W poprzednim odcinku (401) Pelayo przekazał rodzinie wstrząsające wieści o makabrycznym odkryciu policji w Lujan. Maria Fernandez i Vera toczyły bezwzględną wojnę, co zmusiło Salvadora i Lope do wszczęcia śledztwa. Manuel zwierzył się Janie i Ablowi z szokującej propozycji żony, a Simona walczyła o zdrowie bezsennej Virtudes, prosząc Candelę o pomoc.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 402

Mieszkańcy pałacu z ogromnym przejęciem i grozą komentują nagłą śmierć Jeronima, która rzuca blady strach na całą okolicę. Kapitan Lorenzo nie zamierza milczeć i głośno dzieli się swoimi podejrzeniami, że w to brutalne zabójstwo zamieszany jest nieprzewidywalny pan Cavendish. Te potworne doniesienia ścinają z nóg zaniepokojonego Pelaya, który doskonale zdaje sobie sprawę z grożącego im niebezpieczeństwa, dlatego zaczyna usilnie i dramatycznie namawiać Catalinę, aby dla własnego dobra jak najszybciej zerwali wszelkie biznesowe stosunki z mrocznym Anglikiem, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.

Doktor Abel nie zamierza odpuszczać i wciąż bezwzględnie namawia Jimenę, aby w końcu zdobyła się na uczciwość i wspólnie z nim wyznała Manuelowi całą prawdę o perfidnym oszustwie z fałszywą ciążą, jednak osaczona kobieta panikuje i błaga medyka o jeszcze trochę czasu na przemyślenie sytuacji. Jej starania idą jednak na marne, ponieważ Manuel traci resztki cierpliwości i podczas dramatycznej rozmowy stanowczo oświadcza swojej żonie, że nie ma zamiaru dłużej tolerować i ciągnąć tej upokarzającej małżeńskiej farsy. W tym samym czasie w podziemiach pałacu don Romulo postanawia uporządkować sprawy personelu i podejmuje oficjalną decyzję o zatrudnieniu nowego pracownika na prestiżowe stanowisko pierwszego lokaja.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 402. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)