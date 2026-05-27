Spis treści
Zła passa w Wadlewie trwa w najlepsze. Początek koszmaru miał miejsce w 4216. odsłonie produkcji, kiedy Karolina nie stawiła się w domu po zebraniu lokalnego koła gospodyń wiejskich. Niepokój Seweryna błyskawicznie przeniósł się na pozostałych mieszkańców, a sytuacja przybrała dramatyczny obrót, gdy odszukano zakrwawioną apaszkę zaginionej. To odkrycie z 4217. odcinka sprawiło, że funkcjonariusze ruszyli do akcji ze śmigłowcami wyposażonymi w sprzęt termowizyjny. Miejscowi z pełnym oddaniem wspierali służby, tworząc w świetlicy specjalny sztab z infolinią. Niestety, przedłużająca się nieobecność kobiety wywołała spory i wzajemne oskarżenia. W 4223. epizodzie Jadzia natrafiła w swoim budynku gospodarczym na niepokojące znalezisko, w efekcie czego mundurowi aresztowali Waldka, a ich relacja małżeńska stanęła nad przepaścią. Choć Seweryn wielokrotnie tracił wiarę, Bartek wraz z tutejszą młodzieżą starali się pomóc, rozklejając ogłoszenia. Iskierką nadziei okazał się anonimowy telefon z 4226. odcinka, który skierował policjantów do niepełnosprawnego Mirona, syna Zenka. Niestety, ten ślad również prowadził donikąd. Zniechęceni brakiem rezultatów sąsiedzi powoli odpuszczali, a pozostawiony samemu sobie Seweryn podjął drastyczną decyzję o wystąpieniu z apelem na antenie telewizyjnej.
Pierwsza miłość odc. 4230: Telewizyjny apel Seweryna wywołuje burzę zgłoszeń
Najnowszy, 4230. odcinek ukazuje bezpośrednie skutki medialnej interwencji zrozpaczonego mężczyzny. Do Wadlewa masowo spływają setki wiadomości i listów od osób z różnych zakątków kraju, które zarzekają się, że widziały Kazanową. Seweryn, całkowicie odrzucając zmęczenie oraz głos rozsądku, rzuca się w wir weryfikowania każdej, nawet najbardziej absurdalnej informacji. Zdeterminowany bohater podróżuje we wszystkie podane lokalizacje, co budzi ogromny niepokój u Śmiałka. Jego bliski przyjaciel poważnie obawia się, że ta desperacka misja doprowadzi Seweryna do kompletnego wyczerpania zarówno na tle fizycznym, jak i psychicznym.
Pierwsza miłość odc. 4230: Szokujące odkrycie Róży w Wadlewie
W międzyczasie sprawa może przybrać zupełnie nowy obrót na własnym podwórku. Dość nieoczekiwanie to właśnie Róża natrafia w samym Wadlewie na wstrząsający ślad, który ma potencjał wywrócić wszystkie dotychczasowe teorie do góry nogami.
Co takiego udało się znaleźć Róży i czy jej niezależne dochodzenie zapewni wyczekiwany przez wszystkich przełom? Ciekawostką pozostaje również reakcja Seweryna na nadchodzące kroki stróżów prawa, którzy z racji braku postępów zamierzają wycofać patrole z tej okolicy. Wszystko wskazuje na to, że zagadka zniknięcia Karoliny kryje w sobie znacznie więcej tajemnic, niż ktokolwiek początkowo zakładał, a zbliżające się dni dostarczą odpowiedzi, które mogą wstrząsnąć całą społecznością Wadlewa.
Gdzie i kiedy oglądać 4230. odcinek serialu Pierwsza miłość?
Serial „Barwy szczęścia” nadawany jest od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Premiera kolejnego, 4230. epizodu została zaplanowana na środę, 3 czerwca 2026 roku. Jeżeli z jakiegoś powodu nie dacie rady zasiąść przed odbiornikami o wyznaczonej porze, nie ma powodów do zmartwień – wszystkie minione oraz aktualne odcinki są dostępne do obejrzenia w internecie za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: „Barwy Szczęścia”, „Na Wspólnej” a może „Pierwsza Miłość”? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu
Opis fabuły i pełna obsada serialu Pierwsza miłość
„Pierwsza miłość” to rodzima produkcja obyczajowa, której wydarzenia rozgrywają się w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Oś fabularna koncentruje się wokół losów Marysi i Pawła, a dodatkowo ukazuje zawirowania w życiu Alana, Kingi oraz pozostałych bohaterów. Widzowie mogą śledzić pełną emocji historię obfitującą we wzloty, upadki, namiętności, niewierności i zaskakujące zwroty akcji, w których nie brakuje wątków kryminalnych oraz społecznych. Telenowela, która gości w ramówce Polsatu od 2004 roku, nieustannie gromadzi przed telewizorami potężne grono lojalnych fanów.
W obsadzie telewizyjnego hitu znajdują się:
- Grażyna Wolszczak (wcielająca się w Grażynę Weksler)
- Karol Strasburger (odgrywający Karola Wekslera)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (grający Krystiana Domańskiego)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (w roli Amelii Reterskiej)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (wcielający się w Piotra Malczyka)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (odgrywający Edwarda Stryjeńskiego)
- Magdalena Wieczorek (w roli Kaliny Korzeniowskiej)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (grająca Martę Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (wcielający się w Jakuba Wenerskiego)
- Katarzyna Maciąg (w roli Laury Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (odgrywająca Lucynę Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (grająca Paulinę Sawicką)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (wcielający się w Adama Biernackiego)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (w roli Arkadiusza Wolaka)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (grająca Lilianę Błocką)
- Kamilla Baar (w roli Sandry Kubickiej)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (odgrywająca Maję)