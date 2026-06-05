W poprzednim odcinku (406) Cruz naciskała na Manuela, by zdradził, kim jest jego nowa ukochana, a Virtudes samowolnie uciekła z pałacu, przez co dostała reprymendę. Salvador zaliczył trudny debiut jako główny lokaj, podczas gdy Jana i Maria Fernandez rozpoczęły wielkie, tajne poszukiwania zaginionej walizki z fortuną.

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„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 407: Manuel wyznaje Jimenie brutalna prawdę

Manuel wykazuje się lodowatą stanowczością i podczas kolejnej, bolesnej rozmowy otwarcie wyznaje swojej żonie, że nigdy jej nie kochał, a ich toksycznego małżeństwa pod żadnym pozorem nie da się już uratować. Te słowa doprowadzają zdesperowaną Jimenę do szaleństwa, przez co kobieta natychmiast buduje w swojej głowie teorię spiskową i staje się święcie przekonana, że Manuel ma potajemny, płomienny romans z Blanką Palomar.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 407:Tajemnicza torba pełna pieniędzy

Maria Fernandez zostaje ostatecznie przyparta do muru i jest zmuszona publicznie przyznać się przed wszystkimi do tego, że to właśnie ona jakiś czas temu znalazła na zakurzonym strychu tajemniczą torbę wypchaną po brzegi pieniędzmi. To może być początek jej wielkich kłopotów.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 407: Virtudes przez chorobę opada z sił

Sytuacja w pałacowej kuchni staje się coraz bardziej napięta, ponieważ osłabiona fizycznie i psychicznie Virtudes z każdym dniem coraz gorzej znosi morderczą pracę w pałacu, co nie uchodzi uwadze jej zrozpaczonej matki.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 407: Pelayo szantażowany przez Lerenza

Tymczasem w salonach wybucha kolejna bomba, gdy bezwzględny kapitan Lorenzo zaczyna cynicznie i bezlitośnie szantażować przerażonego Pelaya, stanowczo domagając się dla siebie sporej części ogromnych pieniędzy zarobionych na nielegalnym i niebezpiecznym handlu bronią z Anglikami.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 407. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 7 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)