La promesa, odcinek 422: Abel bez uprzedzenia opuści pałac. Wcześniej przekaże Janie zdjęcia, które Jimena ukrywała przed wszystkimi [ZDJĘCIA]

Zdemaskowanie przez Abla fałszywej ciąży Jimeny popchnęło dziewczynę do ostateczności. Po jej śmierci Manuela zaczęły dręczyć gigantyczne wyrzuty sumienia. Nie mogąc znieść obecności człowieka, który doprowadził do ujawnienia prawdy, markiz podjął radykalną decyzję i odprawił medyka. Zanim jednak Abel został zmuszony do odejścia, zdążył zabezpieczyć zdjęcia z hangaru – te same, które Jimena ukrywała przed całym światem, a które dla Manuela były jedyną szansą na unieważnienie małżeństwa.

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Ucieczka z pałacu

W 422. odcinku „La Promesa – pałac tajemnic” personel pałacu przeżyje ogromne zaskoczenie. Choć wszyscy wiedzieli, że po tragicznych wydarzeniach pozycja lekarza w domu de Lujánów była zagrożona, nikt nie spodziewał się, że zniknie on z dnia na dzień. Gdy rano lokaje i pokojówki zorientują się, że pokój doktora Bueno jest pusty, w kuchni i na korytarzach aż huczeć będzie od plotek. Służba będzie głęboko zszokowana faktem, że Abel odszedł bez ani jednego słowa pożegnania.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 422. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)