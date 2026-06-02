"Panna młoda": streszczenie odcinka 119

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" na antenie TVP2 przyniosły sporo niespodziewanych momentów, które mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Cemil zdecydował się na radykalny krok i postanowił definitywnie zerwać kontakty z Hancer, co postawiło dziewczynę w bardzo trudnej sytuacji. W międzyczasie Beyza napisała wzruszający list do swojego nienarodzonego dziecka, a jego treść tak silnie wpłynęła na Cihana, że zmusiła go do głębokiej refleksji. Derya starała się być oparciem dla roztrzęsionej Hancer i aktywnie wspierała ją w tych trudnych chwilach. Niepokojąco zrobiło się również u Yoncy, u której pojawiło się ryzyko wystąpienia poważnych problemów z ciążą. Pora zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy tych osób w kolejnym odcinku.

"Panna młoda" odc. 119 - streszczenie

Derya stara się wpłynąć na Hancer, przekonując ją, że pojawienie się dziecka mogłoby znacząco umocnić jej więź z mężem. Jednocześnie bohaterka odczuwa wyraźne ukłucie zazdrości, gdy widzi dziecięce ubranka, które zdążył już kupić Cihan. W tym samym czasie Melih zaczyna intensywnie rozglądać się za kobietą, z którą mógłby stworzyć stabilną relację i ustatkować się na stałe. Tayyar przystępuje do realizacji swoich mrocznych zamiarów, co wprowadza do otoczenia atmosferę niepokoju. Dodatkowo sytuację w domu ponownie zaognia kolejna ostra wymiana zdań między Hancer a Beyzą, które nie potrafią dojść do porozumienia.

"Panna młoda" odc. 119 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością wyczekuje momentu, w którym nowe perypetie Hancer i Cihana pojawią się na ekranach telewizorów. Produkcja ta cieszy się dużą popularnością, dlatego warto zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce, aby być na bieżąco z każdym wątkiem. Przebieg wydarzeń w rezydencji można śledzić regularnie w dni powszednie na antenie telewizji publicznej. Premiera 119. odcinka serialu "Panna młoda" zaplanowana jest na 10 czerwca 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20 w TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta turecka opowieść to historia Hancer, która w trudnych życiowych okolicznościach decyduje się na odważny krok, by pomóc choremu bratu. Jej wejście do świata bogatej rodziny Cihana wywraca do góry nogami nie tylko jej plany, ale i życie wszystkich domowników. Mimo początkowych intryg matki mężczyzny, między młodymi ludźmi niespodziewanie rodzi się prawdziwe uczucie, które musi przetrwać wiele prób. Serial trzyma w napięciu dzięki licznym konfliktom z dawną żoną Cihana oraz tajemnicom z przeszłości. Obsada tego serialu to m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

(jako Hançer) Türkseve (jako Cihan)

(jako Cihan) Can Tarakçı (jako Cemil)

(jako Cemil) Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

(jako Mukadder Develioglu) Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

(jako Gülsüm) Elif Çapkin (jako Yonca)

(jako Yonca) Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

(jako Derya) Sidal Damar (jako Sinem)

(jako Sinem) Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

(jako Mine) Türker, Kantar (jako Emir)

(jako Emir) Çisel Kuskan (jako Beyza)

(jako Beyza) Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)