Anna Kalinska walczy z Mają Chwalińską. Burzliwa przeszłość z Sinnerem i Kyrgiosem

Anna Kalinska regularnie bywa określana mianem najpiękniejszej tenisistki rywalizującej obecnie w światowym tourze. W rozmowie z dziennikarzami z rosyjskiego portalu „Czempionat” sportsmenka odniosła się do tych opinii. „Oczywiście, że to miłe. Ale chciałabym, żeby nie mówili tylko »oto piękna tenisistka«, ale żeby ludzi mogli mówić głównie o moich sukcesach na korcie” – stanowczo podkreśliła pochodząca z Moskwy gwiazda.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Jej partnerem życiowym był Jannik Sinner. Zakochani widywali się regularnie w 2024 roku, a w środowisku krążyły nawet sensacyjne plotki o rychłych zaręczynach, które włoski lider rankingu ATP zdecydowanie zdementował. Ten krótki romantyczny epizod ostatecznie zakończył się na początku 2025 roku, o czym sportowiec poinformował osobiście podczas oficjalnej konferencji prasowej w Rzymie.

Z kolei w 2020 roku 27-latka nawiązała krótki, lecz bardzo burzliwy romans z australijskim tenisistą Nickiem Kyrgiosem. Relacja ta rozpadła się w cieniu poważnego konfliktu, a oburzona kobieta napisała na Instagramie: „Zerwaliśmy. Nie jesteśmy przyjaciółmi”, żądając od internautów uszanowania jej prywatności. Gdy kilka lat później wyszło na jaw, że Rosjanka widuje się z Sinnerem, Kyrgios postanowił wbić mu szpilę. Niepałający sympatią do Włocha zawodnik podsumował to złośliwym komentarzem o treści „Drugi serwis”.

Podczas jednego z wywiadów Anna Kalinska otwarcie wyznała, że często bywa podrywana przez znanych kolegów z branży. „Częściej pytali o randkę, kiedy byłam młodsza. Teraz jestem starsza… Dla niektórych po prostu nie ma szans. Nie ma sensu pisać. Ktoś pisał do mnie coś koło 10 razy i w końcu dał sobie spokój. To był Holger Rune. On, z tego co widzę, pisze do wszystkich. Myśli o sobie za dużo… albo po prostu jest zdesperowany. Ale nie jest jedyny” – bez owijania w bawełnę podsumowała Ann Kalinska.

Anna Kalinska pochodzi ze sportowej rodziny. Jej ojciec Nikołaj zarządza rosyjską federacją badmintona, z kolei matka Elena to była trenerka tej dyscypliny, która obecnie bardzo często wspiera córkę w trakcie zagranicznych wojaży. Warto zaznaczyć, że starszy brat tenisistki na co dzień gra w piłkę nożną w barwach klubu FK Niżny Nowogród. Sama zainteresowana rozpoczęła treningi tenisowe już jako pięciolatka, zainspirowana podpatrywaniem grającej kuzynki podczas wakacyjnego pobytu u babci w Dniepropietrowsku (obecnie Dnipro na terenie Ukrainy).

Moskwianka stawia na korcie na wybitnie agresywny styl gry, bazujący głównie na potężnych i bezkompromisowych uderzeniach posyłanych z głębi placu. Zagraniczni eksperci doceniają zwłaszcza jej wyjątkowo skuteczny i trudny do obrony forhend. Poniżej prezentujemy obszerną galerię prywatnych fotografii zachwycającej Anny Kalinskiej.

Anna Kalinska zachwyca fanów. Zobacz zdjęcia rosyjskiej gwiazdy tenisa