się na przyszłości i intensywnie zachęca Salvadora, aby ten bez wahania wykorzystał okazję i oficjalnie ubiegał się u majordomusa o wolną posadę pierwszego lokaja, upatrując w tym szansy na lepsze życie.

Manuel wykazuje się niezwykłą stanowczością i brutalnie odrzuca wszelkie propozycje oraz błagania Jimeny dotyczące ich powrotu do wspólnego życia, po czym staje oko w oko ze swoim przyjacielem, doktorem Abelem Bueno, który niespodziewanie decyduje się wyjawić mu swoją największą, głęboko skrywaną tajemnicę.

La promesa - pałac tajemnic: Cruz i Jeronimo
Galeria zdjęć 4

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 403. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 2 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Sonda
Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"?
La Promesa - pałac tajemnic
Hiszpańskie seriale
Streszczenia seriali