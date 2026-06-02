"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 408

Spis treści
W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" wydarzyło się wiele zaskakujących zdarzeń, które mocno namieszały w życiu mieszkańców tej posiadłości. Manuel ostatecznie przekreślił przyszłość swojego małżeństwa i wyznał Jimenie, że już jej nie kocha, przez co zrozpaczona kobieta nabrała przekonania o jego potajemnym romansie z Blancą Palomar. Tymczasem María przyznała się do odnalezienia na strychu torby pełnej pieniędzy, a Virtudes z coraz większym trudem znosiła pracę w rezydencji. Sytuację skomplikował dodatkowo Lorenzo, który zaczął szantażować Pelaya i zażądał swojej części zysków z handlu bronią. Wszystkie te zdarzenia pozostawiły po sobie sporo niewiadomych i wpłynęły na i tak już trudne relacje między domownikami. Pora zatem przekonać się, jakie będą dalsze losy mieszkańców pałacu.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 408 - streszczenie
Curro ma duży problem z tym, jak zachowuje się Martina i nie potrafi przejść nad jej ostatnim postępowaniem do porządku dziennego. W tym samym czasie Jimena ucieka się do szantażu, grożąc Ablowi, że jeśli wyjawi on prawdę o jej rzekomej ciąży, zniszczy mu opinię i drogę zawodową. Salvador po raz kolejny musi wysłuchać krytycznych uwag od Rómula, który nie szczędzi mu surowych reprymend. Rodzice Jimeny próbują wpłynąć na małżeństwo córki i sugerują, by wraz z Manuelem przenieśli się do Madrytu, licząc na nowy początek. Natomiast Simona zmaga się ze złymi przeczuciami dotyczącymi Virtudes, obawiając się, że dziewczyna będzie musiała wkrótce opuścić posiadłość.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 408 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Obserwowanie poczynań mieszkańców hiszpańskiej posiadłości wymaga regularnego sprawdzania programu telewizyjnego, ponieważ sytuacja w rezydencji zmienia się dynamicznie. Opowieść o Janie i jej próbach odkrycia prawdy o zbrodni sprzed lat stale skupia się na relacjach między arystokracją a ich pracownikami. Nowe konflikty oraz próby ratowania rodzinnego majątku pojawiają się na ekranie w stałym paśmie popołudniowym. Najbliższa okazja, by przekonać się, jak bohaterowie poradzą sobie z nowymi wyzwaniami, nadarzy się już niebawem. Odcinek numer 408 zostanie wyemitowany 10 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.
Polecany artykuł:
"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Hiszpański serial kostiumowy to propozycja dla każdego, kto ceni opowieści o wielkiej miłości przerywanej przez liczne intrygi i skrywane latami przewinienia. Akcja toczy się w urokliwej posiadłości na południu Hiszpanii, gdzie codzienność bogatych właścicieli miesza się z trudnym losem ich oddanych pracowników. Główna bohaterka, Jana, pojawia się w rezydencji z ukrytym celem zemsty, jednak niespodziewane uczucie do syna markiza mocno komplikuje jej pierwotne zamierzenia. Produkcja sprawnie zestawia ze sobą wątki kryminalne z osobistymi dramatami postaci, kładąc duży nacisk na różnice społeczne z początku XX wieku. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)