Trener Górnika Zabrze z nową umową. Podolski zaskoczył na murawie

Długofalowa wizja rozwoju klubu z Zabrza

O przedłużeniu umowy ze szkoleniowcem poinformował na murawie Areny Zabrze Lukas Podolski. Właściciel Górnika Zabrze przekazał tę wiadomość w obecności piłkarzy oraz rodziny słowackiego trenera. Gasparik objął stanowisko 6 czerwca 2025 roku, podpisując początkowo dwuletnie porozumienie, które szybko przyniosło wymierne efekty sportowe.

W pierwszym roku pracy z zabrzańską drużyną Słowak osiągnął ogromny sukces. Szkoleniowiec zdobył z zespołem Puchar Polski oraz zajął drugie miejsce w rozgrywkach ekstraklasy. Warto przypomnieć, że przed laty występował on w barwach tego klubu jako lewy pomocnik, rozgrywając 15 meczów i strzelając trzy bramki.

"- Przez trenera musiałem, niestety, kupić ten klub. Bo na mnie nie stawiał na boisku. Dostałem tylko kilka szans, parę minut — żartował 130-krotny reprezentant Niemiec."

"- Chcemy dalej długofalowo budować klub. Robisz tu ze swoim sztabem wspaniałą robotę – zwrócił się do Słowaka mistrz świata z 2014 roku, który grę w zabrzańskich barwach zakończył maju i wtedy odkupił też od miasta większościowy pakiet udziałów w Górniku."

Kiedy odbędzie się najbliższy mecz wicemistrzów?

Zanim Słowak trafił na ławkę trenerską do Polski, pracował w ojczystym Spartaku Trnawa. Prowadząc swój macierzysty zespół w 202 meczach, trzykrotnie wywalczył Puchar Słowacji. Obecnie szkoleniowiec sam przyznaje, że w roli trenera radzi sobie zdecydowanie lepiej niż podczas swojej kariery piłkarskiej na boisku.

Drużyna z Zabrza kontynuuje dobrą passę w obecnym sezonie. We wtorek zabrzanie wyeliminowali po rzutach karnych Piasta Gliwice, zapewniając sobie awans do 1/8 finału Pucharu Polski. W najbliższy piątek wicelider ligowej tabeli zmierzy się na własnym stadionie z Legią Warszawa.