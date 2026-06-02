To "babcine" imię greckiego pochodzenia oznacza "morze". W 2025 roku otrzymało je zaledwie 4 dziewczynki

Podczas gdy wiele tradycyjnych imion przeżywa renesans, pewna żeńska forma o greckim rodowodzie konsekwentnie pozostaje w cieniu, nigdy nie zdobywając popularności.

Ta unikalna forma, oznaczająca "morze", jest obecnie nadawana zaledwie kilku dziewczynkom rocznie, co czyni ją prawdziwą rzadkością na tle współczesnych trendów.

Mimo bogatej historii i pozytywnych skojarzeń, grozi jej całkowite zapomnienie.

Ostatnie lata przyniosły zmiany w trendach w nadawaniu imion. Po chwilowym zainteresowaniu imionami inspirowanymi zagranicznymi, do łask ponownie wracają takie formy, jak Jan, Stanisław, Franciszek, Hanna, Zofia czy Maria. Jednak nikłym zainteresowaniem cieszy się imię Pelagia, które w ubiegłym roku otrzymało zaledwie 4 dziewczynki.

Pelagia - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Pelagia jest żeńskim imieniem pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa pelagios (πελάγιος), które oznacza "morski", "należący do morza" lub "pochodzący z otwartego morza". Imię to nawiązuje więc do żywiołu wody, przestrzeni i wolności, a jego symbolika często kojarzona jest ze spokojem, głębią oraz niezależnością. W tradycji chrześcijańskiej imię Pelagia zyskało popularność dzięki kilku świętym, między innymi Święta Pelagia, czczonej zarówno w Kościele katolickim, jak i prawosławnym. Dzięki temu przez wieki było obecne w wielu krajach Europy, szczególnie w społecznościach związanych z chrześcijaństwem wschodnim.

Cechy charakteru osób o imieniu Pelagia

Osobom noszącym imię Pelagia przypisuje się często cechy takie jak wrażliwość, intuicja, wytrwałość oraz silny charakter. Ze względu na swoje starożytne pochodzenie i wyjątkowe brzmienie imię to wyróżnia się na tle współczesnych, częściej spotykanych imion żeńskich.

Popularność imienia Pelagia w Polsce

W Polsce imię Pelagia było bardziej rozpowszechnione w XIX i na początku XX wieku. Największą popularnością cieszyło się wśród starszych pokoleń, zwłaszcza na terenach wiejskich. Jednak forma ta nigdy nie zyskała wielkiej popularności, gdyż według rejestrów danych PESEL obecnie nosi je 3714 kobiety, co plasuje je na 294. pozycji w rankingu najpopularniejszych form w kraju. Współcześnie należy do grupy imion rzadko nadawanych nowo narodzonym dziewczynkom. W 2025 roku nadano je zaledwie 4 dziewczynkom. W obecnym dziesięcioleciu ogólnie wybrano je jedynie 23 razy, co świadczy o tym, iż niebawem imię to może całkowicie odejść w zapomnienie.

