Wisła Kraków celuje w zwycięstwo. Czy Mariusz Jop zaskoczy lidera z Poznania?

Trudne wyzwanie dla krakowskiej drużyny

Zajmująca piąte miejsce w tabeli Wisła Kraków zgromadziła dotychczas dokładnie 21 punktów. Krakowski zespół spisuje się w tym sezonie niezwykle solidnie na własnym obiekcie. Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej w spotkaniach rozgrywanych w roli gościa. W sześciu wyjazdowych starciach zawodnicy wywalczyli zaledwie trzy ligowe punkty. Sztab i piłkarze wciąż z dużą niecierpliwością czekają na upragnione pierwsze zwycięstwo na obcym terenie.

Szkoleniowiec krakowskiej drużyny absolutnie nie ukrywa respektu przed nadchodzącym przeciwnikiem. W jego subiektywnej ocenie sobotnie starcie na wielkopolskim stadionie to zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie. Mimo to zespół wyrusza w podróż z mocnym zamiarem wywiezienia kompletu punktów z trudnego terenu. Wiślacy nie planują w żaden sposób zmieniać swojego dotychczasowego stylu gry na boisku. Sztab szkoleniowy zamierza sprytnie wykorzystać wyraźne problemy defensywne miejscowego zespołu.

"- Lech w ostatnich latach to wiodący zespół w Polsce, posiada dużo indywidualności. Dla nas to możliwość pokazania się na tle takiego rywala. Po to awansowaliśmy do ekstraklasy, aby grać takie mecze. Dla każdego zawodnika i dla naszego sztabu jest to świetny moment, aby się sprawdzić. Co nie znaczny, że jedziemy tam, aby sobie pograć i nie walczyć o punkty. Chcemy sprawić niespodziankę i zagrać o pełną pulę — zadeklarował."

Kto wystąpi w tym ligowym hicie?

W niezwykle prestiżowym meczu na pewno nie wystąpi dwóch borykających się z urazami zawodników. Skrzydłowy Maciej Kuziemka oraz doświadczony napastnik Jeremy Guillemenot nadal leczą swoje długotrwałe kontuzje. Wszyscy pozostali piłkarze z krakowskiej kadry powinni być do pełnej dyspozycji sztabu trenerskiego. Początek tego ciekawie zapowiadającego się widowiska piłkarskiego zaplanowano oficjalnie na godzinę 20.15.

Włodarze klubu bardzo intensywnie myślą również o zabezpieczeniu sportowej przyszłości całej drużyny. W ostatnich dniach zdecydowano się przedłużyć ważne kontrakty z wieloma perspektywicznymi zawodnikami. W tym gronie znaleźli się ostatecznie Julian Lelieveld, Darijo Grujcić, Alan Uryga, Mariusz Kutwa, Julius Ertlthaler oraz Jakub Krzyżanowski. Obecnie trwają także mocno zaawansowane rozmowy z Marko Boziciem i młodym Kacprem Dudą.