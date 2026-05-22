W poprzednim odcinku (400) służba w pałacu przeżywała chwile grozy, gdy nieobliczalna Jimena niespodziewanie pojawiła się w kuchni, budząc w pracownikach strach związany z jej niedawną próbą podpalenia pałacu. Cruz wpadła w furię i ostro pokłóciła się z Alonsem o jego próby swatania Margarity z hrabią de Ayala, które pokrzyżowały jej własne plany. Jimena próbowała też nakłonić teściów do pomocy w odzyskaniu Manuela i wywarcia na nim presji. Tymczasem Lorenzo umacniał swoją pozycję w dżemowym biznesie, a Salvador zaczął mieć poważne wątpliwości dotyczące pomysłu symbolicznego ślubu z Marią Fernandez.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 401

Spokój pałacowej arystokracji zostaje zniszczony, gdy Pelayo z ciężkim sercem informuje Catalinę oraz całą jej rodzinę o wstrząsającym i makabrycznym odkryciu, jakiego lokalna policja dokonała na terenie Lujan, co natychmiast kładzie się cieniem na wszystkich mieszkańcach i grozi ujawnieniem mrocznych sekretów.

Tymczasem w podziemiach pałacu konflikt między Marią Fernandez a Verą przybiera na sile i dziewczęta wciąż skaczą sobie do oczu. Zaniepokojeni tą destrukcyjną atmosferą Salvador oraz kucharz Lope postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i za wszelką cenę wydobyć ze swoich skłóconych narzeczonych prawdziwą przyczynę ich nagłego, tak gwałtownego sporu.

Cała służba z narastającym zaniepokojeniem obserwuje coraz bardziej specyficzne i nienaturalne zachowanie Jimeny, obawiając się, że kobieta planuje kolejny krok w swojej szalonej grze, podczas gdy Manuel decyduje się na pełną szczerość i zwierza się Janie oraz Ablowi z szokującej propozycji, jaką niespodziewanie złożyła mu nieobliczalna żona.

W tym samym czasie zatroskana Simona, widząc potworne zmęczenie i bezsenność swojej córki Virtudes, pokornie prosi Candelę, aby ta na jakiś czas bezinteresownie odstąpiła dziewczynie swoje miejsce w ich wspólnej sypialni, na co dzień zajmowane przez kucharkę, a zdezorientowany Salvador składa Marii wyjątkowo dziwaczną i zaskakującą propozycję matrymonialną.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 401. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)