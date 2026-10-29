Na Wspólnej, odcinek 4314. Dramat Nalepy ponownie zbliży go do Oriany

Przełom w relacji Oriany i Lwa Nalepy w 4314 odcinku „Na Wspólnej”

W nadchodzącym, 4314 odcinku „Na Wspólnej” dawni partnerzy, czyli Oriana i Lew, po latach przerwy na nowo nawiążą bliską relację. Ich początkowa współpraca w szpitalu będzie układała się fatalnie, ponieważ Warska odbierze Nalepie niezwykle ważną i przełomową operację, a później będzie otwarcie z niego drwiła, rozpamiętując dawne wydarzenia, których lekarz zupełnie nie będzie pamiętał.

Doprowadzony do ostateczności zachowaniem byłej ukochanej Lew zdecyduje się nawet na bezpośrednią rywalizację o stanowisko wicedyrektora placówki. Sytuacja ulegnie jednak całkowitej zmianie w momencie, kiedy Weronika rozpocznie dramatyczną walkę o życie.

Kryzys sprawi, że kompletnie zdruzgotany Nalepa zacznie zwierzać się dawnej partnerce i bez wahania odda jej posadę wicedyrektora, gdyż nie będzie w stanie skupić myśli na sprawach zawodowych. Co więcej, w 4314 odcinku „Na Wspólnej” zachowanie lekarza doprowadzi do tego, że Oriana całkowicie zapomni o dawnych urazach z przeszłości, ponieważ poczuje ogromne współczucie względem swojego byłego kochanka.

25

„Na Wspólnej”, odcinek 4314. Mąż Oriany Warskiej nakryje ją z Nalepą

Punkt zwrotny nastąpi w 4314 odcinku „Na Wspólnej”, kiedy Oriana przygotowując się do asystowania Nalepie, odkryje rażący błąd w rozpisce planowanego zabiegu. W tej sytuacji Lew całkowicie się przed nią odsłoni i szczerze wyzna, że nie potrafi skoncentrować się na obowiązkach, gdyż widok pogrążonej w śpiączce Weroniki przywołuje bolesne wspomnienia o zmarłej żonie Paulinie (Marta Walesiak). To wyznanie dogłębnie poruszy Warską.

W 4314 odcinku „Na Wspólnej” lekarka uświadomi sobie, że po ich rozstaniu los mocno doświadczył także samego Lwa. Ogarnięta współczuciem Oriana ponownie zbliży się do Nalepy, co wywoła ogromny szok u jej męża podczas jego niezapowiedzianej wizyty w szpitalu. Mężczyzna nie będzie krył zdziwienia zażyłością żony z człowiekiem, który według jej wcześniejszych opowieści całkowicie zniszczył jej życie. Zaskoczony tym widokiem partner wprost zapyta Warską, czy zdołała już wybaczyć dawnemu ukochanemu.

Lew Nalepa wybierze Weronikę w 4315 odcinku „Na Wspólnej”

Odnowiona zażyłość pomiędzy Lwem, a Orianą z 4314 odcinka „Na Wspólnej” okaże się jednak wyjątkowo krótkotrwała. Już w następnej odsłonie serialu Weronika odzyska przytomność i od razu rozpozna czuwającego przy niej Lwa, czym sprawi mu niesłychaną radość. Szczęśliwy Nalepa całkowicie poświęci się ukochanej, przez co Warska natychmiast zejdzie na dalszy plan.

Warto zastanowić się, jak w 4315 odcinku „Na Wspólnej” na takie odrzucenie zareaguje sama Oriana. Niewykluczone, że lekarka ponownie podejmie walkę o względy Nalepy lub postanowi kontynuować swoją dawną zemstę. Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne epizody produkcji.

Kiedy oglądać 4314 odcinek „Na Wspólnej” w TVN?

Telewizyjna premiera 4314 odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się w środę, 18 listopada 2026 roku o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.