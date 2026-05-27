Spis treści
W poprzednim odcinku (401) Pelayo przekazał rodzinie wstrząsające wieści o makabrycznym odkryciu policji w Lujan. Maria Fernandez i Vera toczyły bezwzględną wojnę, co zmusiło Salvadora i Lope do wszczęcia śledztwa. Manuel zwierzył się Janie i Ablowi z szokującej propozycji żony, a Simona walczyła o zdrowie bezsennej Virtudes, prosząc Candelę o pomoc.
„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 402
Mieszkańcy pałacu z ogromnym przejęciem i grozą komentują nagłą śmierć Jeronima, która rzuca blady strach na całą okolicę. Kapitan Lorenzo nie zamierza milczeć i głośno dzieli się swoimi podejrzeniami, że w to brutalne zabójstwo zamieszany jest nieprzewidywalny pan Cavendish. Te potworne doniesienia ścinają z nóg zaniepokojonego Pelaya, który doskonale zdaje sobie sprawę z grożącego im niebezpieczeństwa, dlatego zaczyna usilnie i dramatycznie namawiać Catalinę, aby dla własnego dobra jak najszybciej zerwali wszelkie biznesowe stosunki z mrocznym Anglikiem, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.
Doktor Abel nie zamierza odpuszczać i wciąż bezwzględnie namawia Jimenę, aby w końcu zdobyła się na uczciwość i wspólnie z nim wyznała Manuelowi całą prawdę o perfidnym oszustwie z fałszywą ciążą, jednak osaczona kobieta panikuje i błaga medyka o jeszcze trochę czasu na przemyślenie sytuacji. Jej starania idą jednak na marne, ponieważ Manuel traci resztki cierpliwości i podczas dramatycznej rozmowy stanowczo oświadcza swojej żonie, że nie ma zamiaru dłużej tolerować i ciągnąć tej upokarzającej małżeńskiej farsy. W tym samym czasie w podziemiach pałacu don Romulo postanawia uporządkować sprawy personelu i podejmuje oficjalną decyzję o zatrudnieniu nowego pracownika na prestiżowe stanowisko pierwszego lokaja.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 402. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)