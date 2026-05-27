M jak miłość, nowy sezon. Milion za noc z Marcinem? Elżbieta wysnuje szokującą propozycję - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-05-27 12:50

Jesienią 2026 roku widzowie popularnej produkcji TVP zobaczą scenę, w której Marcin Chodakowski otrzymuje ofertę opiewającą na okrągły milion złotych. Grany przez Mikołaja Roznerskiego bohater będzie wyraźnie wstrząśnięty tak potężną kwotą, jakiej prawdopodobnie nigdy nie zdołałby zgromadzić własnymi siłami. Gigantyczna suma gotówki wiąże się jednak z bardzo konkretnymi oczekiwaniami ze strony Elżbiety Domańskiej...

M jak miłość po wakacjach. Marcin (Mikołaj Roznerski)

i

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe

Elżbieta kusi Marcina w serialu "M jak miłość". Potężna gotówka na stole

Nadchodzące odcinki telewizyjnego hitu poważnie przetestują moralność głównego bohatera. Sprytna Elżbieta absolutnie nie zamierza rezygnować z obecności w otoczeniu Chodakowskiego i planuje bardzo zdecydowane działania. Wcześniejsze próby uwiedzenia detektywa zakończyły się fiaskiem, ponieważ mężczyzna skutecznie odrzucał wszelkie miłosne podchody. Atrakcyjna przełożona ma jednak w zanadrzu zupełnie nowe i znacznie bardziej ryzykowne metody nacisku na swojego pracownika.

Fani z niecierpliwością odliczają czas do jesiennej ramówki, a już w pierwszych epizodach na światło dzienne wyjdzie kontrowersyjny pakt. Domańska wykorzysta wspólną podróż autem, aby uświadomić pracownika o gigantycznej rekompensacie finansowej, która wiąże się ze spełnieniem jej warunków. W grę wchodzi ogromna kwota opiewająca dokładnie na milion złotych wypłaconych bezpośrednio do ręki! Czy chodzi o noc w zamian za gotówkę?

Szokująca reakcja Marcina w "M jak miłość" na ofertę od szefowej

- Chodzi o milion w gotówce, jeśli się zgodzisz - powie Elżbieta podczas jazdy samochodem z Marcinem. Chodakowski aż poluzuje krawat na myśl o szokująco wysokiej kwocie.

Intryga w "M jak miłość". Czy Kama straci swojego ukochanego?

Widzowie wciąż nie poznali szczegółów szokującego porozumienia, które wymyśliła przełożona. Tajemnicza umowa jest całkowicie uzależniona od kaprysu i potrzeb zdesperowanej Domańskiej. Zuchwała bizneswoman po fiasku taniego flirtu może posunąć się nawet do tego, by kupić spędzenie nocy z żonatym pracownikiem za kosmiczne pieniądze. Choć wierni sympatycy serialu są święcie przekonani o lojalności detektywa, słowa Mikołaja Roznerskiego sugerują spore kłopoty w życiu Kamy, którą gra Michalina Sosna.

