Pierwsza miłość, odcinek 4230: Czy to już obsesja? Seweryn rzuca wszystko i rusza w Polskę za zaginioną żoną [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-27 13:09

Wadlewo wciąż żyje dramatem związanym z tajemniczym zaginięciem Kazanowej, w którą wciela się Elżbieta Romanowska. Kiedy standardowe procedury okazują się bezskuteczne, każda, nawet najmniejsza wskazówka zyskuje ogromne znaczenie. Czy zdeterminowanemu Sewerynowi, granemu przez Mirosława Kropielnickiego, uda się dotrzeć do sedna sprawy, zanim opuszczą go resztki sił? Rozwiązanie kolejnych tajemnic przyniesie 4230. odcinek, zaplanowany na środę, 3 czerwca. Zachęcamy do śledzenia telewizyjnej emisji oraz zapoznania się z naszymi opisami fabuły.

Zła passa w Wadlewie trwa w najlepsze. Początek koszmaru miał miejsce w 4216. odsłonie produkcji, kiedy Karolina nie stawiła się w domu po zebraniu lokalnego koła gospodyń wiejskich. Niepokój Seweryna błyskawicznie przeniósł się na pozostałych mieszkańców, a sytuacja przybrała dramatyczny obrót, gdy odszukano zakrwawioną apaszkę zaginionej. To odkrycie z 4217. odcinka sprawiło, że funkcjonariusze ruszyli do akcji ze śmigłowcami wyposażonymi w sprzęt termowizyjny. Miejscowi z pełnym oddaniem wspierali służby, tworząc w świetlicy specjalny sztab z infolinią. Niestety, przedłużająca się nieobecność kobiety wywołała spory i wzajemne oskarżenia. W 4223. epizodzie Jadzia natrafiła w swoim budynku gospodarczym na niepokojące znalezisko, w efekcie czego mundurowi aresztowali Waldka, a ich relacja małżeńska stanęła nad przepaścią. Choć Seweryn wielokrotnie tracił wiarę, Bartek wraz z tutejszą młodzieżą starali się pomóc, rozklejając ogłoszenia. Iskierką nadziei okazał się anonimowy telefon z 4226. odcinka, który skierował policjantów do niepełnosprawnego Mirona, syna Zenka. Niestety, ten ślad również prowadził donikąd. Zniechęceni brakiem rezultatów sąsiedzi powoli odpuszczali, a pozostawiony samemu sobie Seweryn podjął drastyczną decyzję o wystąpieniu z apelem na antenie telewizyjnej.

Pierwsza miłość odc. 4230: Telewizyjny apel Seweryna wywołuje burzę zgłoszeń

Najnowszy, 4230. odcinek ukazuje bezpośrednie skutki medialnej interwencji zrozpaczonego mężczyzny. Do Wadlewa masowo spływają setki wiadomości i listów od osób z różnych zakątków kraju, które zarzekają się, że widziały Kazanową. Seweryn, całkowicie odrzucając zmęczenie oraz głos rozsądku, rzuca się w wir weryfikowania każdej, nawet najbardziej absurdalnej informacji. Zdeterminowany bohater podróżuje we wszystkie podane lokalizacje, co budzi ogromny niepokój u Śmiałka. Jego bliski przyjaciel poważnie obawia się, że ta desperacka misja doprowadzi Seweryna do kompletnego wyczerpania zarówno na tle fizycznym, jak i psychicznym.

Pierwsza miłość odc. 4230: Szokujące odkrycie Róży w Wadlewie

W międzyczasie sprawa może przybrać zupełnie nowy obrót na własnym podwórku. Dość nieoczekiwanie to właśnie Róża natrafia w samym Wadlewie na wstrząsający ślad, który ma potencjał wywrócić wszystkie dotychczasowe teorie do góry nogami.

Co takiego udało się znaleźć Róży i czy jej niezależne dochodzenie zapewni wyczekiwany przez wszystkich przełom? Ciekawostką pozostaje również reakcja Seweryna na nadchodzące kroki stróżów prawa, którzy z racji braku postępów zamierzają wycofać patrole z tej okolicy. Wszystko wskazuje na to, że zagadka zniknięcia Karoliny kryje w sobie znacznie więcej tajemnic, niż ktokolwiek początkowo zakładał, a zbliżające się dni dostarczą odpowiedzi, które mogą wstrząsnąć całą społecznością Wadlewa.

Gdzie i kiedy oglądać 4230. odcinek serialu Pierwsza miłość?

Premiera kolejnego, 4230. epizodu została zaplanowana na środę, 3 czerwca 2026 roku. Jeżeli z jakiegoś powodu nie dacie rady zasiąść przed odbiornikami o wyznaczonej porze, nie ma powodów do zmartwień – wszystkie minione oraz aktualne odcinki są dostępne do obejrzenia w internecie za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go.

Opis fabuły i pełna obsada serialu Pierwsza miłość

„Pierwsza miłość” to rodzima produkcja obyczajowa, której wydarzenia rozgrywają się w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Oś fabularna koncentruje się wokół losów Marysi i Pawła, a dodatkowo ukazuje zawirowania w życiu Alana, Kingi oraz pozostałych bohaterów. Widzowie mogą śledzić pełną emocji historię obfitującą we wzloty, upadki, namiętności, niewierności i zaskakujące zwroty akcji, w których nie brakuje wątków kryminalnych oraz społecznych. Telenowela, która gości w ramówce Polsatu od 2004 roku, nieustannie gromadzi przed telewizorami potężne grono lojalnych fanów.

W obsadzie telewizyjnego hitu znajdują się:

- Grażyna Wolszczak (wcielająca się w Grażynę Weksler)

- Karol Strasburger (odgrywający Karola Wekslera)

- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

- Patryk Pniewski (grający Krystiana Domańskiego)

- Wojciech Błach (jako Michał Domański)

- Ewa Jakubowicz (w roli Amelii Reterskiej)

- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

- Michał Mikołajczak (wcielający się w Piotra Malczyka)

- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

- Marek Siudym (odgrywający Edwarda Stryjeńskiego)

- Magdalena Wieczorek (w roli Kaliny Korzeniowskiej)

- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

- Honorata Witańska (grająca Martę Andruszkiewicz)

- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

- Przemysław Sadowski (wcielający się w Jakuba Wenerskiego)

- Katarzyna Maciąg (w roli Laury Kowalik)

- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

- Delfina Wilkońska (odgrywająca Lucynę Bochenek)

- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

- Jowita Budnik (grająca Paulinę Sawicką)

- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

- Krystian Wieczorek (wcielający się w Adama Biernackiego)

- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

- Dariusz Wieteska (w roli Arkadiusza Wolaka)

- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

- Sylwia Sokołowska (grająca Lilianę Błocką)

- Kamilla Baar (w roli Sandry Kubickiej)

- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

- Aleksandra Szwed (jako Melisa)

- Julia Kamińska (odgrywająca Maję)

