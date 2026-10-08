"Kuchenne rewolucje" w Szpetalu Górnym. Restauracja Szlachetna, wcześniej Sezon. Co i za ile można zjeść? [MENU, CENY, ADRES]

Kuchenne rewolucje odbyły się w kolejnej polskiej restauracji! Trwa nowy sezon i przed nami odcinek, który widzowie zobaczą w czwartek, 8 października 2026 roku. Tym razem Magda Gessler odwiedzi restaurację Sezon w Szpetalu Górnym.. Po rewolucji zmieni nazwę na Szlachetna. Jak potoczyły się losy tego miejsca? Co i za ile można tam zjeść?