"Panna młoda": streszczenie odcinka 119

Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-02 7:54

W 119. odcinku serialu "Panna młoda" relacje między mieszkańcami rezydencji stają się wyjątkowo napięte. Hancer musi zmierzyć się z trudnymi pytaniami dotyczącymi macierzyństwa i przyszłości swojego związku z Cihanem. Jednocześnie narastający konflikt z Beyzą doprowadza do kolejnej konfrontacji, która rzuca cień na codzienne życie domowników.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" na antenie TVP2 przyniosły sporo niespodziewanych momentów, które mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Cemil zdecydował się na radykalny krok i postanowił definitywnie zerwać kontakty z Hancer, co postawiło dziewczynę w bardzo trudnej sytuacji. W międzyczasie Beyza napisała wzruszający list do swojego nienarodzonego dziecka, a jego treść tak silnie wpłynęła na Cihana, że zmusiła go do głębokiej refleksji. Derya starała się być oparciem dla roztrzęsionej Hancer i aktywnie wspierała ją w tych trudnych chwilach. Niepokojąco zrobiło się również u Yoncy, u której pojawiło się ryzyko wystąpienia poważnych problemów z ciążą. Pora zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy tych osób w kolejnym odcinku.

"Panna młoda" odc. 119 - streszczenie

Derya stara się wpłynąć na Hancer, przekonując ją, że pojawienie się dziecka mogłoby znacząco umocnić jej więź z mężem. Jednocześnie bohaterka odczuwa wyraźne ukłucie zazdrości, gdy widzi dziecięce ubranka, które zdążył już kupić Cihan. W tym samym czasie Melih zaczyna intensywnie rozglądać się za kobietą, z którą mógłby stworzyć stabilną relację i ustatkować się na stałe. Tayyar przystępuje do realizacji swoich mrocznych zamiarów, co wprowadza do otoczenia atmosferę niepokoju. Dodatkowo sytuację w domu ponownie zaognia kolejna ostra wymiana zdań między Hancer a Beyzą, które nie potrafią dojść do porozumienia.

"Panna młoda" odc. 119 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością wyczekuje momentu, w którym nowe perypetie Hancer i Cihana pojawią się na ekranach telewizorów. Produkcja ta cieszy się dużą popularnością, dlatego warto zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce, aby być na bieżąco z każdym wątkiem. Przebieg wydarzeń w rezydencji można śledzić regularnie w dni powszednie na antenie telewizji publicznej. Premiera 119. odcinka serialu "Panna młoda" zaplanowana jest na 10 czerwca 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20 w TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta turecka opowieść to historia Hancer, która w trudnych życiowych okolicznościach decyduje się na odważny krok, by pomóc choremu bratu. Jej wejście do świata bogatej rodziny Cihana wywraca do góry nogami nie tylko jej plany, ale i życie wszystkich domowników. Mimo początkowych intryg matki mężczyzny, między młodymi ludźmi niespodziewanie rodzi się prawdziwe uczucie, które musi przetrwać wiele prób. Serial trzyma w napięciu dzięki licznym konfliktom z dawną żoną Cihana oraz tajemnicom z przeszłości. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker, Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
