"Kuchenne rewolucje" w Szpetalu Górnym. Restauracja Szlachetna, wcześniej Sezon. Co i za ile można zjeść? [MENU, CENY, ADRES]

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"Kuchenne rewolucje" - odcinek 8.10.2026
W Szpetalu Górnym, niewielkiej wsi na Kujawach, Ilona prowadziła restaurację Sezon, która nie przyjmowała już gości. Po rozstaniu ze wspólniczką właścicielka została sama z prowadzeniem lokalu, co z czasem zaczęło ją przerastać. Malejąca liczba klientów oraz narastające zmęczenie sprawiły, że zdecydowała się zmienić profil działalności i skupić wyłącznie na cateringu oraz organizacji imprez okolicznościowych. Takie rozwiązanie nie odpowiadało jednak szefowi kuchni, który był zmęczony przygotowywaniem prostych, codziennych dań na wynos. Także pozostali pracownicy tęsknili za restauracją pełną życia i gości. Przed Magdą Gessler stało więc niełatwe zadanie: przywrócić Sezonowi dawny blask i tchnąć w podupadający lokal nowe życie. Teraz lokal nosi nazwę Szlachetna i świetnie sobie radzi. Co można tam zjeść? Jakie są ceny? Gdzie dokładnie znajduje się ta restauracja?
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Restauracja Szlachetna w Szpetalu Górnym - MENU, CENY
Oto przykładowe dania z karty:
- Bogaty tatar z pomidorów - 32 zł
- Barszcz pomidorowy - 24 zł
- Kotleciki cielęce, pieczarki a’la borowiki, młode ziemniaki tłuczone z koprem - 68 zł
- Tatar wołowy z wiejskim żółtkiem na bogato - 48 zł
- Śledź na pieczonym ziemniaku - 28 zł
- Gołąbki z cielęciny w sosie kurkowym podawane z rumianymi domowymi kopytkami i młodymi warzywami - 49 zł
- Podwójny kotlet schabowy z wędzoną słoniną, kapustą zasmażana i tłuczonymi ziemniakami z okrasą - 43 zł
- Pierogi z farszem z kaczki podawane z sosem z miodem pitnym i olejem szczypiorkowym - 38 zł
- Naleśniki a’la gundel palascinta - 32 zł
- Mus czekoladowy - 30 zł
Restauracja Szlachetna w Szpetalu Górnym - ADRES
Gdzie dokładnie w Szpetalu Górnym znajduje się lokal Szlachetna? Jego adres to ul. Płocka 18, 87-811 Fabianki.