Od hiszpańskiej bohemy do polskiej telewizji. Tak zaczynała Magda Gessler

Choć dziś kojarzona jest głównie z kulinarnym imperium, droga Magdy Gessler do sławy zaczęła się od sztuki. Ukończyła prestiżową Królewską Akademię Sztuk Pięknych św. Ferdynanda w Madrycie, gdzie studiowała malarstwo. To właśnie w Hiszpanii stawiała pierwsze kroki w gastronomii, prowadząc firmę cateringową i gotując dla hiszpańskich dygnitarzy. Jej talent docenił nawet król Juan Carlos I.

Po powrocie do Polski, razem z braćmi Adamem i Piotrem Gesslerami, otworzyła swoją pierwszą restaurację "W Ogrodzie" w Warszawie. Prawdziwym przełomem okazało się jednak przejęcie i otwarcie kultowej restauracji "U Fukiera" na Rynku Starego Miasta, która do dziś pozostaje jednym z najsłynniejszych lokali w jej portfolio.

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"Kuchenne rewolucje" i "MasterChef". Jak została królową polskiej telewizji?

Prawdziwy wybuch popularności Magdy Gessler nastąpił wraz z jej pojawieniem się na szklanym ekranie. W 2010 roku została gospodynią programu "Kuchenne rewolucje" w telewizji TVN, który z miejsca stał się hitem. Charyzmatyczna restauratorka, rzucająca talerzami i zmieniająca podupadające lokale w tętniące życiem restauracje, podbiła serca widzów. Dwa lata później, w 2012 roku, dołączyła do składu jurorskiego polskiej edycji "MasterChefa", ugruntowując swoją pozycję jako niekwestionowany autorytet kulinarny w kraju.

Na przestrzeni lat jej medialna działalność znacznie się rozszerzyła. Prowadziła autorskie programy na kanale Food Network, takie jak "Sexy kuchnia Magdy Gessler" czy "Odkrycia Magdy Gessler". Pojawiła się również gościnnie w popularnych serialach, w tym w "Niani" i "Na Wspólnej", a także użyczyła głosu w filmach animowanych, m.in. w "Mniam!" i "Garfield". W 2021 roku wydała swoją autobiografię zatytułowaną "Magda".

Burza blond loków i bezkompromisowy charakter. Za to pokochali ją Polacy

Magda Gessler to postać, której nie da się pomylić z nikim innym. Jej znakiem rozpoznawczym jest burza charakterystycznych, blond loków oraz niezwykle barwny, często ekstrawagancki styl ubierania się. Widzowie pokochali ją jednak przede wszystkim za jej autentyczność i bezkompromisowość. Jej temperament, bezpośredniość i cięty język stały się legendarne.

To właśnie jej charyzma i wyrazista osobowość sprawiły, że program "Kuchenne rewolucje" odniósł tak spektakularny sukces. Gessler nie boi się mówić tego, co myśli, a jej pasja do gotowania i chęć niesienia pomocy restauratorom są wyczuwalne w każdym odcinku. Kultowe stały się również jej powiedzonka, które na stałe weszły do języka potocznego.

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Patrząc na archiwalne zdjęcia Magdy Gessler, trudno nie zauważyć ogromnej zmiany, jaką przeszła na przestrzeni lat. Choć jej znakiem rozpoznawczym od dawna są bujne, kręcone włosy, to ich odcień i długość ewoluowały. Dawniej stawiała na bardziej stonowane stylizacje, które z czasem ustąpiły miejsca ekspresyjnym, kolorowym kreacjom, które idealnie oddają jej ognistą osobowość. Dziś jej wizerunek jest spójny i niezwykle charakterystyczny.

Sama restauratorka nigdy nie ukrywała, że dba o swój wygląd. W 2018 roku publicznie wyznała, że zmaga się z paraliżem nerwu trójdzielnego twarzy. Mimo to, przez lata jej wizerunek medialny stał się ikoną stylu - jest odważny, pełen kolorów i niepowtarzalny, tak jak ona sama.

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Miłość, rodzina i życiowe tragedie. Prywatne oblicze Magdy Gessler

Życie prywatne Magdy Gessler było równie barwne i pełne zwrotów akcji, co jej kariera. Jej pierwszym mężem był Volkhart Müller, korespondent "Der Spiegel", z którym ma syna Tadeusza. Para przeżyła ogromną tragedię, gdy ich córka Anna zmarła dwa tygodnie po narodzinach. Po śmierci męża restauratorka wróciła do Polski, gdzie poślubiła Piotra Gesslera. Owocem tego związku jest córka, Aleksandra Lara Gessler.

Od ponad dwudziestu lat Gessler jest w szczęśliwym związku z Waldemarem Kozerawskim, lekarzem mieszkającym na co dzień w Toronto. Para na początku lat 2000. wzięła ślub ekumeniczny. Restauratorka jest bardzo związana ze swoją rodziną, w tym z bratem, znanym politykiem i działaczem społecznym, Piotrem Ikonowiczem. Prywatnie mieszka w podwarszawskich Łomiankach i deklaruje wyznanie prawosławne.

Czym Magda Gessler zajmuje się dzisiaj? Jej kariera wciąż nabiera tempa

Mimo upływu lat Magda Gessler nie zwalnia tempa. Wciąż jest jedną z największych gwiazd telewizji TVN, a programy "Kuchenne rewolucje" i "MasterChef" z jej udziałem niezmiennie cieszą się ogromną popularnością. Oprócz działalności medialnej, nieustannie zarządza swoimi restauracjami, które są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce.

W 2025 roku restauratorka zadebiutowała w nowej roli, prowadząc talk-show "Magda gotuje internet", w którym przeprowadzała wywiady ze znanymi osobistościami. Jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami fragmentami swojego życia zawodowego i prywatnego. Niezmiennie pozostaje jedną z najbardziej wpływowych i barwnych postaci polskiego show-biznesu.