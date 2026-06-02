"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 408

W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" wydarzyło się wiele zaskakujących zdarzeń, które mocno namieszały w życiu mieszkańców tej posiadłości. Manuel ostatecznie przekreślił przyszłość swojego małżeństwa i wyznał Jimenie, że już jej nie kocha, przez co zrozpaczona kobieta nabrała przekonania o jego potajemnym romansie z Blancą Palomar. Tymczasem María przyznała się do odnalezienia na strychu torby pełnej pieniędzy, a Virtudes z coraz większym trudem znosiła pracę w rezydencji. Sytuację skomplikował dodatkowo Lorenzo, który zaczął szantażować Pelaya i zażądał swojej części zysków z handlu bronią. Wszystkie te zdarzenia pozostawiły po sobie sporo niewiadomych i wpłynęły na i tak już trudne relacje między domownikami. Pora zatem przekonać się, jakie będą dalsze losy mieszkańców pałacu.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 408 - streszczenie

Curro ma duży problem z tym, jak zachowuje się Martina i nie potrafi przejść nad jej ostatnim postępowaniem do porządku dziennego. W tym samym czasie Jimena ucieka się do szantażu, grożąc Ablowi, że jeśli wyjawi on prawdę o jej rzekomej ciąży, zniszczy mu opinię i drogę zawodową. Salvador po raz kolejny musi wysłuchać krytycznych uwag od Rómula, który nie szczędzi mu surowych reprymend. Rodzice Jimeny próbują wpłynąć na małżeństwo córki i sugerują, by wraz z Manuelem przenieśli się do Madrytu, licząc na nowy początek. Natomiast Simona zmaga się ze złymi przeczuciami dotyczącymi Virtudes, obawiając się, że dziewczyna będzie musiała wkrótce opuścić posiadłość.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 408 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Obserwowanie poczynań mieszkańców hiszpańskiej posiadłości wymaga regularnego sprawdzania programu telewizyjnego, ponieważ sytuacja w rezydencji zmienia się dynamicznie. Opowieść o Janie i jej próbach odkrycia prawdy o zbrodni sprzed lat stale skupia się na relacjach między arystokracją a ich pracownikami. Nowe konflikty oraz próby ratowania rodzinnego majątku pojawiają się na ekranie w stałym paśmie popołudniowym. Najbliższa okazja, by przekonać się, jak bohaterowie poradzą sobie z nowymi wyzwaniami, nadarzy się już niebawem. Odcinek numer 408 zostanie wyemitowany 10 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Hiszpański serial kostiumowy to propozycja dla każdego, kto ceni opowieści o wielkiej miłości przerywanej przez liczne intrygi i skrywane latami przewinienia. Akcja toczy się w urokliwej posiadłości na południu Hiszpanii, gdzie codzienność bogatych właścicieli miesza się z trudnym losem ich oddanych pracowników. Główna bohaterka, Jana, pojawia się w rezydencji z ukrytym celem zemsty, jednak niespodziewane uczucie do syna markiza mocno komplikuje jej pierwotne zamierzenia. Produkcja sprawnie zestawia ze sobą wątki kryminalne z osobistymi dramatami postaci, kładąc duży nacisk na różnice społeczne z początku XX wieku. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)