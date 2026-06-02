"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 309

W świecie pełnym intryg i nieoczekiwanych sojuszy serial "Złoty chłopak" pokazał ostatnio, jak Esme, Kazim i Suna próbowali odnaleźć spokój po bolesnych stratach, przeprowadzając się do mieszkania Gulgun. Abidin usilnie dążył do uzyskania przebaczenia Suny, ponieważ bardzo pragnął stworzyć z nią prawdziwy dom i wspólnie wychowywać ich dziecko. Równolegle Aysen złożyła obietnicę lojalności i zwróciła się do Wielkiej Pani z prośbą o zatrudnienie, chcąc w ten sposób pozostać blisko Abidina. Prawdziwe trzęsienie ziemi wywołało jednak nagłe zniknięcie Seyran, o której planach dowiedział się Ferit, odkrywając jej śmiały układ z Ifakat. Finałowa konfrontacja z seniorką zakończyła się dramatycznie, gdy zdesperowana Seyran raniła ją z broni palnej i wymusiła podjęcie okrutnej decyzji dotyczącej synów. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku po tak gwałtownych zwrotach akcji?

"Złoty chłopak" odc. 309 - streszczenie

Ferit wykazuje się dużą troską o Esme oraz Seyran i udaje mu się przekonać Gulgun, aby obie kobiety mogły ponownie pracować w restauracji. W tym samym czasie Suna przechodzi przez osobisty dramat i wyznaje siostrze, że zamierza poddać się zabiegowi usunięcia ciąży. Abidin kategorycznie nie chce do tego dopuścić, dlatego zaczyna planować porwanie kobiety, by ratować swoje dziecko. W życiu zawodowym Ferita również dochodzi do sporych zmian, ponieważ mężczyzna dowiaduje się o przekazaniu mu udziałów w firmie przez Halisa. Gdy Suna wraca do rezydencji Abidina, musi zmierzyć się z szantażem ze strony Aysen. Ich gwałtowna kłótnia kończy się tragicznie, ponieważ Aysen traci równowagę i spada ze schodów.

"Złoty chłopak" odc. 309 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy rodziny Korhanów cieszą się dużym zainteresowaniem, a każda kolejna odsłona opowieści przyciąga przed ekrany liczne grono osób. Odcinki są emitowane cyklicznie w dni powszednie, co ułatwia orientowanie się w zawiłych relacjach między postaciami. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze spory w rezydencji, warto wygospodarować chwilę wolnego czasu po południu. Najbliższy, 309. odcinek produkcji zostanie wyemitowany w środę 10 czerwca 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale TVP1 o godzinie 14:00.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

"Złoty chłopak" to produkcja, która od dłuższego czasu utrzymuje status jednej z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w polskiej telewizji. Historia zaczęła się od małżeństwa z przymusu, jednak z czasem relacja Ferita i Seyran przerodziła się w coś znacznie głębszego, choć nadal bolesnego. Obecnie bohaterowie starają się odnaleźć szczęście osobno, ale ich wspólna przeszłość i silne uczucie wciąż dają o sobie znać. To opowieść pełna rodzinnych sekretów, luksusu i walki o niezależność w świecie rządzonym przez tradycję. W serialu występują:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)

Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

Diren Polatoğulları (jako Kazim Şanlı)

Ersin Arıcı (jako Abidin)