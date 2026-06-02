Jak usunąć nieprzyjemny zapach z piekarnika? Weź ten owoc i ustaw piekarnik na 180 stopni. Po 30 minutach uciążliwy zapach zniknie

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-02 9:40

Piekarnik to jedno z najczęściej używanych urządzeń w kuchni, dlatego bardzo szybko się brudzi. Podczas codziennego pieczenia na jego ściankach oraz dnie osadzają się tłuszcz, okruszki i resztki potraw. Z czasem ulegają one przypaleniu, co sprawia, że podczas nagrzewania z piekarnika zaczyna unosić się nieprzyjemny zapach. Na szczęście istnieje prosty, domowy sposób, aby się go pozbyć.

Jak usunąć nieprzyjemny zapach z piekarnika? Weź ten owoc i ustaw piekarnik na 180 stopni. Po 30 minutach uciążliwy zapach zniknie

i

Autor: kroshka__nastya/ Freepik.com
  • Nieprzyjemne zapachy z piekarnika to zmora każdej kuchni, skutecznie psująca przyjemność gotowania.
  • Istnieje jednak zaskakująco prosty i w pełni naturalny sposób, by raz na zawsze pozbyć się tej uciążliwości.
  • Dowiedz się, co umieścić w piekarniku, by w krótkim czasie przywrócić mu świeżość i czystość aromatu.

Piekarnik to jedno z najczęściej eksploatowanych urządzeń w domu. Codzienne pieczenie, zapiekanie i podgrzewanie sprawiają, że na ściankach i dnie piekarnika osadzają się resztki jedzenia, tłuszcz i sosy. Głównym winowajcą nieprzyjemnych zapachów są właśnie te przypalone resztki. Gdy piekarnik jest ponownie nagrzewany, zaschnięte i zwęglone drobinki jedzenia zaczynają uwalniać dym i intensywne, często drażniące aromaty. Zapach spalenizny, tłuszczu czy starego jedzenia potrafi skutecznie popsuć przyjemność z gotowania, a nawet przeniknąć do świeżo przygotowywanych potraw, nie wspominając o rozprzestrzenianiu się po całym mieszkaniu. Regularne czyszczenie jest kluczowe, ale co zrobić, gdy potrzebujemy szybkiego rozwiązania na sam zapach? Wielu w takich przypadkach sięga po gotowe środki chemiczne dostępne w drogeriach. Choć mogą one sobie poradzić z zabrudzeniami, nie zawsze usuną nieprzyjemny zapach. Istnieje jednak domowy sposób, jak pozbyć się niechcianego zapachu wydobywającego się z naszego piekarnika.

Polecany artykuł:

Zabierz dziecku z piórnika i potrzyj kran. Biały osad zniknie w mgnieniu oka
Jak ułatwić sobie sprzątanie? Plac Zabaw odc. 10

Umieść naczynie w piekarniku i odczekaj 30 minut. Nieprzyjemny zapach zniknie bez śladu

Remedium na nieprzyjemny zapach z piekarnika jest w zasięgu ręki. Wystarczy wycisnąć sok z jednej lub dwóch cytryn do żaroodpornego naczynia, umieścić je w piekarniku, a następnie ustawić temperaturę na 180°C i pozostawić na około 30 minut. Pod wpływem ciepła cytrynowy aromat rozprzestrzeni się we wnętrzu urządzenia, neutralizując nieprzyjemne zapachy. Dzięki temu piekarnik odzyska świeżość, a w kuchni ponownie będzie unosił się przyjemny, cytrusowy zapach. Ten prosty sposób sprawi, że nie będziecie musieli wydawać pieniędzy na drogą chemię.

Porządki
Galeria zdjęć 11
Quiz. Wiosna w PRL. Pamiętasz, jak wyglądała w tamtych czasach?
Pytanie 1 z 12
Kiedy w PRL-u świętowano 1. dzień wiosny?
sprzątanie
piekarnik