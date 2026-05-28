W poprzednim odcinku (402) mieszkańcy komentowali śmierć Jeronima, a Lorenzo oskarżył o to Cavendisha. Pelayo błagał Catalinę o zerwanie współpracy z Anglikiem, z kolei don Romulo ogłosił poszukiwania pierwszego lokaja. Abel naciskał na Jimenę, a Manuel oświadczył żonie, że to koniec ich małżeńskiej farsy.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 403

Po brutalnym zabójstwie kamerdynera Jeronima w pałacu panuje nerwowa atmosfera, a przerażona Cruz nie potrafi ukryć lęku przed niespodziewanym przybyciem stróżów prawa, bojąc się, że policyjne śledztwo odsłoni niewygodne fakty.

Tymczasem bezwzględny hrabia Ayala kontynuuje swoją misję uwodzenia i wręcza Margaricie kolejny kosztowny upominek, po czym zaprasza ją na romantyczny wieczór do kinematografu, co wywołuje potężną furię u Martiny, która nie jest w stanie znieść zachowania matki ostentacyjnie lekceważącej żałobę po zmarłym mężu. Widząc cierpienie dziewczyny, Curro desperacko próbuje ją pocieszyć i podnieść na duchu, jednak jego dobre chęci obracają się przeciwko niemu i cała sytuacja kończy się kolejną, gwałtowną kłótnią między młodymi.

W podziemiach pałacu Lope oraz Salvador wciąż łączą siły, starając się za wszelką cenę dociec, co jest prawdziwą i głęboką przyczyną tak ogromnej, wzajemnej niechęci oraz agresji pomiędzy Verą a Marią Fernandez. Sama Maria postanawia skupić się na przyszłości i intensywnie zachęca Salvadora, aby ten bez wahania wykorzystał okazję i oficjalnie ubiegał się u majordomusa o wolną posadę pierwszego lokaja, upatrując w tym szansy na lepsze życie.

Manuel wykazuje się niezwykłą stanowczością i brutalnie odrzuca wszelkie propozycje oraz błagania Jimeny dotyczące ich powrotu do wspólnego życia, po czym staje oko w oko ze swoim przyjacielem, doktorem Abelem Bueno, który niespodziewanie decyduje się wyjawić mu swoją największą, głęboko skrywaną tajemnicę.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 403. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 2 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)