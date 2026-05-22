La promesa, odcinek 401: Makabryczne odkrycie w Lujan! Pelayo przekazał rodzinie Cataliny straszliwą wiadomość [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-22 14:05

Pelayo przekazuje Catalinie i jej bliskim porażające informacje o makabrycznym odkryciu, jakiego policja dokonała w pobliskim Lujan, co wywołuje powszechny paraliż. W tym samym czasie w służbówce Maria i Vera wciąż skaczą sobie do oczu, co zmusza Salvadora i Lope do wszczęcia prywatnego śledztwa. Manuel zwierza się Janie i Ablowi z szokującej propozycji Jimeny, a Simona walczy o zdrowie Virtudes. Zobaczcie to sami w piątek, 29 maja. Zapraszamy do czytania naszych streszczeń!

W poprzednim odcinku (400) służba w pałacu przeżywała chwile grozy, gdy nieobliczalna Jimena niespodziewanie pojawiła się w kuchni, budząc w pracownikach strach związany z jej niedawną próbą podpalenia pałacu. Cruz wpadła w furię i ostro pokłóciła się z Alonsem o jego próby swatania Margarity z hrabią de Ayala, które pokrzyżowały jej własne plany. Jimena próbowała też nakłonić teściów do pomocy w odzyskaniu Manuela i wywarcia na nim presji. Tymczasem Lorenzo umacniał swoją pozycję w dżemowym biznesie, a Salvador zaczął mieć poważne wątpliwości dotyczące pomysłu symbolicznego ślubu z Marią Fernandez.

"Off Campus" - Ella Bright i Belmont Cameli o najbardziej wzruszającej scenie i starciu z fanami książek | Wywiady ESKA

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 401

Spokój pałacowej arystokracji zostaje zniszczony, gdy Pelayo z ciężkim sercem informuje Catalinę oraz całą jej rodzinę o wstrząsającym i makabrycznym odkryciu, jakiego lokalna policja dokonała na terenie Lujan, co natychmiast kładzie się cieniem na wszystkich mieszkańcach i grozi ujawnieniem mrocznych sekretów.

Tymczasem w podziemiach pałacu konflikt między Marią Fernandez a Verą przybiera na sile i dziewczęta wciąż skaczą sobie do oczu. Zaniepokojeni tą destrukcyjną atmosferą Salvador oraz kucharz Lope postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i za wszelką cenę wydobyć ze swoich skłóconych narzeczonych prawdziwą przyczynę ich nagłego, tak gwałtownego sporu.

Cała służba z narastającym zaniepokojeniem obserwuje coraz bardziej specyficzne i nienaturalne zachowanie Jimeny, obawiając się, że kobieta planuje kolejny krok w swojej szalonej grze, podczas gdy Manuel decyduje się na pełną szczerość i zwierza się Janie oraz Ablowi z szokującej propozycji, jaką niespodziewanie złożyła mu nieobliczalna żona.

W tym samym czasie zatroskana Simona, widząc potworne zmęczenie i bezsenność swojej córki Virtudes, pokornie prosi Candelę, aby ta na jakiś czas bezinteresownie odstąpiła dziewczynie swoje miejsce w ich wspólnej sypialni, na co dzień zajmowane przez kucharkę, a zdezorientowany Salvador składa Marii wyjątkowo dziwaczną i zaskakującą propozycję matrymonialną.

La Promesa - Pelayo, Catalina
Galeria zdjęć 6

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 401. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Sonda
Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"?
La Promesa - pałac tajemnic
Hiszpańskie seriale
Streszczenia seriali