W poprzednim odcinku (402) mieszkańcy komentowali śmierć Jeronima, a Lorenzo oskarżył o to Cavendisha. Pelayo błagał Catalinę o zerwanie współpracy z Anglikiem, z kolei don Romulo ogłosił poszukiwania pierwszego lokaja. Abel naciskał na Jimenę, a Manuel oświadczył żonie, że to koniec ich małżeńskiej farsy.
„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 403
Po brutalnym zabójstwie kamerdynera Jeronima w pałacu panuje nerwowa atmosfera, a przerażona Cruz nie potrafi ukryć lęku przed niespodziewanym przybyciem stróżów prawa, bojąc się, że policyjne śledztwo odsłoni niewygodne fakty.
Tymczasem bezwzględny hrabia Ayala kontynuuje swoją misję uwodzenia i wręcza Margaricie kolejny kosztowny upominek, po czym zaprasza ją na romantyczny wieczór do kinematografu, co wywołuje potężną furię u Martiny, która nie jest w stanie znieść zachowania matki ostentacyjnie lekceważącej żałobę po zmarłym mężu. Widząc cierpienie dziewczyny, Curro desperacko próbuje ją pocieszyć i podnieść na duchu, jednak jego dobre chęci obracają się przeciwko niemu i cała sytuacja kończy się kolejną, gwałtowną kłótnią między młodymi.
W podziemiach pałacu Lope oraz Salvador wciąż łączą siły, starając się za wszelką cenę dociec, co jest prawdziwą i głęboką przyczyną tak ogromnej, wzajemnej niechęci oraz agresji pomiędzy Verą a Marią Fernandez. Sama Maria postanawia skupić się na przyszłości i intensywnie zachęca Salvadora, aby ten bez wahania wykorzystał okazję i oficjalnie ubiegał się u majordomusa o wolną posadę pierwszego lokaja, upatrując w tym szansy na lepsze życie.
Manuel wykazuje się niezwykłą stanowczością i brutalnie odrzuca wszelkie propozycje oraz błagania Jimeny dotyczące ich powrotu do wspólnego życia, po czym staje oko w oko ze swoim przyjacielem, doktorem Abelem Bueno, który niespodziewanie decyduje się wyjawić mu swoją największą, głęboko skrywaną tajemnicę.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 403. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 2 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)