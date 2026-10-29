Na Wspólnej, odcinek 4310. Weronika i Tadeusiak odnajdą więzione przez Grega Ewelinę i Jagodę

Ewelina okłamie Weronikę i Roberta w 4310. odcinku „Na Wspólnej”

Wydarzenia w 4310. odcinku „Na Wspólnej” nabiorą tempa, gdy Weronika ze swoim synem Kacprem (Tomasz Archacki) przyjdą na komisariat policji. Pokażą tam Robertowi dramatyczną wiadomość od uwięzionej Jagody, która prześle synowi Roztockiej dokładną lokalizację oraz informację o przetrzymywaniu jej i matki wbrew ich woli przez Grega. Prowadzący tę sprawę Tadeusiak natychmiast zareaguje na te doniesienia i wspólnie z byłą partnerką wyruszy pod wskazany adres.

Na miejscu okaże się, że los sprzyja ratownikom. W 4310. odcinku „Na Wspólnej” Roztocka i Tadeusiak dotrą do kryjówki dokładnie w chwili, gdy Kalski wyjdzie pobiegać, co pozwoli im bez trudu dostać się do wnętrza budynku. Tam będzie czekało ich jednak spore zaskoczenie, ponieważ Ewelina od progu zacznie przekonywać przybyłych, że nic złego się nie dzieje i nie potrzebują żadnego wsparcia. Zupełnie inną postawę przyjmie jednak Jagoda.

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Jagoda przekona matkę do ucieczki w 4310. odcinku „Na Wspólnej”

Młoda Kalska w 4310. odcinku „Na Wspólnej” zrobi wszystko, aby wstrząsnąć matką i skłonić ją do opuszczenia domu w towarzystwie Weroniki oraz Roberta. Dziewczyna doskonale będzie zdawać sobie sprawę, że Ewelina poświęca się wyłącznie dla jej dobra, czego ona sama absolutnie nie będzie oczekiwała. Nastolatka będzie mieć pełną świadomość, że jej ojciec nigdy się nie zmieni i nadal będzie stanowił dla nich ogromne zagrożenie.

W 4310. odcinku „Na Wspólnej” rozegra się walka o przyszłość obu kobiet. Ewelina będzie się wahać, ponieważ pozostanie u boku Grega zagwarantuje jej dach nad głową oraz stabilizację finansową dla córki. Jagoda kategorycznie odrzuci jednak życie opłacone takim kosztem. Powstaje zatem pytanie, czy przy wydatnym wsparciu prawniczki i policjanta nastolatka zdoła ostatecznie wpłynąć na decyzję matki i nakłonić ją do odejścia od oprawcy.

Ucieczka Kalskich od Grega w 4310. odcinku „Na Wspólnej”

Plan ratunkowy zakończy się sukcesem, a dowodem na to będą wydarzenia z kolejnego, 4311. odcinka „Na Wspólnej”. Ewelina zgodzi się pojechać z Weroniką na komendę, aby złożyć wniosek o zakaz zbliżania się dla Grega. Wcześniej Roztocka oraz Tadeusiak zabiorą obie Kalskie z domku na odludziu i ukryją je w bezpiecznym miejscu, do którego domowy tyran nie będzie miał żadnego dostępu.

Wściekły Kalski nie odpuści jednak tak łatwo i w 4311. odcinku „Na Wspólnej” osobiście zjawi się w mieszkaniu Roztockiej, żądając wydania adresu pobytu swojej rodziny. Kiedy prawniczka odmówi udzielenia tych informacji, agresywny mężczyzna ponownie rzuci się na Weronikę, zacznie ją szarpać i postanowi wreszcie zrealizować swoje wcześniejsze groźby.

Kiedy emisja 4310. odcinka „Na Wspólnej” w TVN?

Telewizyjna premiera 4310. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się w środę, 11 listopada 2026 roku, o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.