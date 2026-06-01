La promesa, odcinek 402: Wstrząsająca śmierć w pałacu! Kapitan Lorenzo ma już swojego podejrzanego [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-01 15:39

W La Promesie mieszkańcami pałacu wstrząśnie wiadomość o tajemniczej śmierci Jeronima, a wokół całej sprawy szybko pojawią się podejrzenia i narastające napięcie. Catalina usłyszy ważne ostrzeżenie dotyczące współpracy z Cavendishem, a Manuel podejmie przełomową decyzję w sprawie swojego małżeństwa z Jimeną. Emisja odcinka w poniedziałek, 1 czerwca. Zapraszamy do czytania naszych streszczeń.

W poprzednim odcinku (401) Pelayo przekazał rodzinie wstrząsające wieści o makabrycznym odkryciu policji w Lujan. Maria Fernandez i Vera toczyły bezwzględną wojnę, co zmusiło Salvadora i Lope do wszczęcia śledztwa. Manuel zwierzył się Janie i Ablowi z szokującej propozycji żony, a Simona walczyła o zdrowie bezsennej Virtudes, prosząc Candelę o pomoc.

Aktorzy, którzy wyglądali identycznie jak mordercy. Niesamowite role! | To Się Kręci

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 402

Mieszkańcy pałacu z ogromnym przejęciem i grozą komentują nagłą śmierć Jeronima, która rzuca blady strach na całą okolicę. Kapitan Lorenzo nie zamierza milczeć i głośno dzieli się swoimi podejrzeniami, że w to brutalne zabójstwo zamieszany jest nieprzewidywalny pan Cavendish. Te potworne doniesienia ścinają z nóg zaniepokojonego Pelaya, który doskonale zdaje sobie sprawę z grożącego im niebezpieczeństwa, dlatego zaczyna usilnie i dramatycznie namawiać Catalinę, aby dla własnego dobra jak najszybciej zerwali wszelkie biznesowe stosunki z mrocznym Anglikiem, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.

Doktor Abel nie zamierza odpuszczać i wciąż bezwzględnie namawia Jimenę, aby w końcu zdobyła się na uczciwość i wspólnie z nim wyznała Manuelowi całą prawdę o perfidnym oszustwie z fałszywą ciążą, jednak osaczona kobieta panikuje i błaga medyka o jeszcze trochę czasu na przemyślenie sytuacji. Jej starania idą jednak na marne, ponieważ Manuel traci resztki cierpliwości i podczas dramatycznej rozmowy stanowczo oświadcza swojej żonie, że nie ma zamiaru dłużej tolerować i ciągnąć tej upokarzającej małżeńskiej farsy. W tym samym czasie w podziemiach pałacu don Romulo postanawia uporządkować sprawy personelu i podejmuje oficjalną decyzję o zatrudnieniu nowego pracownika na prestiżowe stanowisko pierwszego lokaja.

La Promesa - Lorenzo
Galeria zdjęć 13

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 402. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Sonda
Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"?
La Promesa - pałac tajemnic
Hiszpańskie seriale
Streszczenia seriali