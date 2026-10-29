ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z pewnym zwycięstwem. Jak przebiegał mecz w Olsztynie?

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle dominuje w Olsztynie

Spotkanie siatkarskiej ekstraklasy zakończyło się wyraźnym triumfem drużyny przyjezdnej. Zespół z Kędzierzyna-Koźla od samego początku narzucił swój styl gry, nie pozwalając gospodarzom na rozwinięcie skrzydeł. Pierwszy set zakończył się wysokim wynikiem 25:17 dla gości. Pokazało to wyraźną różnicę poziomu w tej fazie meczu. Był to mocny i zdecydowany sygnał ze strony faworytów.

W drugiej partii zawodnicy Energa Indykpol AZS Olsztyn starali się stanowczo poprawić swoją skuteczność. Mimo tych prób, przyjezdni w pełni kontrolowali przebieg wydarzeń na parkiecie, co przełożyło się na pewną wygraną 25:20. Zwycięzcy bardzo skutecznie wykorzystywali błędy popełniane przez przeciwników. Olsztynianie grali z ogromnym zaangażowaniem, ale wyraźnie brakowało im sportowych argumentów w ataku. W zespole gospodarzy na boisku walczyli między innymi Paweł Halaba, Moritz Karlitzek oraz Łukasz Kozub.

Czy to był łatwy mecz dla ZAKSY?

Trzecia, jak się okazało ostatnia odsłona spotkania, przyniosła zdecydowanie najwięcej emocji zgromadzonym kibicom. Siatkarze prowadzacy jako gospodarze postawili trudne warunki w decydującej fazie seta, doprowadzając do zaciętej walki o każdy punkt. Ostatecznie jednak to faworyzowana ekipa z Kędzierzyna-Koźla zachowała niezbędną zimną krew. Wygrali tę wyrównaną partię 25:23, zamykając całe spotkanie rezultatem 3:0. W barwach zwycięzców na boisku pojawili się tacy zawodnicy jak Rafał Szymura czy Jan Zimmermann.

Ten ostateczny wynik dobitnie potwierdza stabilną formę prezentowaną przez drużynę gości. Dla siatkarzy Energa Indykpol AZS Olsztyn to wyjątkowo bolesna lekcja w ligowych zmaganiach, z której sztab szkoleniowy będzie musiał wyciągnąć odpowiednie wnioski. Zgłoszone składy obu ekip pozwoliły trenerom na wdrożenie rotacji podczas poszczególnych setów. Zawodnicy tacy jak Remigiusz Kapica, Fabian Plak i Marcin Kania wnieśli bardzo solidny wkład w końcowy sukces ZAKSY. Ekstraklasa siatkarzy nie zwalnia tempa w tym sezonie.