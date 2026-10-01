"Kuchenne rewolucje" - Izba Pod Śnieżką w Karpaczu. Po zmianie Gospoda Dzikie Fiołki [MENU, CENY, ADRES]

"Kuchenne rewolucje" - odcinek 1.10.2026

"Kuchenne rewolucje" trafiły do Karpacza. Już przy wejściu do lokalu Izba Pod Śnieżką uwagę Magdy Gessler zwrócił taras, z którego można podziwiać malowniczy widok na Śnieżkę. Niestety jego stan pozostawiał wiele do życzenia i zamiast zachęcać gości do spędzania tam czasu, skutecznie ich zniechęcał. Również serwowane dania nie przypadły restauratorce do gustu. Krytyka okazała się na tyle trudna dla szefowej kuchni, że zdecydowała się odejść z pracy. Właściciele lokalu byli jednak zaskoczeni skalą problemów i nie zgadzali się z oceną sytuacji. Ich zdaniem uwagi Magdy Gessler były formułowane "pod publiczkę". Czy przy takim nastawieniu restauratorów przeprowadzenie skutecznej rewolucji w lokalu jest w ogóle możliwe? Okazuje się, że tak! Restauratorka dokonała niemożliwego i zmieniła restaurację na Gospodę Dzikie Fiołki. Aktualnie świetnie funkcjonuje. Co i za ile można tam zjeść?

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Magda Gessler zrobiła sobie kuchenne rewolucje

Gospoda Dzikie Fiołki w Karpaczu - MENU, CENY

Oto wybrane dania z karty:

Oscypek smażony - 35 zł

Ziemniak z gzikiem - 35 zł

Karkonoska Kwaśnica Na Żeberku - 28 zł

Rosół Z Wiejskiej Kury Z Makaronem - 23 zł

Kremowa Pomidorowa Z Kotła Juhasa - 23 zł

Żur Karkonoski Z Jajkiem I Kiełbasą - 28 zł

Karkonoski schabowy z kapustą zasmażaną i puree ziemniaczanym — 48 zł

Filet wędrowca z rusztu z frytkami i grillowanymi warzywami — 48 zł

Polędwiczki wieprzowe w sosie z grzybów leśnych, z kluskami śląskimi i bukietem surówek — 53 zł

Karkówka pieczona po karkonosku z puree ziemniaczanym i bukietem surówek — 48 zł

Czeski ser smażony z frytkami i bukietem surówek — 42 zł

Pstrąg z górskiego potoku z frytkami i bukietem surówek — 24 zł

Placki zbójnickie z gulaszem i bukietem surówek — 50 zł

Buła z rusztu — 48 zł

Buła wędrowca — 45 zł

Buła wege — 44 zł

Pierogi ruskie ręcznie lepione — 35 zł

Pierogi ręcznie lepione z mięsem — 35 zł

Naleśniki z twarogiem i domową konfiturą — 28 zł

Tagliatelle z łososiem i nutą ziół karkonoskich — 50 zł

Tagliatelle z zielonym sosem z ziół — 40 zł

Gospoda Dzikie Fiołki w Karpaczu - MENU, CENY

Gdzie dokładnie w Karpaczu znajduje się lokal Gospoda Dzikie Fiołki? Jego adres to Karkonoska 28, 58-540 Karpacz.