Spis treści
W poprzednim odcinku (400) służba w pałacu przeżywała chwile grozy, gdy nieobliczalna Jimena niespodziewanie pojawiła się w kuchni, budząc w pracownikach strach związany z jej niedawną próbą podpalenia pałacu. Cruz wpadła w furię i ostro pokłóciła się z Alonsem o jego próby swatania Margarity z hrabią de Ayala, które pokrzyżowały jej własne plany. Jimena próbowała też nakłonić teściów do pomocy w odzyskaniu Manuela i wywarcia na nim presji. Tymczasem Lorenzo umacniał swoją pozycję w dżemowym biznesie, a Salvador zaczął mieć poważne wątpliwości dotyczące pomysłu symbolicznego ślubu z Marią Fernandez.
„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 401
Spokój pałacowej arystokracji zostaje zniszczony, gdy Pelayo z ciężkim sercem informuje Catalinę oraz całą jej rodzinę o wstrząsającym i makabrycznym odkryciu, jakiego lokalna policja dokonała na terenie Lujan, co natychmiast kładzie się cieniem na wszystkich mieszkańcach i grozi ujawnieniem mrocznych sekretów.
Tymczasem w podziemiach pałacu konflikt między Marią Fernandez a Verą przybiera na sile i dziewczęta wciąż skaczą sobie do oczu. Zaniepokojeni tą destrukcyjną atmosferą Salvador oraz kucharz Lope postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i za wszelką cenę wydobyć ze swoich skłóconych narzeczonych prawdziwą przyczynę ich nagłego, tak gwałtownego sporu.
Cała służba z narastającym zaniepokojeniem obserwuje coraz bardziej specyficzne i nienaturalne zachowanie Jimeny, obawiając się, że kobieta planuje kolejny krok w swojej szalonej grze, podczas gdy Manuel decyduje się na pełną szczerość i zwierza się Janie oraz Ablowi z szokującej propozycji, jaką niespodziewanie złożyła mu nieobliczalna żona.
W tym samym czasie zatroskana Simona, widząc potworne zmęczenie i bezsenność swojej córki Virtudes, pokornie prosi Candelę, aby ta na jakiś czas bezinteresownie odstąpiła dziewczynie swoje miejsce w ich wspólnej sypialni, na co dzień zajmowane przez kucharkę, a zdezorientowany Salvador składa Marii wyjątkowo dziwaczną i zaskakującą propozycję matrymonialną.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 401. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)