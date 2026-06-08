W poprzednim odcinku (405) cały pałac z zapartym tchem plotkował o potężnej awanturze Manuela i Jimeny. Uradowany Salvador ogłosił Marii, że don Romulo dał mu szansę na upragniony awans, z kolei Virtudes wyjawiła Simonie i Candeli prawdę o swoich dusznościach. Na koniec Maria Fernandez wyznała Janie powód konfliktu z Verą, a Pelayo znów ostrzegał Catalinę przed groźnym handlarzem bronią.

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„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 406: Małżeństwo zniszczone przez tajemniczą kobietę

Przesłuchanie młodego dziedzica. Wypoczęta i pewna siebie markiza Cruz postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i za wszelką cenę próbuje zmusić Manuela do szczerego wyznania, kim jest tajemnicza wybranka jego serca, która doszczętnie zniszczyła jego małżeństwo z Jimeną.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 406: Virtudes ucieka z pałacu

W tym samym czasie w dolnej części posiadłości dochodzi do nerwowej sytuacji, gdy Virtudes bez słowa wyjaśnienia samowolnie opuszcza pałac, czym natychmiast budzi ogromny i uzasadniony niepokój u swojej matki Simony oraz zaniepokojonej Teresy. Na szczęście dziewczynę w porę znajduje pan Baeza, jednak powrót zguby wiąże się z nieprzyjemnościami, ponieważ rozwścieczeni przełożeni natychmiast dają Virtudes wyjątkowo ostrą i zasłużoną reprymendę za jej lekkomyślne zachowanie.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 406: Debiut lokaja

Debiut lokaja i sekretne poszukiwania skarbu. Młody Salvador z wielkim przejęciem stawia swoje pierwsze, oficjalne kroki na nowym, niezwykle odpowiedzialnym stanowisku głównego lokaja, starając się za wszelką cenę udowodnić don Romulo swoją dorosłość i profesjonalizm.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 406: Nerwowe poszukiwania dużej gotówki

W tym samym czasie w pałacowych korytarzach zawiązuje się tajne przymierze, w ramach którego Jana oraz zdeterminowana Maria Fernandez postanawiają w głębokiej tajemnicy przeszukać cały pałac, cal po calu, aby jak najszybciej znaleźć zaginioną walizkę z pokaźną ilością pieniędzy, zanim wpadnie ona w niepowołane ręce.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 406. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)