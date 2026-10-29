Na Wspólnej, odcinek 4314. Dramat Nalepy ponownie zbliży go do Oriany

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-10-29 14:44

Śpiączka Weroniki (Renata Dancewicz) w 4314 odcinku serialu „Na Wspólnej” sprawi, że dawni kochankowie, czyli Lew (Przemysław Sadowski) i Oriana (Kamila Baar), znowu znajdą wspólny język. Warska całkowicie zmieni swoje nastawienie do Nalepy, co wywoła ogromny szok u jej męża. Mężczyzna w 4314 odcinku „Na Wspólnej” przyłapie tę dwójkę na bliskości i wprost zapyta ukochaną, czy zdążyła już wybaczyć swojemu byłemu partnerowi. Sytuacja zmieni się jednak diametralnie, gdy tylko Roztocka odzyska przytomność. Sprawdź szczegóły nadchodzących wydarzeń.

Uśmiechnięta Oriana Warska patrzy na Lwa Nalepę w szpitalu. O ich relacji w Na Wspólnej przeczytasz na Eska.
Autor: TVN/TOMASZ URBANEK/ Materiały prasowe x-news Na Wspólnej, odcinek 4314. Dramat Nalepy ponownie zbliży go do Oriany

Przełom w relacji Oriany i Lwa Nalepy w 4314 odcinku „Na Wspólnej”

W nadchodzącym, 4314 odcinku „Na Wspólnej” dawni partnerzy, czyli Oriana i Lew, po latach przerwy na nowo nawiążą bliską relację. Ich początkowa współpraca w szpitalu będzie układała się fatalnie, ponieważ Warska odbierze Nalepie niezwykle ważną i przełomową operację, a później będzie otwarcie z niego drwiła, rozpamiętując dawne wydarzenia, których lekarz zupełnie nie będzie pamiętał.

Doprowadzony do ostateczności zachowaniem byłej ukochanej Lew zdecyduje się nawet na bezpośrednią rywalizację o stanowisko wicedyrektora placówki. Sytuacja ulegnie jednak całkowitej zmianie w momencie, kiedy Weronika rozpocznie dramatyczną walkę o życie.

Kryzys sprawi, że kompletnie zdruzgotany Nalepa zacznie zwierzać się dawnej partnerce i bez wahania odda jej posadę wicedyrektora, gdyż nie będzie w stanie skupić myśli na sprawach zawodowych. Co więcej, w 4314 odcinku „Na Wspólnej” zachowanie lekarza doprowadzi do tego, że Oriana całkowicie zapomni o dawnych urazach z przeszłości, ponieważ poczuje ogromne współczucie względem swojego byłego kochanka.

Na Wspólnej, odcinek 4314: Dramat Nalepy na nowo zbliży go do Oriany! Weronika już się nie obudzi?
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„Na Wspólnej”, odcinek 4314. Mąż Oriany Warskiej nakryje ją z Nalepą

Punkt zwrotny nastąpi w 4314 odcinku „Na Wspólnej”, kiedy Oriana przygotowując się do asystowania Nalepie, odkryje rażący błąd w rozpisce planowanego zabiegu. W tej sytuacji Lew całkowicie się przed nią odsłoni i szczerze wyzna, że nie potrafi skoncentrować się na obowiązkach, gdyż widok pogrążonej w śpiączce Weroniki przywołuje bolesne wspomnienia o zmarłej żonie Paulinie (Marta Walesiak). To wyznanie dogłębnie poruszy Warską.

W 4314 odcinku „Na Wspólnej” lekarka uświadomi sobie, że po ich rozstaniu los mocno doświadczył także samego Lwa. Ogarnięta współczuciem Oriana ponownie zbliży się do Nalepy, co wywoła ogromny szok u jej męża podczas jego niezapowiedzianej wizyty w szpitalu. Mężczyzna nie będzie krył zdziwienia zażyłością żony z człowiekiem, który według jej wcześniejszych opowieści całkowicie zniszczył jej życie. Zaskoczony tym widokiem partner wprost zapyta Warską, czy zdołała już wybaczyć dawnemu ukochanemu.

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Odnowiona zażyłość pomiędzy Lwem, a Orianą z 4314 odcinka „Na Wspólnej” okaże się jednak wyjątkowo krótkotrwała. Już w następnej odsłonie serialu Weronika odzyska przytomność i od razu rozpozna czuwającego przy niej Lwa, czym sprawi mu niesłychaną radość. Szczęśliwy Nalepa całkowicie poświęci się ukochanej, przez co Warska natychmiast zejdzie na dalszy plan.

Warto zastanowić się, jak w 4315 odcinku „Na Wspólnej” na takie odrzucenie zareaguje sama Oriana. Niewykluczone, że lekarka ponownie podejmie walkę o względy Nalepy lub postanowi kontynuować swoją dawną zemstę. Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne epizody produkcji.

Kiedy oglądać 4314 odcinek „Na Wspólnej” w TVN?

Telewizyjna premiera 4314 odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się w środę, 18 listopada 2026 roku o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.

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