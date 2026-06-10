W poprzednim odcinku (407) Manuel oświadczył Jimenie, że jej nie kocha, a ta oskarżyła go o romans z Blanką. Maria Fernandez musiała wyznać, że znalazła na strychu torbę pełną pieniędzy. Virtudes coraz gorzej radziła sobie z pracą, a chciwy Lorenzo zaczął bezczelnie szantażować Pelaya, żądając doli z handlu bronią.

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„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 408: Jimena grozi Ablowi

Spanikowana Jimena postanawia iść na całość i w brutalny sposób grozi doktorowi Ablowi Bueno, że bez wahania zniszczy mu całe życie prywatne oraz obiecującą karierę medyczną, jeśli tylko odważy się wyjawić Manuelowi oraz reszcie rodziny de Lujan pilnie strzeżoną prawdę o jej fałszywej ciąży i rzekomym poronieniu.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 408: Podstęp teściów

Do pałacu z oficjalną wizytą przybywają wpływowi rodzice Jimeny, którzy ze względu na panujący skandal wychodzą z nagłą i stanowczą propozycją, by ich córka oraz Manuel natychmiast opuścili La Promesę i zamieszkali na stałe w Madrycie, co w ich mniemaniu ma uciszyć plotki i uratować to małżeństwo.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 408: Salvador nie radzi sobie w nowej roli

Wśród służby sytuacja również jest wyjątkowo napięta, ponieważ zagubiony Salvador dostaje kolejną, niezwykle surową reprymendę od wymagającego don Romulo, który nie zamierza tolerować braku profesjonalizmu u nowego lokaja.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 408:Kryzys z związku Curra i Martiny

Młody Curro kompletnie nie potrafi pogodzić się z raniącym zachowaniem Martiny, której humory i emocjonalny dystans coraz mocniej niszczą ich dotychczasową bliskość.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 408. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)