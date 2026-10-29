"Kuchenne rewolucje" - restauracja Papaluca w Zawierciu. Po zmianie Bistro Chrupki Jungto [MENU, CENY, ADRES]

"Kuchenne rewolucje" - odcinek 29.10.2026

W Zawierciu, między Katowicami a Częstochową, swoją plackarnię Papaluca prowadził Łukasz. Utalentowany fotografik cztery lata wcześniej postanowił spróbować swoich sił w gastronomii. Zamiast sukcesu miał długi, rozczarowanych klientów i coraz mniej wiary we własne umiejętności.Placki ziemniaczane i tanie lunche miały uratować biznes, ale tylko przedłużyły jego agonię. Łukasz już pięciokrotnie rozważał zamknięcie restauracji. Powstrzymywali go pracownicy oraz niezachwiana miłość i wiara narzeczonej, Oliwii. W końcu zdecydował się na ostatnią deskę ratunku: zaprosił Magdę Gessler. Restauratorka zdołała uratować restaurację i przywrócić Łukaszowi wiarę w siebie. Teraz lokal nosi nazwę Bistro Chrupki Jungto. Co i za ile można tam zjeść?

ZOBACZ TAKŻE: Książulo tłumaczy się z pizzy w Żabce. Odpowiedział na zarzuty, że się sprzedał

Bistro Chrupki Jungto w Zawierciu - MENU, CENY

Oto wybrane dania z karty:

Gaspacho z grzankami i alioli – 29,00 zł

Żur na naszym zakwasie z tupanymi ziemniakami, grilowaną swojską kiełbasą – 32,00 zł

Kotlet schabowy XXL zaklepany karczkiem z sadzonym jajkiem, sałatką ziemniaczaną i surówką z selera – 56,00 zł

Placki ziemniaczane klasyczne (3 sztuki) (vege) – 16,00 zł

Placki ziemniaczane (3 szt.) z kwaśną śmietaną i cukrem (vege) – 21,00 zł

Placki ziemniaczane (3 szt.) z sosem pieczarkowym (vege) – 39,00 zł

Placki węgierskie (3szt.) z kwaśną śmietaną – 44,00 zł

Placki ziemniaczane Cheddar Solo – 39,00 zł

Placki ziemniaczane Cheddar Double – 46,00 zł

Naleśniki na prosecco z prawdziwą bitą śmietaną i owocami z masłem klarowanym – 32,00 zł

Golonka Jungto (ok 1 kg.) z puree ziemniaczano-chrzanowym oraz kapustą kiszoną – 79,00 zł

Żeberko Jungto (Ok. 0,5 kg) z puree i colesławem. Glauzra BBQ – 59,00 zł

Żeberko Jungto (Ok. 0,5 kg) z puree i colesławem. Glauzra miodowo-musztardowa – 59,00 zł

Tagliatelle z kurczakiem – 39,00 zł

Tagliatelle ze szpinakiem (vege) – 36,00 zł

Bistro Chrupki Jungto w Zawierciu - ADRES

Gdzie dokładnie w Zawierciu znajduje się lokal Bistro Chrupki Jungto? Jego adres to: ulica Mieczysława Niedziałkowskiego 27/3, 42-400 Zawiercie.

28