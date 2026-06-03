Spis treści
- „La Promesa – pałac tajemnic” odc. 406: Małżeństwo zniszczone przez tajemniczą kobietę
- „La Promesa – pałac tajemnic” odc. 406: Virtudes ucieka z pałacu
- „La Promesa – pałac tajemnic” odc. 406: Debiut lokaja
- „La Promesa – pałac tajemnic” odc. 406: Nerwowe poszukiwania dużej gotówki
- „La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
- "La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W poprzednim odcinku (405) cały pałac z zapartym tchem plotkował o potężnej awanturze Manuela i Jimeny. Uradowany Salvador ogłosił Marii, że don Romulo dał mu szansę na upragniony awans, z kolei Virtudes wyjawiła Simonie i Candeli prawdę o swoich dusznościach. Na koniec Maria Fernandez wyznała Janie powód konfliktu z Verą, a Pelayo znów ostrzegał Catalinę przed groźnym handlarzem bronią.
„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 406: Małżeństwo zniszczone przez tajemniczą kobietę
Przesłuchanie młodego dziedzica. Wypoczęta i pewna siebie markiza Cruz postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i za wszelką cenę próbuje zmusić Manuela do szczerego wyznania, kim jest tajemnicza wybranka jego serca, która doszczętnie zniszczyła jego małżeństwo z Jimeną.
„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 406: Virtudes ucieka z pałacu
W tym samym czasie w dolnej części posiadłości dochodzi do nerwowej sytuacji, gdy Virtudes bez słowa wyjaśnienia samowolnie opuszcza pałac, czym natychmiast budzi ogromny i uzasadniony niepokój u swojej matki Simony oraz zaniepokojonej Teresy. Na szczęście dziewczynę w porę znajduje pan Baeza, jednak powrót zguby wiąże się z nieprzyjemnościami, ponieważ rozwścieczeni przełożeni natychmiast dają Virtudes wyjątkowo ostrą i zasłużoną reprymendę za jej lekkomyślne zachowanie.
„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 406: Debiut lokaja
Debiut lokaja i sekretne poszukiwania skarbu. Młody Salvador z wielkim przejęciem stawia swoje pierwsze, oficjalne kroki na nowym, niezwykle odpowiedzialnym stanowisku głównego lokaja, starając się za wszelką cenę udowodnić don Romulo swoją dorosłość i profesjonalizm.
„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 406: Nerwowe poszukiwania dużej gotówki
W tym samym czasie w pałacowych korytarzach zawiązuje się tajne przymierze, w ramach którego Jana oraz zdeterminowana Maria Fernandez postanawiają w głębokiej tajemnicy przeszukać cały pałac, cal po calu, aby jak najszybciej znaleźć zaginioną walizkę z pokaźną ilością pieniędzy, zanim wpadnie ona w niepowołane ręce.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 406. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)