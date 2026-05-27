Farma 6. Pierwsza wizyta Szymona wśród nowych uczestników. Będą nowe niespodzianki

Szymon pojawił się pod bramą „Farmy”

Doświadczony farmer opublikował krótkie nagranie tuż przed wejściem na teren gospodarstwa. Jak przyznał, była to jego pierwsza wizyta w nowym sezonie już po rozpoczęciu zdjęć.

- Cześć moi drodzy, dziś moje pierwsze wejście za bramę farmy - relacjonuje Szymon. - Muszę mówić po cichu, bo tuż za bramą są już uczestnicy - mówi, wskazując na drewnianą bramę prowadzącą prosto na gospodarstwo.

Krótka relacja wystarczyła, by rozbudzić ciekawość widzów, którzy już wypatrują pierwszych szczegółów dotyczących nowych farmerów.

Nowi uczestnicy programu "Farma" są już na gospodarstwie

Start nagrań oznacza, że produkcja zakończyła castingi i wyłoniła osoby, które zawalczą w 6. sezonie programu. Choć Polsat nadal nie zdradza nazwisk uczestników, wiadomo już, że życie na gospodarstwie ruszyło pełną parą. To właśnie teraz nowi farmerzy zaczynają poznawać zasady programu, dzielić obowiązki i mierzyć się z pierwszymi wyzwaniami codzienności na farmie.

Szymon od lat jest jedną z najważniejszych osób związanych z „Farmą”. To on czuwa nad funkcjonowaniem gospodarstwa, ocenia wykonanie zadań i pilnuje, by uczestnicy odpowiednio dbali o zwierzęta oraz codzienne obowiązki. W razie problemów służy również pomocą i wsparciem, szczególnie gdy sytuacja dotyczy zwierząt, które pozostają najważniejszą częścią programu.

Widzowie czekają na nowe niespodzianki

Po zapowiedziach Marceliny Zawadzkiej o „dużych zmianach” i „kreatywnych nowościach” wokół 6. sezonu „Farmy” pojawia się coraz więcej pytań. Fani zastanawiają się, jakie niespodzianki przygotowała produkcja i czy nowa edycja rzeczywiście okaże się najbardziej zaskakującą w historii show. Nowy sezon jest już w fazie kręcenia.